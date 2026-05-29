Η αντηλιακή προστασία δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια, αλλά μια καθημερινή πράξη φροντίδας για την επιδερμίδα. Με την αύξηση της UV ακτινοβολίας, την έντονη ζωή στην πόλη και τις συχνές εξορμήσεις στην παραλία, το σωστό αντηλιακό είναι κομβικής σημασίας όχι μόνο για να την προστατεύσουμε από τα εγκαύματα, αλλά και για να παραμένει υγιής, φωτεινή και ισορροπημένη.

Η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, ακόμη και τις μέρες που νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει, επιταχύνει τη γήρανση, ενισχύει την εμφάνιση πανάδων και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή αφυδάτωση. Γι’ αυτό και η επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης δεν είναι απλώς θέμα SPF, αλλά και ζήτημα τεχνολογίας, αντοχής και συμβατότητας με τις δικές σας ανάγκες.

Τι να προσέχετε όταν επιλέγετε αντηλιακό

SPF & PA : Το SPF δείχνει πόσο καλά σε προστατεύει το αντηλιακό από τις UVB ακτίνες, δηλαδή αυτές που προκαλούν εγκαύματα, ενώ το PA αφορά τις UVA ακτίνες, που διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα και ευθύνονται για πανάδες, φωτογήρανση και χαλάρωση.

Φίλτρα : Χημικά ή mineral; Τα mineral είναι ιδανικά για ευαίσθητες επιδερμίδες.

: Χημικά ή mineral; Τα mineral είναι ιδανικά για ευαίσθητες επιδερμίδες. Υφή : Stick για στοχευμένη εφαρμογή, κρέμα για καθημερινή χρήση, mist/spray για γρήγορη ανανέωση.

: Stick για στοχευμένη εφαρμογή, κρέμα για καθημερινή χρήση, mist/spray για γρήγορη ανανέωση. Ειδικές ανάγκες: Με χρώμα, για ματ αποτέλεσμα, για λάμψη, για αθλητές, για παιδιά, για σώμα.

Αντηλιακά για κάθε ανάγκη

Από κρέμες, sticks, mineral φόρμουλες, μέχρι mist και spray, στο SHOPFLIX.GR θα βρείτε αντηλιακά για κάθε ανάγκη και παρακάτω έναν πλήρη οδηγό που εξηγεί τι να προσέξετε αλλά και τα picks που έχουν ήδη ξεχωρίσει.

Αντηλιακές Κρέμες Προσώπου για καθημερινή προστασία

Οι αντηλιακές κρέμες είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή προστασίας για την καθημερινότητα. Συνδυάζουν ενυδάτωση και σταθερή κάλυψη, ενώ πολλές από αυτές λειτουργούν σαν skincare προϊόντα, προσφέροντας επιπλέον οφέλη όπως λάμψη, εξισορρόπηση ή καταπράυνση. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους περνούν πολλές ώρες στην πόλη ή εκτίθενται συχνά στο φως, ακόμη και έμμεσα.

K Secret Seoul 1988 SPF50

Μια κορεάτικη φόρμουλα με εξαιρετικά ελαφριά υφή που απορροφάται άμεσα, αφήνοντας την επιδερμίδα δροσερή και ενυδατωμένη. Ιδανική για όσους θέλουν υψηλή προστασία χωρίς να νιώθουν το προϊόν στο δέρμα.

Skin1004 Probio-Cica Glow Sun SPF50

Ανακαλύψτε την ιδανική καθημερινή προστασία και φροντίδα, με την Skin1004 Probio-Cica Glow Sun SPF50+ που χαρίζει φυσική λάμψη και ενυδάτωση. Δεν βαραίνει, δεν κολλάει και λειτουργεί άψογα κάτω από μακιγιάζ.

Haruharu Black Rice Pure Mineral SPF50

Πρόκειται για ένα μη λιπαρό αντηλιακό προσώπου με φυσικά φίλτρα προστασίας. Περιέχει εκχύλισμα από μαύρο ρύζι, νιασιναμίδη και εκχύλισμα Heartleaf που βοηθούν στην ενυδάτωση της επιδερμίδας, καταπραϋνουν το δέρμα και βελτιώνουν τον τόνο του δέρματος.

Organic Shop Carrot SPF30

Φυσική, clean επιλογή με καρότο, κατάλληλη για όσους προτιμούν πιο απλές και φυτικές συνθέσεις. Ενυδατώνει απαλά και προσφέρει καθημερινή προστασία για ήπια έκθεση.

Intermed Luxurious Suncare SPF50 με χρώμα

Συνδυάζει αντηλιακή προστασία με ελαφριά κάλυψη, εξισορροπώντας τον τόνο της επιδερμίδας. Ιδανική για όσους θέλουν να αντικαταστήσουν το foundation τους τις ζεστές μέρες.

