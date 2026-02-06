«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

Στον χώρο του θεάματος βρίσκεται για πάνω από 20 χρόνια, ωστόσο εδώ και μια δεκαετία έχει καταφέρει να στρέψει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Η συμμετοχή της σε υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, όπως τα Mission: Impossible και Dune έχουν μετατρέψει τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον σε ένα από τα δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή στα κινηματογραφικά πλατό είναι πάντα εύκολη. Ένα τέτοιο περιστατικό μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της Harper’s Bazaar UK η 42χρονη ηθοποιός, η οποία δέχθηκε bullying από έναν πασίγνωστο ηθοποιό στα γυρίσματα μιας ταινίας της.

«Ένιωσα τόσο ευάλωτη και άβολα που έβαλα τα κλάματα φεύγοντας από το πλατό» είπε και θυμήθηκε: «Αυτός ο τύπος με κοίταξε και άρχισε να ουρλιάζει μπροστά σε όλους ‘αποκαλείς τον εαυτό σου ηθοποιό; Με αυτό πρέπει να δουλέψω;’. Και επειδή ήταν ο σταρ της ταινίας κανείς δεν είπε τίποτα. Δεν ένιωσα ότι είχα κάποια ασφάλεια».

Όπως τόνισε, το ότι προχώρησε σε αυτή την αποκάλυψη δεν είχε να κάνει με αυτόν τον «ηλίθιο» αλλά με την ίδια, που δεν ήξερε πως να αντιδράσει.

«Ζήτησα από την παραγωγή να συνεχίσω τα γυρίσματα αλλά στις σκηνές που ήμουν μαζί του να έχω δίπλα μου ένα μπαλάκι του τένις. Μου είπαν ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είναι ο σταρ της ταινίας, το Νο1 και πρέπει να βρίσκεται στο πλατό» τόνισε.

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε μοιραστεί την εμπειρία της για πρώτη φορά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μιλάει ούτε για τον Τομ Κρουζ ούτε για τον Χιου Τζάκμαν – όπως έλεγαν κάποιες φήμες.

Από τους πρώτους που είχαν σπέσει να της συμπαρασταθούν ήταν ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία Ηρακλής, ο Ντουέιν Τζόνσον, που είχε γράψει τότε στα social media: «Το μισώ αυτό που συνέβη, αλλά μπράβο της που βρήκε τη δύναμη να αντιδράσει σε αυτές τις μ@λ@κιες. Την αγαπώ αυτή τη γυναίκα και θέλω πολύ να μάθω ποιος της το έκανε αυτό».

Μιλώντας στους The Times είχε πει πως «και άλλοι συνάδερφοι που έχουν συνεργαστεί μαζί του έχουν μιλήσει για την κακή του συμπεριφορά». Ενώ σε όσους λένε ότι περνάμε μια υπερβολικά woke περίοδο, απαντάει: «Δεν πειράζει. Χρειάζεται και είναι καλό αυτό για να βρούμε την ισορροπία μας».