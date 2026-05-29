Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καλοκαιρινές εκδρομές με το κατοικίδιο: Όσα δεν πρέπει να ξεχάσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29 Μαΐου 2026, 12:53

Καλοκαιρινές εκδρομές με το κατοικίδιο: Όσα δεν πρέπει να ξεχάσεις

Όλα όσα χρειάζεται ο τετράποδος φίλος σου για ξέγνοιαστες καλοκαιρινές εκδρομές με άνεση και ασφάλεια.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι καλοκαιρινές εκδρομές πλησιάζουν και οι ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, βόλτες στη φύση, ταξίδια σε νησιά και στιγμές χαλάρωσης όλα και θα πληθαίνουν. Και φυσικά, οι περισσότεροι pet parents δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τον αγαπημένο τους σκύλο ή γάτα. Όμως οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μετακινήσεις και οι νέοι χώροι απαιτούν σωστή οργάνωση, ώστε το κατοικίδιό σου να είναι άνετο, ασφαλές και χαρούμενο σε κάθε στιγμή της διαδρομής.

Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε τα πιο χρήσιμα και πρακτικά προϊόντα για το καλοκαίρι, από ταΐστρες και ποτίστρες μέχρι κρεβάτια, τσάντες μεταφοράς, καρότσια, λουριά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, τα οποία θα βρεις σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR. Με αυτά στη διάθεσή σου, κάθε εκδρομή γίνεται πιο εύκολη, πιο οργανωμένη και πιο απολαυστική για όλους.

Ταΐστρες και ποτίστρες: Ενυδάτωση και σωστή διατροφή παντού

Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη το καλοκαίρι, ειδικά για τα κατοικίδια που κουράζονται και αφυδατώνονται πιο εύκολα. Οι αυτόματες ταΐστρες και ποτίστρες εξασφαλίζουν σταθερή παροχή τροφής και νερού, ενώ οι φορητές λύσεις είναι απαραίτητες για βόλτες και ταξίδια.

Smart Wi‑Fi Αυτόματη Ταΐστρα

Η έξυπνη ταΐστρα 6L επιτρέπει προγραμματισμό γευμάτων, ειδοποιήσεις και έλεγχο από το κινητό. Ιδανική για πολυάσχολους pet parents και για κατοικίδια που χρειάζονται σταθερό ωράριο. Σε ειδοποιεί για κάθε γεύμα όταν ολοκληρωθεί και διαθέτει δύο δοχεία για να φάνε δύο κατοικίδια την ίδια ποσότητα, ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις  ένα δοχείο για ένα κατοικίδιο.

Aqua Dog Φορητή Ποτίστρα

Το μπουκάλι νερού Aqua Dog 500ml είναι το ιδανικό αξεσουάρ για κάθε ιδιοκτήτη κατοικιδίου που θέλει να προσφέρει εύκολα και άμεσα νερό στον αγαπημένο του φίλο κατά τη διάρκεια της βόλτας ή του ταξιδιού. Με πρακτικό σχεδιασμό και εύκολη χρήση, επιτρέπει την άνετη παροχή νερού χωρίς διαρροές ή περιττή ταλαιπωρία. Η ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή του το καθιστά ιδανικό για καθημερινή μεταφορά, προσφέροντας άνεση και φροντίδα σε κάθε έξοδο με το κατοικίδιό σας.

Αυτόματη Ποτίστρα – Συντριβάνι 2L

Ιδανική επιλογή για τη σωστή ενυδάτωση του σκύλου ή της γάτας, αυτή η διάφανη ποτίστρα προσφέρει φρέσκο και καθαρό νερό, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο αυτόματος σχεδιασμός της εξασφαλίζει σταθερή ροή, προσελκύοντας τα κατοικίδια να πίνουν περισσότερο νερό και συμβάλλοντας στην υγεία του ουροποιητικού τους συστήματος.

Κρεβάτια και σπιτάκια: Άνεση όπου κι αν βρίσκεστε

Στις διακοπές, το κατοικίδιό σου χρειάζεται έναν δικό του χώρο για ξεκούραση. Τα σωστά κρεβάτια και σπιτάκια προσφέρουν δροσιά, άνεση και αίσθηση ασφάλειας.

Κρεβάτι Ράντζο XL

Υπερυψωμένο κρεβάτι-ράντζο σκύλου κατάλληλο για όλους τους χώρους. Είναι ανθεκτικό και προσδίδει την άνεση και την σταθερότητα που χρειάζεται το κατοικίδιο σας.

Water‑Resistant Κρεβάτι Medium

Το συγκεκριμένο κρεβατάκι έχει υψηλής ποιότητας ύφασμα που αναπνέει και αντέχει στο καιρό. Το πιο σημαντικό είναι ότι πλένεται εύκολα χωρίς να αφήνει λεκέδες. Ένα στρώμα με επένδυση, με φαρδιά περιγράμματα, ανυψωμένα στις εξωτερικές άκρες. Είναι κατασκευασμένο από πολύ ανθεκτικό, υψηλής αντοχής  ύφασμα.

Σπιτάκι Σκύλου Iggy

Το Iggy είναι ένα πλαστικό σπιτάκι σκύλων εξωτερικών χώρων που μοιάζει με ιγκλού και παρέχει εξαιρετική μόνωση τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κατασκευασμένο από σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό. Κρατήστε το κατοικίδιο σας ασφαλές και προστατευμένο από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και προσφέρετε του ένα χώρο οπού θα έχει τη δυνατότητα να ηρεμεί και να κοιμάται δίχως να ανησυχείτε για τους εξωτερικούς παράγοντες.

Μεταφορά με ασφάλεια

Οι μετακινήσεις το καλοκαίρι πρέπει να είναι άνετες και ασφαλείς, ειδικά όταν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή πλοίο.

