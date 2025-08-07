newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Οικονομία 07 Αυγούστου 2025 | 07:00

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Το καλοκαίρι θεωρητικά οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί. Η ζέστη κάνει τα ανακλαστικά όλων πιο αργά, οι αδειούχοι εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, όσοι μπορούν και όπως μπορούν, έστω για λίγες μέρες. Ακόμα και το να βρεις θέση πάρκινγκ, που συνήθως είναι άθλος στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, γίνεται λίγο πιο εύκολο.

Θα περίμενε κανείς ότι όλα τα παραπάνω θα έκαναν λίγο πιο ξεκούραστες ή έστω υποφερτές τις συνθήκες για όσους μένουν πίσω και δουλεύουν. Δεν αναφερόμαστε φυσικά στους εργαζόμενους-σεζόν, στα νησιά και στα τουριστικά θέρετρα. Γι’αυτούς θεωρούμε δεδομένο ότι το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της εντατικής υπερεργασίας, με 10ωρα και 12ωρα σερί, συχνά χωρίς ρεπό.

Από ό,τι δείχνουν όμως νέες έρευνες, η κατάσταση είναι εξίσου ζόρικη και για όσους απασχολούνται σε δουλειές γραφείου. Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr, οι οχτώ στους δέκα εργαζόμενους αντιμετωπίζουν επιπλέον άγχος και πίεση, χωρίς καμία υποστήριξη από τους εργοδότες.

Καλοκαίρι και απασχόληση

Η ιστοσελίδα αγγελιών απασχόλησης, που αυτοσυστήνεται ως «το μεγαλύτερο hub εργασίας στην Ελλάδα», διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα μέσω linkedin, προκειμένου να καταγράψει το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι και ποιες παροχές θα ήθελαν να έχουν στο γραφείο τους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Πάνω από 3.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην έρευνα, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια για το ωράριο, τις άδειες, τα διαλείμματα, τις εταιρικές παροχές και τους εργασιακούς ρυθμούς το καλοκαίρι. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις επιθυμίες και τις ανάγκες των εργαζομένων, και την εργασιακή πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα δεν εκπλήσσουν. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς στην ΕΕ, σε όρους αγοραστικής δύναμης, και τη μεγαλύτερη εργάσιμη εβδομάδα, σε πραγματικές ώρες εργασίας.

Σε ό,τι αφορά δε τις άδειες, έχουμε τις λιγότερες ημέρες στην ΕΕ (μαζί με τις υποχρεωτικές αργίες), αλλά από τα υψηλότερα επίπεδα «φτώχειας διακοπών». Oι δύο στους δέκα εργαζόμενους δεν έχουν χρήματα ούτε για εφτά ημέρες διακοπές, ενώ το 25% ως το 52% των ενηλίκων (ανάλογα με τις έρευνες) δεν θα πάει καν διακοπές φέτος.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τη θερμική καταπόνηση, που επιβαρύνει και όσους δουλεύουν σε κλιματιζόμενους χώρους λόγω των δυσκολιών στη μετακίνηση και τον αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω μειωμένου προσωπικού, δημιουργείται ένα κοκτέιλ περισσότερο εκρηκτικό παρά δροσιστικό.

Τετραήμερη εργασία ή εξάωρο-πενθήμερο;

«Το καλοκαίρι οι ρυθμοί αλλάζουν, μήπως ‘πρέπει’ να αλλάζει κάπως και το ωράριο;» ρωτάει η δημοσκόπηση του kariera.gr.

Aπό τους 3.250 εργαζόμενους που απάντησαν στο συγκεκριμένο poll, το 66% λέει ότι αν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει το ιδανικό καλοκαιρινό ωράριο,  θα διάλεγε τετραήμερη εργασία. Δεν διευκρινίζεται βέβαια αν αυτό σημαίνει ότι θα δουλεύει 10ωρα για να έχει μια επιπλέον μέρα κενή. Ένα 14% θα επέλεγε εξάωρη πενθήμερη εργασία,  ένα 12% θα επέλεγε τις «early Fridays», να σχολάει νωρίτερα τις Παρασκευές. Ένα μικρό ποσοστό, μόλις 9% θα επέλεγε ευέλικτο ωράριο εντός της ημέρας. Ωστόσο, τα σχόλια των χρηστών του Linkedin, φανερώνουν μεγάλη καχυποψία για το πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μικρά «προνόμια», όταν η κυβέρνηση προωθεί ως «ευελιξία» το 13ωρο και το 6ήμερο.

Μεγαλύτερη άδεια

Περισσότεροι από 2.400 χρήστες του Linkedin, κλήθηκαν να επιλέξουν ποια «καλοκαιρινή παροχή» από την εταιρεία τους θα εκτιμούσαν περισσότερο.

Το 42% θα προτιμούσε να είχε περισσότερες ημέρες άδειας και το 36% θα εκτιμούσε περισσότερο τη δυνατότητα τηλεργασίας. Το 18% θα ήθελε να λάβει vouchers (κουπόνια) για διακοπές.

Μόνο ένα 3% θα εκτιμούσε ως «καλοκαιρινή παροχή» τις ομαδικές εξορμήσεις και τα εταιρικά events – κάτι που σημαίνει αντίστροφα ότι το 97% τα θεωρεί αγγαρεία ή δώρο άδωρο.

Επίσης ένα 64% θα ήθελε μεγαλύτερη ευελιξία στις άδειες, για να περνάει περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Kαλοκαίρι και business as usual

Το καλοκαίρι φέρνει διαφορετικούς εργασιακούς ρυθμούς, αλλά μαζί με αυτούς έρχονται και νέες προκλήσεις. Πώς ανταποκρίνονται οι οργανισμοί σε αυτές;

Στο παραπάνω ερώτημα απάντησαν 1139 χρήστες,  με το 82% να δηλώνει ότι η εταιρεία τους δεν κάνει απολύτως τίποτα για να διαχειριστεί το άγχος κα την αυξημένη πίεση των καλοκαιρινών μηνών.

Ένα 8% απαντά ότι προσφέρονται διαλείμματα και χώροι ξεκούρασης, ένα 6% ότι δίνονται bonus και επιβραβεύσεις για όσους εργάζονται καλοκαίρι και μόλις ένα 4% ότι παρέχεται έξτρα υποστήριξη ή εκπαίδευση.

Επαναξιολόγηση πολιτικών

«Το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και στις πρακτικές των εταιρειών είναι εμφανές. Είναι ώρα να εστιάσουμε στην απόδοση και τα αποτελέσματα και όχι απλώς στις ώρες ή στον τόπο εργασίας», σχολιάζει η Δέσποινα Γκολφινοπούλου Senior HR Business Partner του kariera.gr.

Η ίδια προτείνει να δίνονται «μικρές ανάσες» στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μια μέθοδος που αναφέρει είναι το «Bridge Days-Off», όταν «κολλάς» τις αργίες στα ρεπό ή την άδεια για να κερδίσεις περισσότερες μέρες συνεχόμενης ξεκούρασης. Μια άλλη πρόταση είναι η επιλογή της τηλεργασίας το καλοκαίρι, κάτι που όμως στην Ελλάδα δεν προβλέπεται στις περισσότερες επιχειρήσεις. Σε σχετική έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ από το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μόνο το 16% απάντησε ότι στη δουλειά του περιλαμβάνεται τηλεργασία, κυρίως κάποιες φορές το μήνα.

«Τα ευρήματα της έρευνας είναι ευκαιρία επαναξιολόγησης των πολιτικών των επιχειρήσεων, καθώς η καλοκαιρινή ανασυγκρότηση όχι μόνο δεν μειώνει, αλλά ενισχύει την απόδοση», καταλήγει η συνεργάτιδα του kariera. gr

