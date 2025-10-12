magazin
12.10.2025 | 17:56
Μαχαιρώθηκε 22χρονος σε επίθεση από τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
12 Οκτωβρίου 2025 | 17:16

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον επαναφέρει στο τραπέζι της συζήτησης μια δυσάρεστη συνεργασία που είχε με έναν άνδρα ηθοποιό -τον οποίο δεν κατονόμασε- στο κινηματογραφικό πλατό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η σταρ του «Mission Impossible» στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει σχετικά με τη στιγμή που έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» κατά τη διάρκεια γυρισμάτων – η ηθοποιός μίλησε για την υπόθεση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast Reign with Josh Smith τον Φεβρουάριο του 2024.

«Αυτός ο άνθρωπος με κοίταζε και μου έλεγε: ‘Αυτοαποκαλείσαι ηθοποιός;’», θυμήθηκε η Φέργκιουσον, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε από τον εν λόγω άτομο να φύγει από το πλατό την επόμενη μέρα.

«Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ φοβισμένη. Κοίταξα αυτό το άτομο και του είπα: ‘Άντε χάσου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ’ », συνέχισε.

«Κατηγορούμε τους νταήδες, αλλά όταν μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι ανασφαλείς»

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον δήλωσε στην εφημερίδα The Times ότι δεν την «ενδιαφέρει» αν αυτό το πρόσωπο έχει καταλάβει ότι αναφέρεται σε αυτόν, και πρόσθεσε ότι «και άλλοι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με αυτόν έχουν περάσει χάλια».

Φωτογραφία: H Ρεμπέκα Φέργκιουσον στο Silo (2023) | IMDb

«Αν ήθελα να εκφράσω την άποψη μου για κάτι, [θα έφτανα μέχρι και στο σημείο] να σπρώξω κάποιον κάτω από ένα λεωφορείο μπροστά σε όλο το συνεργείο. Δεν επικροτώ τη συμπεριφορά μου σε αυτό. Αλλά ζούμε σε έναν πολύ σκληρό κόσμο», υποστήριξε.

«Κατηγορούμε τους νταήδες, αλλά όταν μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι ανασφαλείς. [Ωστόσο], όταν αρχίζεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου [ενάντια στα λεγόμενα τους], είναι πραγματικά δύσκολο», συνέχισε η Φέργκιουσον. «Θα σε απολύσουν και θα δώσουν τη δουλειά σε κάποιον άλλο».

«Δεν υπήρχε κανένα δίχτυ ασφαλείας για μένα»

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast Reign πέρυσι, η Φέργκιουσον μίλησε για μια στιγμή που ο ηθοποιός τον οποίο φωτογραφίζει για αντισυναδελφική συμπεριφορά «ήταν τόσο ανασφαλής και θυμωμένος επειδή δεν μπορούσε να αποδώσει τις σκηνές», χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

«Επειδή αυτό το άτομο ήταν το νούμερο 1 στο πρόγραμμα γυρισμάτων, δεν υπήρχε κανένα δίχτυ ασφαλείας για μένα. Έτσι, κανείς δεν με υποστήριξε. Και έκλαιγα καθώς έφευγα από το πλατό», πρόσθεσε.

Η Φέργκιουσον επιβεβαίωσε ότι δεν αναφερόταν στους Χιου Τζάκμαν, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία Reminiscence του 2021, Ράιαν Ρέινολντς, με τον οποίο μοιράστηκε την οθόνη στην ταινία «Life» του 2017 και Τομ Κρουζ, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Mission: Impossible».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής, η Φέργκιουσον αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Κρουζ σε τρεις διαφορετικές ταινίες «Mission: Impossible», αποκαλώντας τον «μεγάλο παιδί» — με την «καλή έννοια».

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: People

