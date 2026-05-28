Γωγώ Μαστροκώστα: Το συγκλονιστικό μήνυμα του Τραϊανού Δέλλα για την επέτειο του γάμου τους

Η μοίρα έπαιξε περίεργα παιχνίδια στην οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, καθώς μία ημέρα πριν τη 16η επέτειο γάμου τους, κηδεύτηκε η 56χρονη πρώην γυμνάστρια, νικημένη από χρόνια μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου 2010. Το ζευγάρι απέκτησε την 18χρονη Βικτώρια, η οποία στάθηκε δίπλα στη μητέρα της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Σήμερα, Πέμπτη 28 Μαϊου, ο πρώην ποδοσφαιριστής έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση, αναφερόμενος στην πιο ευτυχισμένη και στην πιο δυστυχισμένη ημέρα της ζωής του.

H ανάρτηση του Δέλλα για τη Μαστροκώστα

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν.

Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά.

Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα.

Χρόνια μας πολλά αγάπη μου.

Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!” έγραψε χαρακτηριστικά για τη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή μια μέρα πριν από την επέτειό τους.