Φίμπι Γκέιτς: H κόρη του Μπιλ Γκέιτς είναι το χρυσό κορίτσι της Σίλικον Βάλεϊ – 35 εκατ. για το Phia

H νεότερη κόρη του μεγιστάνα της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς, Φίμπι, θέλει να φέρει την αλλαγή στο shopping έχοντας από δίπλα της τη Σίλικον Βάλεϊ και το Χόλιγουντ.

H «πρωτοποριακή εφαρμογή σύγκρισης τιμών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης» Phia, το app που λάνσαρε ένα χρόνο πριν με τη συμφοιτήτρια και συγκάτοικό της στο Στάνφορντ, Σοφία Κιάνι, συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές.

Η νεότερη της δυναστείας Φίμπι ίδρυσε την τεχνολογική startup μόδας που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη τον Απρίλιο του 2025.

Η εφαρμογή προσέλκυσε άμεσα πάνω από 500.000 χρήστες και έκλεισε συνεργασίες με περισσότερα από 5.000 brands ενώ η αρχική αποτίμηση της ήταν στα 8 εκατ. δολάρια,.

Στον πρώτο γύρο χρηματοδοτήθηκε από επενδυτές υψηλού προφίλ όπως η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ, η Σέριλ Σάντμπεργκ, η Σάρα Μπλέικλι, ο CEO της Fanatics Μάικλ Ρούμπιν και το eBay.

Σήμερα το Phia ανακοίνωσε έναν νέο, εντυπωσιακό γύρο χρηματοδότησης ύψους 35,5 εκατομμυρίων δολαρίων αντλώντας κεφάλαια από κορυφαία tech funds της Σίλικον Βάλεϊ και ακόμη περισσότερου A-list celebrity επενδυτές.

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης έγινε υπό την καθοδήγηση κορυφαίων επενδυτικών κολοσσών όπως οι Notable Capital, Khosla Ventures και Kleiner Perkins.

Ανάμεσα στους νέους επενδυτές στο εχγείρημα της Γκέιτς είναι μεγάλα ονόματα της pop κουλτούρας και του επιχειρηματικού κόσμου, όπως η Τζέσικα Άλμπα, η influencer Άλιξ Ερλ και η Κλόε Καρντάσιαν που επένδυσε ακολουθώντας «το επιχειρηματικό ένστικτο» της μητέρας της.

«Η μαμά μου έχει πάντα το χάρισμα να βλέπει τι έρχεται στο μέλλον, οπότε όταν η Κρις Τζένερ επενδύει σε κάτι, της δίνω μεγάλη προσοχή», είπε η Κλόε. «Είμαι ενθουσιασμένη που γίνομαι και εγώ κομμάτι αυτού του project ως επενδύτρια».

Από την πλευρά της, η Τζέσικα Άλμπα τόνισε την αξία της διαφάνειας που προσφέρει το app στις αγορές.

«Πάντα πίστευα στις επενδύσεις σε κομμάτια που πραγματικά αγαπάς και θα φοράς για χρόνια, όχι μόνο για μια σεζόν. Αυτό που λατρεύω στο Phia είναι ότι βγάζει την αβεβαιότητα από τα ψώνια – σου δίνει πραγματική διαφάνεια γύρω από την αξία, ώστε να νιώθεις σιγουριά για τις αποφάσεις σου» είπε η επιχειρηματίας και ηθοποιός.

«Ως γυναίκα ιδρύτρια και η ίδια, πιστεύω στη σημασία του να στηρίζουμε η μία την άλλη στις επιχειρήσεις», σχολίασε η Άλιξ Ερλ. «Είμαι περήφανη που στηρίζω γυναίκες που χτίζουν εταιρείες με προοδευτική σκέψη και διαμορφώνουν το μέλλον των κλάδων τους».

Είναι το Phia το μέλλον στο shopping;

Το Phia γεννήθηκε από την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί μια αγορά που, σύμφωνα με τις ιδρύτριές του, έχει μείνει στάσιμη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει σχεδόν κάθε κλάδο, αλλά το shopping έχει κολλήσει στο παρελθόν», είχε δηλώσει η κόρη του Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς σε podcast.

«Οι καταναλωτές εξακολουθούν να χάνουν ώρες συγκρίνοντας τιμές και κυνηγώντας προσφορές, μόνο και μόνο για να καταλήξουν τελικά να πληρώνουν παραπάνω».

Η εφαρμογή λειτουργεί ως ένας έξυπνος ψηφιακός βοηθός που υπολογίζει αυτόματα τη μελλοντική μεταπωλητική αξία (resale value) των ρούχων και των αντικειμένων, εντοπίζει εναλλακτικές επιλογές προϊόντων σε καλύτερες τιμές, παρακολουθεί και ειδοποιεί τους χρήστες για πτώση τιμών σε πραγματικό χρόνο.

Πλέον η εφαρμογή μετρά ήδη περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο χρήστες και 9.600 συνεργαζόμενα brands.

Το περιοδικό TIME συμπεριέλαβε το Phia στη λίστα με τις Καλύτερες Εφευρέσεις Της Χρονιάς.

Οι δύο 23χρονες ιδρύτριες και podcasters γνωρίστηκαν ως συγκάτοικοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Στάνφορντ.

Σήμερα, έχοντας τη στήριξη γυναικών που κυριαρχούν στη βιομηχανία του lifestyle και της ομορφιάς θέλουν να επιβεβαιώσουν πως η δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην tech σκηνή είναι ισχυρή -αν και ελάχιστα συζητιέται η δυναμική του ονόματος της νεότερης των Γκέιτς.