Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Fizz 28 Μαΐου 2026, 14:00

Γωγώ Μαστροκώστα: Το συγκλονιστικό μήνυμα του Τραϊανού Δέλλα για την επέτειο του γάμου τους

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε στο πλευρό της τον σύζυγό της και την κόρη τους μέχρι το τέλος της, οι οποίοι δεν την άφησαν μόνη της ούτε στιγμή.

Η μοίρα έπαιξε περίεργα παιχνίδια στην οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, καθώς μία ημέρα πριν τη 16η επέτειο γάμου τους, κηδεύτηκε η 56χρονη πρώην γυμνάστρια, νικημένη από χρόνια μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου 2010. Το ζευγάρι απέκτησε την 18χρονη Βικτώρια, η οποία στάθηκε δίπλα στη μητέρα της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Σήμερα, Πέμπτη 28 Μαϊου, ο πρώην ποδοσφαιριστής έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση, αναφερόμενος στην πιο ευτυχισμένη και στην πιο δυστυχισμένη ημέρα της ζωής του.

H ανάρτηση του Δέλλα για τη Μαστροκώστα

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν.

Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά.

Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα.

Χρόνια μας πολλά αγάπη μου.

Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!” έγραψε χαρακτηριστικά για τη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή μια μέρα πριν από την επέτειό τους.

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της - Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»

Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
Δραματική υποστελέχωση σε νοσηλευτές στην Ελλάδα - «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»

«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ
Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ

Η αρχική πρόθεση των ανθρώπων της Εθνικής Βραζιλίας να υποτιμήσουν τον τραυματισμό του Νεϊμάρ στην προπόνηση φαίνεται πως δεν... πήγε και πολύ καλά, αφού ο 34χρονος έφυγε για το νοσοκομείο και τα ΜΜΕ της χώρας μεταδίδουν την έντονη ανησυχία όλων στη «σελεσάο».

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα - «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

