Καρκίνος του προστάτη: Σύγχρονες στρατηγικές διάγνωσης & θεραπείας

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό του δυτικού κόσμου. Ωστόσο, η σύγχρονη ογκολογία έχει αλλάξει το αφήγημα: η διάγνωση δεν συνεπάγεται πλέον κατ’ ανάγκη άμεση χειρουργική παρέμβαση. Η λεγόμενη «στρατηγική της ψυχραιμίας», η ενεργός παρακολούθηση και η προσέγγιση από διεπιστημονική ομάδα, αποτελούν σήμερα βασικά εργαλεία, που διασφαλίζουν όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και την ποιότητα ζωής του άνδρα.

Το PSA είναι μια εξέταση που γνωρίζουν όλοι οι άνδρες. Είναι όμως πάντα αξιόπιστο; Πότε πρέπει να ξεκινάει ο έλεγχος;

Το PSA αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο προ-συμπτωματικού ελέγχου, αρκεί να ερμηνεύεται σωστά. Μια αυξημένη τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο, καθώς μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονή ή σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Παραδοσιακά, ο έλεγχος συστήνεται μετά τα 50 έτη. Ωστόσο, καθώς παρατηρείται μείωση της ηλικίας διάγνωσης, οι σύγχρονες οδηγίες προτείνουν:

στα 45 έτη: μία αρχική μέτρηση αναφοράς (baseline) για όλους τους άνδρες.

μία αρχική μέτρηση αναφοράς (baseline) για όλους τους άνδρες. πριν τα 45 έτη: Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τιμή PSA «4», που θεωρείται συχνά το ανώτερο φυσιολογικό όριο, για έναν άνδρα 45 ετών ενδέχεται να μην είναι φυσιολογική και να απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Πολλοί ασθενείς ζητούν άμεσο χειρουργείο. Τι είναι η ενεργός παρακολούθηση και πότε προτείνεται;

Ο καρκίνος του προστάτη συχνά εξελίσσεται πολύ αργά και, σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε μεγαλύτερους άνδρες ή σε πολύ αρχικά στάδια, η νόσος μπορεί να είναι κλινικά «αθώα».

Η ενεργός παρακολούθηση σημαίνει ότι δεν προχωρούμε άμεσα σε χειρουργική ή άλλη επεμβατική θεραπεία, αλλά παρακολουθούμε στενά τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου με τακτικές εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε άσκοπες παρεμβάσεις, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως:

ακράτεια ούρων

στυτική δυσλειτουργία

Στόχος είναι να παρέμβουμε μόνο όταν και εφόσον η νόσος δείξει σημάδια επιθετικότητας, διαφυλάσσοντας την ποιότητα ζωής του ασθενούς για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι ρόλο παίζει η διεπιστημονική ομάδα στη σωστή θεραπευτική απόφαση;

Η διεπιστημονική αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας στον καρκίνο του προστάτη, καθώς η πρώτη θεραπευτική απόφαση επηρεάζει ολόκληρη την πορεία του ασθενούς. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται στη λειτουργία του Ογκολογικού Συμβουλίου και όχι στην απόφαση ενός μόνο γιατρού.

Στη διαδικασία συμμετέχουν ο Παθολόγος-Ογκολόγος, ο Χειρουργός-Ουρολόγος, ο Ακτινοθεραπευτής και ο Παθολογοανατόμος, ώστε να αξιολογούνται από κοινού η βιολογία της νόσου, οι δυνατότητες της ρομποτικής χειρουργικής, οι εναλλακτικές της ακτινοθεραπείας και η ακριβής ανάλυση του ιστού.

Μόνο μέσα από αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση διασφαλίζεται ότι ο ασθενής θα λάβει την πλέον εξατομικευμένη και τεκμηριωμένη θεραπεία, χωρίς βιαστικές αποφάσεις.

Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, μειώνουν τις επιπλοκές;

Με τη σύγχρονη ρομποτική χειρουργική, όταν εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα κέντρα, όπως το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης των νεύρων που είναι υπεύθυνα για τη στύση και την εγκράτεια, εφόσον η έκταση και τα χαρακτηριστικά της νόσου το επιτρέπουν.

Η τεχνολογία προσφέρει πολύτιμα εργαλεία ακρίβειας, ωστόσο καθοριστικό ρόλο έχει πάντα η ιατρική ομάδα, η οποία καλείται να σταθμίσει το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους, με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

