Καρκίνος του προστάτη: Σύγχρονες στρατηγικές διάγνωσης & θεραπείας
Τα Νέα της Αγοράς 29 Μαΐου 2026, 18:11

Γράφει ο Δρ. Μαρίνος Τσιατάς, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Irish goodbye: Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να… αποχωρείτε αθόρυβα

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό του δυτικού κόσμου. Ωστόσο, η σύγχρονη ογκολογία έχει αλλάξει το αφήγημα: η διάγνωση δεν συνεπάγεται πλέον κατ’ ανάγκη άμεση χειρουργική παρέμβαση. Η λεγόμενη «στρατηγική της ψυχραιμίας», η ενεργός παρακολούθηση και η προσέγγιση από διεπιστημονική ομάδα, αποτελούν σήμερα βασικά εργαλεία, που διασφαλίζουν όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και την ποιότητα ζωής του άνδρα.

Το PSA είναι μια εξέταση που γνωρίζουν όλοι οι άνδρες. Είναι όμως πάντα αξιόπιστο; Πότε πρέπει να ξεκινάει ο έλεγχος;

Το PSA αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο προ-συμπτωματικού ελέγχου, αρκεί να ερμηνεύεται σωστά. Μια αυξημένη τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο, καθώς μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονή ή σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Παραδοσιακά, ο έλεγχος συστήνεται μετά τα 50 έτη. Ωστόσο, καθώς παρατηρείται μείωση της ηλικίας διάγνωσης, οι σύγχρονες οδηγίες προτείνουν:

  • στα 45 έτη: μία αρχική μέτρηση αναφοράς (baseline) για όλους τους άνδρες.
  • πριν τα 45 έτη: Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τιμή PSA «4», που θεωρείται συχνά το ανώτερο φυσιολογικό όριο, για έναν άνδρα 45 ετών ενδέχεται να μην είναι φυσιολογική και να απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Πολλοί ασθενείς ζητούν άμεσο χειρουργείο. Τι είναι η ενεργός παρακολούθηση και πότε προτείνεται;

Ο καρκίνος του προστάτη συχνά εξελίσσεται πολύ αργά και, σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε μεγαλύτερους άνδρες ή σε πολύ αρχικά στάδια, η νόσος μπορεί να είναι κλινικά «αθώα».

Η ενεργός παρακολούθηση σημαίνει ότι δεν προχωρούμε άμεσα σε χειρουργική ή άλλη επεμβατική θεραπεία, αλλά παρακολουθούμε στενά τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου με τακτικές εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε άσκοπες παρεμβάσεις, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως:

  • ακράτεια ούρων
  • στυτική δυσλειτουργία

Στόχος είναι να παρέμβουμε μόνο όταν και εφόσον η νόσος δείξει σημάδια επιθετικότητας, διαφυλάσσοντας την ποιότητα ζωής του ασθενούς για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δρ. Μαρίνος Τσιατάς, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τι ρόλο παίζει η διεπιστημονική ομάδα στη σωστή θεραπευτική απόφαση;

Η διεπιστημονική αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας στον καρκίνο του προστάτη, καθώς η πρώτη θεραπευτική απόφαση επηρεάζει ολόκληρη την πορεία του ασθενούς. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται στη λειτουργία του Ογκολογικού Συμβουλίου και όχι στην απόφαση ενός μόνο γιατρού.

Στη διαδικασία συμμετέχουν ο Παθολόγος-Ογκολόγος, ο Χειρουργός-Ουρολόγος, ο Ακτινοθεραπευτής και ο Παθολογοανατόμος, ώστε να αξιολογούνται από κοινού η βιολογία της νόσου, οι δυνατότητες της ρομποτικής χειρουργικής, οι εναλλακτικές της ακτινοθεραπείας και η ακριβής ανάλυση του ιστού.

Μόνο μέσα από αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση διασφαλίζεται ότι ο ασθενής θα λάβει την πλέον εξατομικευμένη και τεκμηριωμένη θεραπεία, χωρίς βιαστικές αποφάσεις.

Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, μειώνουν τις επιπλοκές;

Με τη σύγχρονη ρομποτική χειρουργική, όταν εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα κέντρα, όπως το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης των νεύρων που είναι υπεύθυνα για τη στύση και την εγκράτεια, εφόσον η έκταση και τα χαρακτηριστικά της νόσου το επιτρέπουν.
Η τεχνολογία προσφέρει πολύτιμα εργαλεία ακρίβειας, ωστόσο καθοριστικό ρόλο έχει πάντα η ιατρική ομάδα, η οποία καλείται να σταθμίσει το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους, με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος

Irish goodbye: Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να… αποχωρείτε αθόρυβα

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;
Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;

Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος
Στις 16 Ιουλίου του 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Από ώρα σε ώρα η τελική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Το εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί», λέει ο Τραμπ
Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο

LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον 4ο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για εκτεταμένη ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας
Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

Νετανιάχου: Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι – Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα
Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση - Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον εν μέσω των επιθέσεων των IDF

Έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – «Το ταξίδι αξίζει μόνο όταν έχει επιστροφή» το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών
Με την εξειδικευμένη καμπάνια «ΟΔΥΣΕΑΣ» το υπουργείο Μεταφορών φέρνει στο φως τη σκληρή γεωγραφία και την κατανομή των θανατηφόρων τροχαίων των προηγούμενων ετών, επιχειρώντας να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς όλους τους οδηγούς.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

