Καλοκαιρινές εκδρομές με το κατοικίδιο: Όσα δεν πρέπει να ξεχάσεις

Οι καλοκαιρινές εκδρομές πλησιάζουν και οι ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, βόλτες στη φύση, ταξίδια σε νησιά και στιγμές χαλάρωσης όλα και θα πληθαίνουν. Και φυσικά, οι περισσότεροι pet parents δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τον αγαπημένο τους σκύλο ή γάτα. Όμως οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μετακινήσεις και οι νέοι χώροι απαιτούν σωστή οργάνωση, ώστε το κατοικίδιό σου να είναι άνετο, ασφαλές και χαρούμενο σε κάθε στιγμή της διαδρομής.

Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε τα πιο χρήσιμα και πρακτικά προϊόντα για το καλοκαίρι, από ταΐστρες και ποτίστρες μέχρι κρεβάτια, τσάντες μεταφοράς, καρότσια, λουριά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, τα οποία θα βρεις σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR. Με αυτά στη διάθεσή σου, κάθε εκδρομή γίνεται πιο εύκολη, πιο οργανωμένη και πιο απολαυστική για όλους.

Ταΐστρες και ποτίστρες: Ενυδάτωση και σωστή διατροφή παντού

Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη το καλοκαίρι, ειδικά για τα κατοικίδια που κουράζονται και αφυδατώνονται πιο εύκολα. Οι αυτόματες ταΐστρες και ποτίστρες εξασφαλίζουν σταθερή παροχή τροφής και νερού, ενώ οι φορητές λύσεις είναι απαραίτητες για βόλτες και ταξίδια.

Smart Wi‑Fi Αυτόματη Ταΐστρα

Η έξυπνη ταΐστρα 6L επιτρέπει προγραμματισμό γευμάτων, ειδοποιήσεις και έλεγχο από το κινητό. Ιδανική για πολυάσχολους pet parents και για κατοικίδια που χρειάζονται σταθερό ωράριο. Σε ειδοποιεί για κάθε γεύμα όταν ολοκληρωθεί και διαθέτει δύο δοχεία για να φάνε δύο κατοικίδια την ίδια ποσότητα, ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα δοχείο για ένα κατοικίδιο.

Aqua Dog Φορητή Ποτίστρα

Το μπουκάλι νερού Aqua Dog 500ml είναι το ιδανικό αξεσουάρ για κάθε ιδιοκτήτη κατοικιδίου που θέλει να προσφέρει εύκολα και άμεσα νερό στον αγαπημένο του φίλο κατά τη διάρκεια της βόλτας ή του ταξιδιού. Με πρακτικό σχεδιασμό και εύκολη χρήση, επιτρέπει την άνετη παροχή νερού χωρίς διαρροές ή περιττή ταλαιπωρία. Η ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή του το καθιστά ιδανικό για καθημερινή μεταφορά, προσφέροντας άνεση και φροντίδα σε κάθε έξοδο με το κατοικίδιό σας.

Αυτόματη Ποτίστρα – Συντριβάνι 2L

Ιδανική επιλογή για τη σωστή ενυδάτωση του σκύλου ή της γάτας, αυτή η διάφανη ποτίστρα προσφέρει φρέσκο και καθαρό νερό, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο αυτόματος σχεδιασμός της εξασφαλίζει σταθερή ροή, προσελκύοντας τα κατοικίδια να πίνουν περισσότερο νερό και συμβάλλοντας στην υγεία του ουροποιητικού τους συστήματος.

Κρεβάτια και σπιτάκια: Άνεση όπου κι αν βρίσκεστε

Στις διακοπές, το κατοικίδιό σου χρειάζεται έναν δικό του χώρο για ξεκούραση. Τα σωστά κρεβάτια και σπιτάκια προσφέρουν δροσιά, άνεση και αίσθηση ασφάλειας.

Κρεβάτι Ράντζο XL

Υπερυψωμένο κρεβάτι-ράντζο σκύλου κατάλληλο για όλους τους χώρους. Είναι ανθεκτικό και προσδίδει την άνεση και την σταθερότητα που χρειάζεται το κατοικίδιο σας.

Water‑Resistant Κρεβάτι Medium

Το συγκεκριμένο κρεβατάκι έχει υψηλής ποιότητας ύφασμα που αναπνέει και αντέχει στο καιρό. Το πιο σημαντικό είναι ότι πλένεται εύκολα χωρίς να αφήνει λεκέδες. Ένα στρώμα με επένδυση, με φαρδιά περιγράμματα, ανυψωμένα στις εξωτερικές άκρες. Είναι κατασκευασμένο από πολύ ανθεκτικό, υψηλής αντοχής ύφασμα.

