Χρυσάφι κοστίζει το μπάνιο στις πλαζ, αναγκάζοντας, μαζί με άλλους λόγους, έναν στους δύο πολίτες φέτος να μην πάει διακοπές, με τις τιμές για τις ξαπλώστρες να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Η ακρίβεια στις πλαζ κάνει το μπάνιο πολυτέλεια

Στη Βουλιαγμένη, το σετ ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες το Σαββατοκύριακο φτάνει τα 235 ευρώ στην πρώτη σειρά, ενώ αν προστεθούν το πάρκινγκ και η ελάχιστη κατανάλωση το συνολικό κόστος αγγίζει τα 340 ευρώ.

«Θα μας κοστίσει κοντά 5ο-60 ευρώ σήμερα στην παραλία. Για μία μέρα είναι πολύ ακριβά», αναφέρει λουόμενη, με άλλο άτομο να προσθέτει «να πιεις, να φας, να πεις ότι ήρθες να κάτσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, 100 ευρώ σίγουρα».

Στη Γλυφάδα, οι λουόμενοι πληρώνουν πανάκριβα το σετ. Μια ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες κοστίζουν 140 ευρώ, ενώ ακόμα και στον Μαραθώνα, που θεωρείται πιο οικονομική επιλογή, το Σαββατοκύριακο το αντίστοιχο σετ κοστολογείται στα 50 ευρώ.

Ακόμα πιο ακριβή γίνεται η εξόρμηση στη θάλασσα για οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος πραγματικά εκτοξεύεται.

Για πολλούς, το κόστος για μια μέρα στη θάλασσα είναι δυσανάλογο με τον μισθό που λαμβάνουν.

Η μόνη απάντηση στις τιμές-φωτιά για χιλιάδες λουόμενους είναι το ελεύθερο μπάνιο. Μια ψάθα, μια ομπρέλα από το σπίτι και… άφθονες βουτιές χωρίς να χρειαστεί να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη.