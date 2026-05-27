Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει, μπορεί τρεις ή τέσσερις»
Η Μαριάντα Πιερίδη αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές της οικογενειακής ζωής της.
Η Μαριάντα Πιερίδη προσκεκλημένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή «The 2Night Show» μιλά για το γιο της, αλλά και για την περιπετειώδη προσωπική ζωή της.
«Έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον γιο μου»
«Όταν εμφανιστεί η γυναίκα της ζωής του θα είναι ο άντρας της ζωής μου. Είμαι λίγο άτυχη στα προσωπικά μου, κάτι δεν κάνω καλά.
Μπορεί να φταίω και εγώ. Έχω πάρα πολλή υπομονή, μέχρι να σκάσω. Αν σκάσω… τελείωσες. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, δυστυχώς.
Θα πω «χωρίζουμε» σε κάποιον όταν θα φτάσω στο δικό μου όριο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλων ανθρώπων. Εγώ θα φτάσω άλλη μια ζωή από αυτό…
Είμαι “σχεσάκιας”, όταν είμαι σε σχέση δεν μπορώ να κοιτάξω άλλον άνδρα και δυστυχώς έχω την ίδια απαίτηση και από τον άλλον.
Όταν εγώ είμαι κυρία απέναντι σου, θέλω να είσαι και εσύ κύριος απέναντι μου» ανέφερε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη.
Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει»
«Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου «ναι».
Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες «ναι».
Κάπως έτσι έγινε… Μετά κάτι χαλάει. Μπορεί και να παντρευόμουν ξανά, γιατί είμαι του σπιτιού.
Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου» τόνισε η Μαριάντα Πιερίδη.
