Ο απόλυτος οδηγός αντηλιακής προστασίας για το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 29 Μαΐου 2026, 12:44

Ο απόλυτος οδηγός αντηλιακής προστασίας για το 2026

Πώς να επιλέξεις το σωστό αντηλιακό για πρόσωπο & σώμα αλλά και ποια προϊόντα ξεχωρίζουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν.

Η αντηλιακή προστασία δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια, αλλά μια καθημερινή πράξη φροντίδας για την επιδερμίδα. Με την αύξηση της UV ακτινοβολίας, την έντονη ζωή στην πόλη και τις συχνές εξορμήσεις στην παραλία, το σωστό αντηλιακό είναι κομβικής σημασίας όχι μόνο για να την προστατεύσουμε από τα εγκαύματα, αλλά και για να παραμένει υγιής, φωτεινή και ισορροπημένη.

Η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, ακόμη και τις μέρες που νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει, επιταχύνει τη γήρανση, ενισχύει την εμφάνιση πανάδων και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή αφυδάτωση. Γι’ αυτό και η επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης δεν είναι απλώς θέμα SPF, αλλά και ζήτημα τεχνολογίας, αντοχής και συμβατότητας με τις δικές σας ανάγκες.

Τι να προσέχετε όταν επιλέγετε αντηλιακό

  • SPF & PA: Το SPF δείχνει πόσο καλά σε προστατεύει το αντηλιακό από τις UVB ακτίνες, δηλαδή αυτές που προκαλούν εγκαύματα, ενώ το PA αφορά τις UVA ακτίνες, που διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα και ευθύνονται για πανάδες, φωτογήρανση και χαλάρωση.
  • Φίλτρα: Χημικά ή mineral; Τα mineral είναι ιδανικά για ευαίσθητες επιδερμίδες.
  • Υφή: Stick για στοχευμένη εφαρμογή, κρέμα για καθημερινή χρήση, mist/spray για γρήγορη ανανέωση.
  • Ειδικές ανάγκες: Με χρώμα, για ματ αποτέλεσμα, για λάμψη, για αθλητές, για παιδιά, για σώμα.

Αντηλιακά για κάθε ανάγκη

Από κρέμες, sticks, mineral φόρμουλες, μέχρι mist και spray, στο SHOPFLIX.GR θα βρείτε αντηλιακά για κάθε ανάγκη και παρακάτω έναν πλήρη οδηγό που εξηγεί τι να προσέξετε αλλά και τα picks που έχουν ήδη ξεχωρίσει.

Αντηλιακές Κρέμες Προσώπου για καθημερινή προστασία

Οι αντηλιακές κρέμες είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή προστασίας για την καθημερινότητα. Συνδυάζουν ενυδάτωση και σταθερή κάλυψη, ενώ πολλές από αυτές λειτουργούν σαν skincare προϊόντα, προσφέροντας επιπλέον οφέλη όπως λάμψη, εξισορρόπηση ή καταπράυνση. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους περνούν πολλές ώρες στην πόλη ή εκτίθενται συχνά στο φως, ακόμη και έμμεσα.

K Secret Seoul 1988 SPF50

Μια κορεάτικη φόρμουλα με εξαιρετικά ελαφριά υφή που απορροφάται άμεσα, αφήνοντας την επιδερμίδα δροσερή και ενυδατωμένη. Ιδανική για όσους θέλουν υψηλή προστασία χωρίς να νιώθουν το προϊόν στο δέρμα.

Skin1004 Probio-Cica Glow Sun SPF50

Ανακαλύψτε την ιδανική καθημερινή προστασία και φροντίδα, με την Skin1004 Probio-Cica Glow Sun SPF50+ που χαρίζει φυσική λάμψη και ενυδάτωση. Δεν βαραίνει, δεν κολλάει και λειτουργεί άψογα κάτω από μακιγιάζ.

Haruharu Black Rice Pure Mineral SPF50

Πρόκειται για ένα μη λιπαρό αντηλιακό προσώπου με φυσικά φίλτρα προστασίας. Περιέχει εκχύλισμα από μαύρο ρύζι, νιασιναμίδη και εκχύλισμα Heartleaf που βοηθούν στην ενυδάτωση της επιδερμίδας, καταπραϋνουν το δέρμα και βελτιώνουν τον τόνο του δέρματος.

Organic Shop Carrot SPF30

Φυσική, clean επιλογή με καρότο, κατάλληλη για όσους προτιμούν πιο απλές και φυτικές συνθέσεις. Ενυδατώνει απαλά και προσφέρει καθημερινή προστασία για ήπια έκθεση.

Intermed Luxurious Suncare SPF50 με χρώμα

Συνδυάζει αντηλιακή προστασία με ελαφριά κάλυψη, εξισορροπώντας τον τόνο της επιδερμίδας. Ιδανική για όσους θέλουν να αντικαταστήσουν το foundation τους τις ζεστές μέρες.

