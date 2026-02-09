Μαριάντα Πιερίδη για το bullying του γιου της: «Το δύσκολο είναι το να βάλεις το σχολείο να ασχοληθεί σοβαρά»

Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε ανοιχτά για το bullying που είχε δεχτεί ο γιος της στο σχολείο, αποκαλύπτοντας ότι σήμερα η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί τόσο με το παιδί που προκάλεσε το πρόβλημα όσο και με την οικογένειά του. Όπως εξήγησε, η δημόσια τοποθέτησή της λειτούργησε καταλυτικά ώστε το σχολείο να ασχοληθεί πιο ενεργά με το ζήτημα και να δοθεί οριστική λύση.

Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day, η τραγουδίστρια τόνισε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να αντιληφθεί εγκαίρως τι συνέβαινε, καθώς ο γιος της είναι ιδιαίτερα κλειστός χαρακτήρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους μελλοντικούς του στόχους, σημειώνοντας πως το ενδιαφέρον του για τα αεροπλάνα και τις αεροπορικές σπουδές τον κρατά προσηλωμένο στο σχολείο.

«Ο γιος μου είναι ένα πολύ κλειστό παιδί»

«Αφότου βγήκα και μίλησα για το bullying που δέχτηκε ο γιος μου στο σχολείο, το σχολείο ήταν πιο ανοιχτό για να συζητήσει την κατάσταση. Το πήρε πιο ζεστά, όπως και η οικογένεια του άλλου παιδιού, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση πλέον. Έχουμε βρει τις ισορροπίες, για να τα πω όπως είναι τα πράγματα. Το δύσκολο είναι το να βάλεις το σχολείο να ασχοληθεί σοβαρά. Ο γιος μου είναι ένα πολύ κλειστό παιδί, προσπαθώ με τρόπο να ρωτήσω και να μάθω τι μπορεί να έγινε», δήλωσε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του γιου της, αποκαλύπτοντας ότι από μικρή ηλικία έχει ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον του για τον χώρο της αεροπορίας —είτε ως μηχανικός αεροσκαφών είτε ως πιλότος— λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για τη σχολική του προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι, μπαίνοντας στην προεφηβεία, θεωρεί φυσικό να υπάρξουν αλλαγές στα σχέδιά του στο μέλλον.

«Στον γιο μου αρέσει πάρα πολύ το σχολείο. Έχει στόχο, θέλει να πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα. Θέλει να ασχοληθεί με τα αεροπλάνα, είτε αυτό είναι μηχανικός αεροσκαφών, είτε πιλότος. Δεν έχει αλλάξει ακόμα γνώμη, αλλά μπαίνουμε στην προεφηβεία, οπότε θεωρώ ότι ίσως κάποια στιγμή να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Το ότι έχει αυτόν τον στόχο μας έχει βολέψει γιατί διαβάζουμε», δήλωσε.