Colorescience Total Protection Mineral SPF50

Premium mineral επιλογή με υψηλή αντοχή και ομοιόμορφο φινίρισμα. Προσφέρει προστασία από UV, βοηθώντας στην πρόληψη της φωτογήρανσης και των πανάδων. Η βελούδινη υφή κρέμας απορροφάται εύκολα, χωρίς να αφήνει λευκά ίχνη ή αίσθηση λιπαρότητας, ενώ η σύνθεσή της χωρίς χρώμα ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος.

Αντηλιακά Stick για στοχευμένη προστασία & εύκολη εφαρμογή

Τα stick είναι η πιο πρακτική μορφή αντηλιακού για όσους θέλουν γρήγορη, καθαρή και ακριβή εφαρμογή. Είναι ιδανικά για σημεία που «καίγονται» εύκολα (μύτη, ζυγωματικά, αυτιά) και αποτελούν την καλύτερη λύση για επανάληψη πάνω από μακιγιάζ, χωρίς να χαλάει το αποτέλεσμα. Επίσης, χωράνε στην τσάντα, την τσέπη ή το νεσεσέρ.

Lierac Sunissime Protective Stick SPF50

Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ευρέος φάσματος, με πλούσια αλλά σταθερή υφή που «κάθεται» άνετα στο δέρμα χωρίς να το βαραίνει. Ιδανικό για όσους θέλουν στοχευμένη προστασία σε σημεία που κοκκινίζουν εύκολα.

Αντηλιακές Πούδρες για εύκολη ανανέωση μέσα στην μέρα

Οι αντηλιακές πούδρες είναι η πιο έξυπνη λύση εάν θέλετε να ανανεώσετε την αντηλιακή προστασία χωρίς να αγγίζετε το δέρμα σας, χωρίς να χαλάτε το μακιγιάζ και χωρίς να βαραίνετε την επιδερμίδα. Είναι ιδανικές για την πόλη, για όσους έχουν λιπαρότητα στη ζώνη Τ, για όσους περνούν πολλές ώρες εκτός σπιτιού και χρειάζονται μια γρήγορη και «αόρατη» εφαρμογή.

Colorescience Sunforgettable Brush-on Shield Glow SPF30

Πούδρα με SPF που εφαρμόζεται εύκολα πάνω από μακιγιάζ, χαρίζοντας διακριτική λάμψη και ομοιόμορφο φινίρισμα. Είναι ιδανική για ανανέωση μέσα στη μέρα, χωρίς να αλλοιώνει το look και χωρίς να βαραίνει την επιδερμίδα. Η ενσωματωμένη βούρτσα την κάνει εξαιρετικά πρακτική για την τσάντα, το γραφείο ή τις μετακινήσεις σας.

Αντηλιακά Spray & Mist για γρήγορη και ομοιόμορφη κάλυψη

Τα spray και τα mist είναι η πιο πρακτική λύση εάν θέλετε άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή. Είναι ιδανικά για το σώμα, για αθλητικές δραστηριότητες, για την παραλία αλλά και για όσους χρειάζονται συχνή ανανέωση μέσα στη μέρα. Η υφή τους είναι συνήθως ανάλαφρη, δεν κολλάει και απλώνεται εύκολα χωρίς τρίψιμο.

Caudalie Vinosun SPF50 Spray

Ανάλαφρο και αόρατο, απλώνεται εύκολα και αφήνει μια δροσερή αίσθηση στο δέρμα. Κατάλληλο για πρόσωπο και σώμα, ιδανικό για όσους θέλουν προστασία χωρίς βαριά υφή.

Shiseido Sports Invisible Protective Mist SPF50

Εξαιρετικά ανθεκτικό σε ιδρώτα και νερό, ιδανικό για αθλητές ή για όσους κινούνται συνεχώς. Η διάφανη υφή του δεν κολλάει και δεν αφήνει σημάδια.

Vichy Capital Soleil SPF50 Spray

Προσφέρει αξιόπιστη προστασία με δροσερή, ευχάριστη υφή που απλώνεται ομοιόμορφα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση στην παραλία.

Uriage Bariesun Dry Mist SPF30

Ξηρό mist που εφαρμόζεται χωρίς τρίψιμο και στεγνώνει αμέσως. Ιδανικό για γρήγορη ανανέωση, ειδικά όταν δεν θέλετε να αγγίξετε το δέρμα με τα χέρια.

Η σωστή αντηλιακή προστασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για μια υγιή και λαμπερή επιδερμίδα. Είτε αναζητάτε μια ελαφριά κρέμα για την πόλη, είτε ένα πρακτικό stick για στοχευμένη εφαρμογή, είτε ένα spray για γρήγορη ανανέωση, στο SHOPFLIX.GR υπάρχει πάντα μια επιλογή που ταιριάζει στο δικό σας τρόπο ζωής.