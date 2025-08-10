Στην Αθήνα αναγκάζονται να μείνουν οι πολίτες λόγω ακρίβειας – «Έχω να πάω διακοπές από το 2007»

Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές των νησιών έχουν καταστήσει αδύνατο για πολλούς κατοίκους στην Αθήνα να πάνε διακοπές εκτός της πόλης.

Διακοπές στην… Αθήνα

Παρότι ο Αύγουστος θεωρείται ο κλασικός μήνας διακοπών, πολλοί Έλληνες, λόγω της οικονομικής πίεσης, του αυξημένου κόστους διαμονής και της μετακίνησης, αλλά και των επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα παραμείνουν στα καυτά αστικά κέντρα και θα βρουν διασκέδαση στα λίγα μαγαζιά που παραμένουν ανοιχτά και στα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

«Έχω να πάω διακοπές από το 2007. Αυτό τα λέει όλα. Είναι πανάκριβα όλα», ανέφερε πολίτης στο MEGA, ενώ άλλος συμπλήρωσε «θα κάνουμε 1-2 μέρες μόνο».

Oι τιμές «χρυσάφι» σε ακτοπλοϊκά και καταλύματα τινάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα και δεν αφήνουν περιθώρια για περιττά έξοδα αναψυχής.

«Τα οικονομικά προβλήματα, έχουν ακριβύνει τα πράγματα, έχουν άλλη αγοραστική δύναμη πλέον».

Ένας στους δύο Έλληνες χωρίς διακοπές

Ένας στους δύο Έλληνες δε θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, επικαλούμενος κυρίως άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψει, αλλά και τα αυξημένα κόστη διακοπών.

«Δεν γίνεται να δίνεις 100 ευρώ για ακτοπλοϊκά».

Αναγκαία εναλλακτική λύση, οι μονοήμερες αποδράσεις σε παραλίες και κοντινούς προορισμούς ή, για τους πιο τυχερούς, οι ολιγοήμερες εξορμήσεις στα τουριστικά νησιά της χώρας.

Κοινός στόχος όλων ξεκουραστούν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν και να προετοιμαστούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται από Σεπτέμβρη και μετά.