Colorescience Total Protection Mineral SPF50

Premium mineral επιλογή με υψηλή αντοχή και ομοιόμορφο φινίρισμα. Προσφέρει προστασία από UV, βοηθώντας στην πρόληψη της φωτογήρανσης και των πανάδων. Η βελούδινη υφή κρέμας απορροφάται εύκολα, χωρίς να αφήνει λευκά ίχνη ή αίσθηση λιπαρότητας, ενώ η σύνθεσή της χωρίς χρώμα ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος.

Αντηλιακά Stick για στοχευμένη προστασία & εύκολη εφαρμογή

Τα stick είναι η πιο πρακτική μορφή αντηλιακού για όσους θέλουν γρήγορη, καθαρή και ακριβή εφαρμογή. Είναι ιδανικά για σημεία που «καίγονται» εύκολα (μύτη, ζυγωματικά, αυτιά) και αποτελούν την καλύτερη λύση για επανάληψη πάνω από μακιγιάζ, χωρίς να χαλάει το αποτέλεσμα. Επίσης, χωράνε στην τσάντα, την τσέπη ή το νεσεσέρ.

Lierac Sunissime Protective Stick SPF50

Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ευρέος φάσματος, με πλούσια αλλά σταθερή υφή που «κάθεται» άνετα στο δέρμα χωρίς να το βαραίνει. Ιδανικό για όσους θέλουν στοχευμένη προστασία σε σημεία που κοκκινίζουν εύκολα.

Αντηλιακές Πούδρες για εύκολη ανανέωση μέσα στην μέρα

Οι αντηλιακές πούδρες είναι η πιο έξυπνη λύση εάν θέλετε να ανανεώσετε την αντηλιακή προστασία χωρίς να αγγίζετε το δέρμα σας, χωρίς να χαλάτε το μακιγιάζ και χωρίς να βαραίνετε την επιδερμίδα. Είναι ιδανικές για την πόλη, για όσους έχουν λιπαρότητα στη ζώνη Τ, για όσους περνούν πολλές ώρες εκτός σπιτιού και χρειάζονται μια γρήγορη και «αόρατη» εφαρμογή.

Colorescience Sunforgettable Brush-on Shield Glow SPF30

Πούδρα με SPF που εφαρμόζεται εύκολα πάνω από μακιγιάζ, χαρίζοντας διακριτική λάμψη και ομοιόμορφο φινίρισμα. Είναι ιδανική για ανανέωση μέσα στη μέρα, χωρίς να αλλοιώνει το look και χωρίς να βαραίνει την επιδερμίδα. Η ενσωματωμένη βούρτσα την κάνει εξαιρετικά πρακτική για την τσάντα, το γραφείο ή τις μετακινήσεις σας.

Αντηλιακά Spray & Mist για γρήγορη και ομοιόμορφη κάλυψη

Τα spray και τα mist είναι η πιο πρακτική λύση εάν θέλετε άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή. Είναι ιδανικά για το σώμα, για αθλητικές δραστηριότητες, για την παραλία αλλά και για όσους χρειάζονται συχνή ανανέωση μέσα στη μέρα. Η υφή τους είναι συνήθως ανάλαφρη, δεν κολλάει και απλώνεται εύκολα χωρίς τρίψιμο.

Caudalie Vinosun SPF50 Spray

Ανάλαφρο και αόρατο, απλώνεται εύκολα και αφήνει μια δροσερή αίσθηση στο δέρμα. Κατάλληλο για πρόσωπο και σώμα, ιδανικό για όσους θέλουν προστασία χωρίς βαριά υφή.

Shiseido Sports Invisible Protective Mist SPF50

Εξαιρετικά ανθεκτικό σε ιδρώτα και νερό, ιδανικό για αθλητές ή για όσους κινούνται συνεχώς. Η διάφανη υφή του δεν κολλάει και δεν αφήνει σημάδια.

Vichy Capital Soleil SPF50 Spray

Προσφέρει αξιόπιστη προστασία με δροσερή, ευχάριστη υφή που απλώνεται ομοιόμορφα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση στην παραλία.

Uriage Bariesun Dry Mist SPF30

Ξηρό mist που εφαρμόζεται χωρίς τρίψιμο και στεγνώνει αμέσως. Ιδανικό για γρήγορη ανανέωση, ειδικά όταν δεν θέλετε να αγγίξετε το δέρμα με τα χέρια.

Η σωστή αντηλιακή προστασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για μια υγιή και λαμπερή επιδερμίδα. Είτε αναζητάτε μια ελαφριά κρέμα για την πόλη, είτε ένα πρακτικό stick για στοχευμένη εφαρμογή, είτε ένα spray για γρήγορη ανανέωση, στο SHOPFLIX.GR υπάρχει πάντα μια επιλογή που ταιριάζει στο δικό σας τρόπο ζωής.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε
Media 29.05.26

Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε

«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι». Το τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι έρχεται απόψε στο MEGA, στις 22.10

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media - Τι απαντά στα αρνητικά μηνύματα

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29.05.26

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

