Θεοφανία Παπαθωμά: «Γέννησα το τρίτο παιδί στο σπίτι μόνη μου, η μαία ήρθε μετά»
Η Θεοφανία Παπαθωμά έχει αποκτήσει τρία παιδιά.
Η Θεοφανία Παπαθωμά στη διαδικτυακή εκπομπή Status μίλησε για τη μητρότητα.
Το 2006 η ηθοποιός παντρεύτηκε με τον Πασχάλη Τσαρούχα, με τον οποίο την ίδια χρονιά απέκτησε έναν γιό, τον Αχιλλέα. Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το 2012, ενώ το διαζύγιό τους βγήκε το 2013.
Από το 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, ήταν ζευγάρι με τον μουσικό Γρηγόρη Πετράκο και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Αγάπη και την Αθηνά.
Θεοφανία Παπαθωμά: «Γέννησα το τρίτο μου παιδί στο σπίτι»
«Δυστυχώς μόνο το τρίτο και όχι τα άλλα δύο. Έπρεπε να με είχε φωτίσει ο Θεός να γεννήσω από την αρχή όλα τα παιδιά στο σπίτι, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα», παραδέχτηκε η Θεοφανία Παπαθωμά.
Γέννησα πάρα πολύ όμορφα, ήσυχα και απλά, όπως θα έπρεπε να γεννάνε όλες οι γυναίκες, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Και πραγματικά, όπως μου είπε και η μαία, τα παιδιά που γεννιούνται στο σπίτι είναι άλλα παιδιά. Είναι όντως έτσι. Δεν τραυματίζονται, δεν αποχωρίζονται τη μαμά, είναι πιο ήσυχα. Το παιδί μου θήλασε αμέσως, ενώ στα άλλα δύο είχα προβλήματα διάφορα», περιέγραψε η ηθοποιός.
«Δεν με τρόμαξε το ότι δεν είχα τον γιατρό μου δίπλα μου»
«Γιατί έχω πολύ καλή σχέση με το σώμα μου. Το ακούω, δηλαδή το αισθάνομαι το σώμα μου, και ξέρω τι δεν πάει καλά. Να φανταστείς ότι δύο ώρες πριν γεννήσω, ήμουν στο Μάτι και κολυμπούσα. Κολύμπησα μία ώρα και μετά… γέννησα.
Ήταν μοναδική εμπειρία
«Παραλίγο να γεννήσω και τελείως μόνη μου, γιατί η μαία μπήκε στο σπίτι επτά λεπτά πριν γεννήσω. Και μάλιστα ήταν έξω και φοβόταν τον σκύλο και δεν έμπαινε μέσα. Και δεν υπήρχε κανένας να ανοίξει, γιατί εγώ τους είχα διώξει όλους. Δεν ήθελα κανέναν.
Ήταν η μητέρα μου στο σπίτι, μόνο, κι αυτή επειδή ήθελε να ‘ρθει. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν, ήθελα να γεννήσω εντελώς μόνη μου.
Έστειλα τους υπόλοιπους βόλτα. Και γέννησα έτσι, πολύ ωραία και ήσυχα. Ευτυχώς που ήρθε όμως, γιατί εντελώς μόνη δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα», κατέληξε η Θεοφανία Παπαθωμά.