Σπιτάκι Σκύλου Iggy

Το Iggy είναι ένα πλαστικό σπιτάκι σκύλων εξωτερικών χώρων που μοιάζει με ιγκλού και παρέχει εξαιρετική μόνωση τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κατασκευασμένο από σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό. Κρατήστε το κατοικίδιο σας ασφαλές και προστατευμένο από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και προσφέρετε του ένα χώρο οπού θα έχει τη δυνατότητα να ηρεμεί και να κοιμάται δίχως να ανησυχείτε για τους εξωτερικούς παράγοντες.

Μεταφορά με ασφάλεια

Οι μετακινήσεις το καλοκαίρι πρέπει να είναι άνετες και ασφαλείς, ειδικά όταν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή πλοίο.

Feplast Atlas Car 100

Το Atlas Car 100 είναι στιβαρό, ευρύχωρο και ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή μεταφορά στο αυτοκίνητο. Προσφέρει σταθερότητα, σωστό αερισμό και πρακτικότητα. Ιδανικό για ταξίδια, βόλτες ή καθημερινές μετακινήσεις, εξασφαλίζει ένα προστατευμένο περιβάλλον για το κατοικίδιο.

IkarosPet Metal Fold‑Flat Crate

Το IkarosPet crate είναι πτυσσόμενο, μεταλλικό και ιδανικό για διαμονή σε ξενοδοχεία ή Airbnb.

Trixie Easy Soft

Αξιόπιστη και πρακτική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σκύλου, ιδανική για ταξίδια με το αυτοκίνητο ή τις επισκέψεις στον κτηνίατρο. Η κατασκευή από ανθεκτικά υλικά εγγυάται μακροχρόνια χρήση, ενώ ο μοντέρνος σχεδιασμός προσφέρει άνεση τόσο στον τετράποδο φίλο σου όσο και σε εσένα.

Μαρσιπός Μεταφοράς

Ιδανικός σύντροφος για τις μετακινήσεις σας, αυτός ο μάρσιπος είναι σχεδιασμένος για μικρόσωμες φυλές σκύλων και γάτες, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια για κάθε στιγμή. Η πρακτική και εργονομική κατασκευή του εξασφαλίζει σταθερότητα κατά τη μεταφορά, ενώ το μοντέρνο πράσινο χρώμα προσθέτει στυλ σε κάθε σας βόλτα.

Αξεσουάρ αυτοκινήτου: Για προστασία και άνεση

Οι καλοκαιρινές μετακινήσεις με το κατοικίδιο — είτε πρόκειται για μια κοντινή βόλτα στη θάλασσα είτε για ταξίδι σε νησί — απαιτούν σωστή προετοιμασία. Η ζέστη, η άμμος, το νερό και η κούραση μπορούν να κάνουν το ταξίδι δύσκολο τόσο για εσένα όσο και για τον τετράποδο φίλο σου. Τα σωστά αξεσουάρ αυτοκινήτου εξασφαλίζουν άνεση, καθαριότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Ebest 031A Αδιάβροχο Κάλυμμα Καθίσματος

Με το ανθεκτικό αδιάβροχο κάλυμμα καθίσματος από την eBest, το αυτοκίνητο παραμένει πάντα καθαρό και προστατευμένο ακόμη κι όταν ο αγαπημένος σας σκύλος ταξιδεύει μαζί σας. Ιδανικό για όσους αναζητούν μια πρακτική λύση απέναντι σε τρίχες, λάσπες και τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν στο εσωτερικό του οχήματος

Glee 85114 Ράμπα/Σκάλα

Η Glee ράμπα είναι σωτήρια για σκυλιά που δυσκολεύονται να ανέβουν στο αυτοκίνητο, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω βάρους, είτε απλώς επειδή είναι κουρασμένα από τη ζέστη. Προσφέρει σταθερό πάτημα, προστατεύει τις αρθρώσεις και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Λουριά & οδηγοί: Για ασφάλεια στις βόλτες

Οι καλοκαιρινές βόλτες, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό, είτε σε νησιώτικα σοκάκια, απαιτούν λουριά που προσφέρουν άνεση, έλεγχο και ασφάλεια. Το σωστό λουρί κάνει τη βόλτα πιο ευχάριστη και για εσένα και για το κατοικίδιο.

Trixie Tracking Leash

Το Trixie tracking leash είναι ιδανικό για εκπαίδευση, εξερεύνηση και παιχνίδι σε ανοιχτούς χώρους. Με μήκος 10 μέτρων, δίνει στο κατοικίδιο την ελευθερία να τρέξει και να μυρίσει, ενώ παραμένει υπό έλεγχο

Waudog Graffiti Οδηγός

Ο Waudog Graffiti συνδυάζει στιλ και αντοχή. Με urban αισθητική και premium ποιότητα, είναι ιδανικός για όσους θέλουν ένα λουρί που ξεχωρίζει. Ανθεκτικό, άνετο και κατάλληλο για καθημερινή χρήση, προσθέτει μια παιχνιδιάρικη πινελιά στις καλοκαιρινές βόλτες.