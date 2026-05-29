«Χρόνος Μαζί»-Πρόγραμμα συντροφιάς για την 3η ηλικία: η LAMDA Development μετατρέπει την εταιρική υπευθυνότητα σε ουσιαστική ανθρώπινη επαφή

Στις μέρες μας, μια σιωπηλή “επιδημία” εξαπλώνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, που έχει τη μορφή της απομόνωσης των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το National Institute on Aging (NIH) τεκμηριώνουν ότι η έλλειψη ουσιαστικών κοινωνικών επαφών συνδέεται με 50% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και 26% αύξηση στην πιθανότητα πρόωρου θανάτου.

Η μοναξιά πληγώνει την ψυχή και ταυτόχρονα πυροδοτεί χρόνια φλεγμονή και καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο, η κοινωνική επανένταξη των ηλικιωμένων αναδεικνύεται σε επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία.

Απέναντι σε αυτή τη «σιωπηλή κρίση», η LAMDA Development ανέλαβε ενεργό δράση μέσα από το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί». Η πρωτοβουλία αυτή, που αποτελεί οργανικό κομμάτι της στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας LAMDA Impact, γεννήθηκε από την ανάγκη να μετατραπεί η απομόνωση σε συμμετοχή και η σιωπή σε διάλογο.

Με όχημα τη συνεργασία με την Emfasis Non–Profit, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2025 και συνεχίζει δυναμικά τη διαδρομή του, εστιάζοντας στις γειτονιές που χτυπά η καρδιά της μεγάλης αστικής ανάπλασης.

Οι Δήμοι Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας έγιναν το επίκεντρο αυτής της προσπάθειας και η επιλογή όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν είναι τυχαία: η γειτνίαση με το The Ellinikon συμβολίζει τη δέσμευση ότι η νέα εποχή της περιοχής αφορά τόσο τις υποδομές, όσο και κυρίως τους ανθρώπους της. Έτσι, η μεγάλη επένδυση συνδέεται άρρηκτα με την τοπική κοινωνία, διασφαλίζοντας ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι παραμένουν ενεργό και ζωντανό κομμάτι της εξέλιξης του τόπου τους.

Η φιλοσοφία του «Χρόνος Μαζί» εδράζεται στην πεποίθηση ότι η ποιότητα ζωής δεν εξαντλείται στην υγεία, αλλά εξίσου στη συναισθηματική ευεξία και το αίσθημα της χρησιμότητας. Για τον λόγο αυτό, η πρωτοβουλία ξεδιπλώνεται μέσα από μια βεντάλια στοχευμένων δράσεων.

Στην καρδιά της βρίσκεται η «Δημιουργική Παρέα». Μέσω τακτικών και οργανωμένων επισκέψεων, οι άνθρωποι της Emfasis Non-Profit γίνονται οι «δικοί τους» άνθρωποι, προσφέροντας συντροφιά και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Από έναν απλό περίπατο στον ήλιο μέχρι μια παρτίδα επιτραπέζιο παιχνίδι, και από τις δημιουργικές ώρες κηπουρικής και μαγειρικής μέχρι τη μουσική που ξυπνά αναμνήσεις, κάθε δραστηριότητα είναι ένα «φάρμακο» κατά της λήθης και της παραίτησης.

Η κοινωνική ένταξη περνά και μέσα από τον πολιτισμό. Σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, οι ωφελούμενοι του προγράμματος βγαίνουν από το σπίτι και μπαίνουν στο φως της σκηνής. Τα ειδικά Θεατρικά Εργαστήρια προσφέρουν μια διέξοδο έκφρασης, ενώ η παροχή δωρεάν εισιτηρίων για παραστάσεις τους επιτρέπει να νιώσουν ξανά μέρος του πολιτιστικού γίγνεσθαι της πόλης.

Επιπλέον, οι δράσεις «Make over», που περιλαμβάνουν ημέρες προσωπικής περιποίησης (κομμωτική, περιποίηση άκρων κλπ) και γίνονται σε συνεργασία με την oμάδα εκπαίδευσης της WELLA Professionals που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της, έρχονται να θυμίσουν στους ηλικιωμένους την αξία της προσωπικής φροντίδας, ενισχύοντας την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή τους με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Αυτό που κάνει το πρόγραμμα να ξεχωρίζει είναι η εξατομικευμένη του προσέγγιση. Κάθε άνθρωπος είναι μια διαφορετική ιστορία, και οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται με ακρίβεια στις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ωφελούμενου. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια κοινότητα που νοιάζεται.

Μέσα από αυτές τις δράσεις ενισχύονται η αυτοέκφραση, η μνήμη, η φαντασία και η επικοινωνία, στο πλαίσιο μιας θετικής, υποστηρικτικής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας.

Το «Χρόνος Μαζί» είναι ένα ζωντανό κοινωνικό αποτύπωμα που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά και καταλήγει στην κοινωνία.

Στη LAMDA Development, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη και αποτυπώνεται στο “πολλαπλασιάζουμε το καλό με κάθε πράξη”. Δίνοντας χώρο, χρόνο και σημασία στη σιωπηλή καθημερινότητα των ηλικιωμένων, η εταιρεία μετατρέπει την αλληλεγγύη σε πράξη, προσφέροντας στιγμές χαράς που νικούν τη μοναξιά.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η πρόοδος μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στα πιο ευάλωτα μέλη της. Αναδεικνύοντας τη σημασία της συντροφικότητας και της ενεργού συμμετοχής, η LAMDA Development δημιουργεί ένα πρότυπο κοινωνικής προσφοράς.

Τέτοιες δράσεις είναι απαραίτητες για να σπάσει ο κύκλος της απομόνωσης, αποδεικνύοντας ότι όταν επενδύουμε στον άνθρωπο και τον χρόνο που μοιραζόμαστε, το κέρδος είναι μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο υγιής, πιο χαρούμενη και, πάνω από όλα, πιο ενωμένη.