Το μωρό σου ανακαλύπτει τον κόσμο και εσύ τον μαθαίνεις από την αρχή, μέσα από τα μάτια του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συναρπαστική εμπειρία της μητρότητας επιφυλάσσει εκπλήξεις που δεν μοιάζουν με καμία άλλη. Μία από αυτές είναι όταν παρατηρείς το μωρό σου να ανακαλύπτει τον κόσμο. Απρόσμενες κινήσεις, διστακτικά βήματα, δύο χεράκια που απλώνονται ψάχνοντας κάτι, μάτια που λάμπουν, γεμίζουν περιέργεια, ενθουσιασμό, απορία, σαν κάθε τι που αντικρίζουν γύρω τους να είναι κάτι εντελώς καινούριο.

Εσύ βρίσκεσαι εκεί, λίγο πιο πίσω ή δίπλα, να παρακολουθείς αυτή τη διαδικασία χωρίς να διακόπτεις ή να παρεμβαίνεις. Να βλέπεις το μωρό σου να μετατρέπει ακόμη και το πιο απλό πράγμα σε σπουδαία ανακάλυψη. Ένα αντικείμενο, ένας ήχος, μία κίνηση αρκούν για να ξεκινήσει αυτό το «ταξίδι» εξερεύνησης.

Ωστόσο, σε αυτό το «ταξίδι» το μωρό σου δεν είναι μόνο, αλλά έχει για «σύμμαχό» του εσένα, που το στηρίζεις διακριτικά, αλλά και την πάνα βρακάκι Babylino Premium που επιτρέπει στο μικρό σου να ανακαλύπτει τον κόσμο με άνεση, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία κινήσεων, χωρίς να νιώθει τίποτα άλλο πέρα από τη χαρά της στιγμής.

Και όσο εκείνο εξερευνά, εσύ παρατηρείς. Όχι για να καθοδηγήσεις, αλλά για να αρχίσεις να καταλαβαίνεις το δικό του μικρό σύστημα, τον δικό του τρόπο να γνωρίζει τον κόσμο.

#1 Οι πρώτες του εξερευνήσεις ξεκινούν από τα πιο απλά πράγματα

Δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο ή εντυπωσιακό για να τραβήξει την προσοχή του μωρού σου. Το χέρι σου που κινείται, ένα αντικείμενο που γυαλίζει ή ζουλιέται, ένας ήχος από το διπλανό δωμάτιο αρκούν για να σταματήσει ό,τι κάνει και να στραφεί εκεί με απόλυτη συγκέντρωση. Είναι η πρώτη επαφή με τον κόσμο γύρω του, χωρίς φίλτρα, χωρίς οδηγίες, μόνο με ένστικτο και ατελείωτη περιέργεια.

Συνήθως, στον τρίτο μήνα το μωράκι σου αντιδρά όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία σου, προσπαθεί να πιάσει τα αντικείμενα που ειναι κοντά του και να ανακαλύψει τα μέρη του σώματός του. Σε αυτή τη φάση, δεν χρειάζονται περίπλοκα παιχνίδια ή έτοιμες δραστηριότητες. Αρκούν τα απλά πράγματα που έχει ήδη στο σπίτι, για να ενθαρρύνεις την περιέργειά του: ένα ύφασμα με διαφορετική υφή, ένα κουδουνάκι, ένα μαλακό αντικείμενο που μπορεί να πιάσει και να αφήσει ξανά. Ακόμα και ο τρόπος που του μιλάς ή που αντιδράς στις κινήσεις του γίνεται μέρος του παιχνιδιού του.

Όταν το μωρό σου αρχίζει να πιάνει, να σταματά, να γυρίζει το βλέμμα του, να παρατηρεί ή να επαναλαμβάνει μία κίνηση, δηλαδή κάπου στον τέταρτο μήνα, όπου αρχίζει να απολαμβάνει περισσότερο την ανθρώπινη συντροφιά και ομιλία, δεν «κάνει απλώς πράγματα» ή νάζια, αλλά ανακαλύπτει. Σιγά σιγά, με τον δικό του ρυθμό, φτιάχνει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ό,τι υπάρχει γύρω του και στον έκτο μήνα πια γνωρίζει τη μαμά, τον μπαμπά και άλλα κοντινά πρόσωπα, ενδιαφέρεται για όσα γίνονται γύρω του, ενώ εσύ έχεις τη χαρά να είσαι σύμμαχος και στήριγμα σε αυτή τη μικρή αλλά σπουδαία διαδικασία για την ανάπτυξή του.

#2 Μαθαίνοντας να… αποκωδικοποιείς το μωρό σου

Στην αρχή, το παράπονο του μωρού σου ακούγεται ίδιο. Είτε πεινάει, είτε νυστάζει, είτε απλώς θέλει αγκαλιά. Κάθε φορά προσπαθείς να μαντέψεις «τι έχει τώρα;» και κάπως έτσι περνάς ώρες δοκιμάζοντας τα πάντα, να το ταΐσεις, να το νανουρίσεις, να το πάρεις αγκαλιά, να δεις μήπως είναι η στιγμή για αλλαγή. Και ναι, κάποιες φορές θα νιώθεις ότι απλώς… μαντεύεις. Αλλά όχι για πολύ. Γιατί μέρα με τη μέρα, χωρίς καν να το καταλάβεις, θα αρχίσεις να ξεχωρίζεις τις μικρές διαφορές. Θα αρχίσεις να «διαβάζεις» τις αντιδράσεις του και να ξέρεις τι χρειάζεται, πριν καν το εκφράσει.

Εμένα σε αυτό με βοήθησε πολύ η πάνα-βρακάκι Babylino Premium, που είναι ειδικά σχεδιασμένη να προσφέρει premium απορροφητικότητα και άνεση σε κάθε κίνηση του μωρού. H συγκεκριμένη πάνα-βρακάκι διαθέτει δείκτη υγρασίας, οποίος με βοηθούσε να διαπιστώνω έγκαιρα πότε χρειαζόταν αλλαγή το μωράκι μου, ώστε να είμαι σίγουρη πως θα νιώθει στεγνό και καθαρό σε κάθε του εξερεύνηση. Χάρη στην τεχνολογία ultra soft, τα απαλά, πιστοποιημένα και ασφαλή υλικά, με διεθνή πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100 ήμουν σίγουρη πως όποιο παραπονάκι και να είχε το μικρό μου, αυτό σίγουρα δεν οφειλόταν στην πάνα του.

#3 Οι μικρές συνήθειες του μωρού γίνονται το δικό σου «manual»

Το μωρό σου δεν εκφράζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά υπάρχουν εκείνες οι λεπτές αλλαγές στη διάθεσή του. Πότε είναι πιο δεκτικό στο παιχνίδι, πότε χρειάζεται ηρεμία, πότε απλώς θέλει να είναι κοντά σου χωρίς να δέχεται πολλά ερεθίσματα. Φυσικά, μέσα σε αυτή τη ροή, η εξερεύνηση δεν σταματά και δεν ξεκινά σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλά υπάρχει και εξακολουθεί. Στο παιχνίδι όταν είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στο βλέμμα του όταν παρατηρεί κάποιον ή κάτι, ακόμα και στις μικρές παύσεις που απλώς στέκεται και κοιτάζει τον κόσμο γύρω του.

Αυτό που αρχίζει να αλλάζει δεν είναι το μωρό σου, αλλά ο τρόπος που συνδέονται όλες αυτές οι στιγμές μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να τα οργανώσεις ή να τα ελέγξεις όλα. Αρκεί να αρχίσεις να αναγνωρίζεις αυτή τη φυσική ροή και να προσαρμόζεσαι, να αποκτήσεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη ρουτίνα σας. Μόνο έτσι η καθημερινότητα θα αποκτήσει μία πιο ήρεμη συνοχή, όχι γιατί γίνεται προβλέψιμη, αλλά γιατί εσύ αρχίζεις να αναγνωρίζεις τι «κρύβεται» πίσω από τις μικρές, καθημερινές νίκες του μωρού σου.

Κάθε στιγμή, κάθε ημέρα για το μωρό σου είναι ένα μικρό, μοναδικό ταξίδι ανακάλυψης, όπου το απλό γίνεται σπουδαίο και το άγνωστο γίνεται γνώριμο μέσα από τα δικά του μάτια και τη δική σου καθοδήγηση. Καθώς το παρατηρείς να μεγαλώνει, να εξερευνά, να σε μαθαίνει πως να γίνεσαι ακόμη καλύτερη μανούλα, συνειδητοποιείς πως η μητρότητα δεν είναι μόνο φροντίδα, αλλά και συνεχής μάθηση, σύνδεση και βαθιά, αληθινή παρουσία σε κάθε του βήμα.