Feplast Atlas Car 100

Το Atlas Car 100 είναι στιβαρό, ευρύχωρο και ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή μεταφορά στο αυτοκίνητο. Προσφέρει σταθερότητα, σωστό αερισμό και πρακτικότητα. Ιδανικό για ταξίδια, βόλτες ή καθημερινές μετακινήσεις, εξασφαλίζει ένα προστατευμένο περιβάλλον για το κατοικίδιο.

IkarosPet Metal Fold‑Flat Crate

Το IkarosPet crate είναι πτυσσόμενο, μεταλλικό και ιδανικό για διαμονή σε ξενοδοχεία ή Airbnb.

Trixie Easy Soft

Αξιόπιστη και πρακτική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σκύλου, ιδανική για ταξίδια με το αυτοκίνητο ή τις επισκέψεις στον κτηνίατρο. Η κατασκευή από ανθεκτικά υλικά εγγυάται μακροχρόνια χρήση, ενώ ο μοντέρνος σχεδιασμός προσφέρει άνεση τόσο στον τετράποδο φίλο σου όσο και σε εσένα.

Μαρσιπός Μεταφοράς

Ιδανικός σύντροφος για τις μετακινήσεις σας, αυτός ο μάρσιπος είναι σχεδιασμένος για μικρόσωμες φυλές σκύλων και γάτες, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια για κάθε στιγμή. Η πρακτική και εργονομική κατασκευή του εξασφαλίζει σταθερότητα κατά τη μεταφορά, ενώ το μοντέρνο πράσινο χρώμα προσθέτει στυλ σε κάθε σας βόλτα.

Αξεσουάρ αυτοκινήτου: Για προστασία και άνεση

Οι καλοκαιρινές μετακινήσεις με το κατοικίδιο — είτε πρόκειται για μια κοντινή βόλτα στη θάλασσα είτε για ταξίδι σε νησί — απαιτούν σωστή προετοιμασία. Η ζέστη, η άμμος, το νερό και η κούραση μπορούν να κάνουν το ταξίδι δύσκολο τόσο για εσένα όσο και για τον τετράποδο φίλο σου. Τα σωστά αξεσουάρ αυτοκινήτου εξασφαλίζουν άνεση, καθαριότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Ebest 031A Αδιάβροχο Κάλυμμα Καθίσματος

Με το ανθεκτικό αδιάβροχο κάλυμμα καθίσματος από την eBest, το αυτοκίνητο παραμένει πάντα καθαρό και προστατευμένο ακόμη κι όταν ο αγαπημένος σας σκύλος ταξιδεύει μαζί σας. Ιδανικό για όσους αναζητούν μια πρακτική λύση απέναντι σε τρίχες, λάσπες και τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν στο εσωτερικό του οχήματος

Glee 85114 Ράμπα/Σκάλα

Η Glee ράμπα είναι σωτήρια για σκυλιά που δυσκολεύονται να ανέβουν στο αυτοκίνητο, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω βάρους, είτε απλώς επειδή είναι κουρασμένα από τη ζέστη. Προσφέρει σταθερό πάτημα, προστατεύει τις αρθρώσεις και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Λουριά & οδηγοί: Για ασφάλεια στις βόλτες

Οι καλοκαιρινές βόλτες, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό, είτε σε νησιώτικα σοκάκια, απαιτούν λουριά που προσφέρουν άνεση, έλεγχο και ασφάλεια. Το σωστό λουρί κάνει τη βόλτα πιο ευχάριστη και για εσένα και για το κατοικίδιο.

Trixie Tracking Leash

Το Trixie tracking leash είναι ιδανικό για εκπαίδευση, εξερεύνηση και παιχνίδι σε ανοιχτούς χώρους. Με μήκος 10 μέτρων, δίνει στο κατοικίδιο την ελευθερία να τρέξει και να μυρίσει, ενώ παραμένει υπό έλεγχο

Waudog Graffiti Οδηγός

Ο Waudog Graffiti συνδυάζει στιλ και αντοχή. Με urban αισθητική και premium ποιότητα, είναι ιδανικός για όσους θέλουν ένα λουρί που ξεχωρίζει. Ανθεκτικό, άνετο και κατάλληλο για καθημερινή χρήση, προσθέτει μια παιχνιδιάρικη πινελιά στις καλοκαιρινές βόλτες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Business
Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Plus
Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε
Media 29.05.26

Οι Αθώοι: Απόψε το μεγάλο φινάλε

«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι». Το τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι έρχεται απόψε στο MEGA, στις 22.10

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Δείτε αναλυτικά 29.05.26

Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής - Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος - μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 29.05.26

Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Κανένα ελαφρυντικό από το δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
ΜΜΜ: Τσουχτερά τα πρόστιμα από αύριο για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα χωρίς εισιτήριο
Τον νου σας 29.05.26

Τσουχτερά τα πρόστιμα στα ΜΜΜ από αύριο για όσους τα χρησιμοποιούν χωρίς εισιτήριο

Καθιερώνονται σταθερά πρόστιμα για όλες τις μετακινήσεις, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι
Τι αξίζει να δω 29.05.26

Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι

Το Κάιρο συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο την αρχαία ιστορία, τη ζωντανή ισλαμική παράδοση και τη χριστιανική κοπτική κληρονομιά. Τι δεν πρέπει να παραλείψετε να δείτε.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα
Από ισραηλινά πλήγματα 29.05.26

Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο παρά την κατ' όνομα εκεχειρία - Μεγάλοι χαμένοι τα παιδιά - Οι IDF εκδίδουν συνεχώς εντολές εκκένωσης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
Καταγγελίες 29.05.26

Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του Κοινωνικού Τουρισμού

Σύνταξη
The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Expla-in 29.05.26

Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies