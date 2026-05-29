Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.05.2026 | 14:21
Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Χρόνος Μαζί»-Πρόγραμμα συντροφιάς για την 3η ηλικία: η LAMDA Development μετατρέπει την εταιρική υπευθυνότητα σε ουσιαστική ανθρώπινη επαφή
Τα Νέα της Αγοράς 29 Μαΐου 2026, 13:25

«Χρόνος Μαζί»-Πρόγραμμα συντροφιάς για την 3η ηλικία: η LAMDA Development μετατρέπει την εταιρική υπευθυνότητα σε ουσιαστική ανθρώπινη επαφή

Πώς η Τρίτη Ηλικία βγαίνει από το περιθώριο και επιστρέφει στην καρδιά της κοινωνικής δράσης.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στις μέρες μας, μια σιωπηλή “επιδημία” εξαπλώνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, που έχει τη μορφή της απομόνωσης των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το National Institute on Aging (NIH) τεκμηριώνουν ότι η έλλειψη ουσιαστικών κοινωνικών επαφών συνδέεται με 50% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και 26% αύξηση στην πιθανότητα πρόωρου θανάτου.

Η μοναξιά πληγώνει την ψυχή και ταυτόχρονα πυροδοτεί χρόνια φλεγμονή και καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο, η κοινωνική επανένταξη των ηλικιωμένων αναδεικνύεται σε επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία.

Απέναντι σε αυτή τη «σιωπηλή κρίση», η LAMDA Development ανέλαβε ενεργό δράση μέσα από το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί». Η πρωτοβουλία αυτή, που αποτελεί οργανικό κομμάτι της στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας LAMDA Impact, γεννήθηκε από την ανάγκη να μετατραπεί η απομόνωση σε συμμετοχή και η σιωπή σε διάλογο.

Με όχημα τη συνεργασία με την Emfasis Non–Profit, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2025 και συνεχίζει δυναμικά τη διαδρομή του, εστιάζοντας στις γειτονιές που χτυπά η καρδιά της μεγάλης αστικής ανάπλασης.

Οι Δήμοι Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας έγιναν το επίκεντρο αυτής της προσπάθειας και η επιλογή όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν είναι τυχαία: η γειτνίαση με το The Ellinikon συμβολίζει τη δέσμευση ότι η νέα εποχή της περιοχής αφορά τόσο τις υποδομές, όσο και κυρίως τους ανθρώπους της. Έτσι, η μεγάλη επένδυση συνδέεται άρρηκτα με την τοπική κοινωνία, διασφαλίζοντας ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι παραμένουν ενεργό και ζωντανό κομμάτι της εξέλιξης του τόπου τους.

Η φιλοσοφία του «Χρόνος Μαζί» εδράζεται στην πεποίθηση ότι η ποιότητα ζωής δεν εξαντλείται στην υγεία, αλλά εξίσου στη συναισθηματική ευεξία και το αίσθημα της χρησιμότητας. Για τον λόγο αυτό, η πρωτοβουλία ξεδιπλώνεται μέσα από μια βεντάλια στοχευμένων δράσεων.

Στην καρδιά της βρίσκεται η «Δημιουργική Παρέα». Μέσω τακτικών και οργανωμένων επισκέψεων, οι άνθρωποι της Emfasis Non-Profit γίνονται οι «δικοί τους» άνθρωποι, προσφέροντας συντροφιά και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Από έναν απλό περίπατο στον ήλιο μέχρι μια παρτίδα επιτραπέζιο παιχνίδι, και από τις δημιουργικές ώρες κηπουρικής και μαγειρικής μέχρι τη μουσική που ξυπνά αναμνήσεις, κάθε δραστηριότητα είναι ένα «φάρμακο» κατά της λήθης και της παραίτησης.

Η κοινωνική ένταξη περνά και μέσα από τον πολιτισμό. Σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, οι ωφελούμενοι του προγράμματος βγαίνουν από το σπίτι και μπαίνουν στο φως της σκηνής. Τα ειδικά Θεατρικά Εργαστήρια προσφέρουν μια διέξοδο έκφρασης, ενώ η παροχή δωρεάν εισιτηρίων για παραστάσεις τους επιτρέπει να νιώσουν ξανά μέρος του πολιτιστικού γίγνεσθαι της πόλης.

Επιπλέον, οι δράσεις «Make over», που περιλαμβάνουν ημέρες προσωπικής περιποίησης (κομμωτική, περιποίηση άκρων κλπ) και γίνονται σε συνεργασία με την oμάδα εκπαίδευσης της WELLA Professionals που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της,  έρχονται να θυμίσουν στους ηλικιωμένους την αξία της προσωπικής φροντίδας, ενισχύοντας την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή τους με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Αυτό που κάνει το πρόγραμμα να ξεχωρίζει είναι η εξατομικευμένη του προσέγγιση. Κάθε άνθρωπος είναι μια διαφορετική ιστορία, και οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται με ακρίβεια στις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ωφελούμενου. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια κοινότητα που νοιάζεται.

Μέσα από αυτές τις δράσεις ενισχύονται η αυτοέκφραση, η μνήμη, η φαντασία και η επικοινωνία, στο πλαίσιο μιας θετικής, υποστηρικτικής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας.

Το «Χρόνος Μαζί» είναι ένα ζωντανό κοινωνικό αποτύπωμα που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά και καταλήγει στην κοινωνία.

Στη LAMDA Development, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη και αποτυπώνεται στο “πολλαπλασιάζουμε το καλό με κάθε πράξη”. Δίνοντας χώρο, χρόνο και σημασία στη σιωπηλή καθημερινότητα των ηλικιωμένων, η εταιρεία μετατρέπει την αλληλεγγύη σε πράξη, προσφέροντας στιγμές χαράς που νικούν τη μοναξιά.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η πρόοδος μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στα πιο ευάλωτα μέλη της. Αναδεικνύοντας τη σημασία της συντροφικότητας και της ενεργού συμμετοχής, η LAMDA Development δημιουργεί ένα πρότυπο κοινωνικής προσφοράς.

Τέτοιες δράσεις είναι απαραίτητες για να σπάσει ο κύκλος της απομόνωσης, αποδεικνύοντας ότι όταν επενδύουμε στον άνθρωπο και τον χρόνο που μοιραζόμαστε, το κέρδος είναι μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο υγιής, πιο χαρούμενη και, πάνω από όλα, πιο ενωμένη.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Σύνταξη
11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Σύνταξη
Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;
Τα Νέα της Αγοράς 26.05.26

Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;

Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Τόνια Τζαφέρη
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair
Τα Νέα της Αγοράς 25.05.26

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Expla-in 29.05.26

Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Σύνταξη
Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ένα μήνα 29.05.26

Η Βουλγαρία δίνει διορία στις ΗΠΑ για την παραμονή στρατιωτικών αεροσκαφών της στη χώρα - Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Σύνταξη
Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε
Πτώση drone 29.05.26

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Σύνταξη
The Expla-in Project | Μια νύχτα σαν και αυτή…
Expla-in 29.05.26

Μια νύχτα σαν και αυτή…

Η ανάμνηση του τελικού της Νέας Φιλαδέλφειας, δύο χρόνια πριν. Και όμως, είναι σαν χθες…

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Σύνταξη
Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies