«Διμέτωπος» λάσπης από τον «λαγό» Γεωργιάδη σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Λάσπη «στον ανεμιστήρα» πέταξε για μία ακόμη φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης, στεφόμενος τόσο κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αμφισβήτησε τη δυνατότητα έγκρισης της ονομασίας «ΕΛΑΣ» από τον Άρειο Πάγο, ενώ άφησε αιχμές για τη χρηματοδότηση του κόμματος. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά για την υπόθεση μίσθωσης ακινήτου της οικογένειάς του στο Δημόσιο και διεμήνυσε: «μόνο αν είμαι σε κώμα δεν θα πάω στο δικαστήριο».

«Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα ‘ΕΛΑΣ’ περνάει από τον Άρειο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.», υποστήριξε για την ονομασία του κόμματος Τσίπρα ο γνωστός «λαγός» της κυβέρνησης, μία ημέρα μετά τους αμήχανους αστεϊσμούς Μητσοτάκη για το ίδιο θέμα.

Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «μιλάμε για τους συνεργάτες του που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν τον φάκελο στο ξενοδοχείο – πολύ πιθανόν να τους διέφυγε».

Παράλληλα, στάθηκε στο κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου κόμματος στο Θησείο, κάνοντας λόγο για μια «φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή». «Πρέπει να ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αυτό και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα, που δεν έχει κρατική επιχορήγηση, να έρθει να μας πει και πού βρήκε τα λεφτά», ανέφερε, προσθέτοντας πως «το Ινστιτούτο δεν μπορεί να πληρώσει προεκλογικές συγκεντρώσεις, απαγορεύεται από τον νόμο».

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε επίσης «φρικτό» το όνομα του νέου κόμματος, υποστηρίζοντας ότι «σε ένα τμήμα της κοινωνίας παραπέμπει στον εμφύλιο πόλεμο, ενώ για τους νεότερους περισσότερο θυμίζει την Ελληνική Αστυνομία». Αναφέρθηκε μάλιστα και στο λογότυπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημειώνοντας πως «το αστέρι του Τσε Γκεβάρα στη μέση θυμίζει λίγο και 17 Νοέμβρη, είναι ανατριχιαστικό».

«Δεν φοβάμαι τη μήνυση Ανδρουλάκη, μόνο αν είμαι σε κώμα δεν θα πάω στο δικαστήριο»

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στη μήνυση Ανδρουλάκη σε βάρος του, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ξανά ότι «θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, δεν έχω τίποτα να φοβάμαι από τη μήνυση Ανδρουλάκη. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράνομο, θέτω ζητήματα πολιτικής φύσεως», επανέλαβε.

«Εάν δεν πάω στο δικαστήριο, να ανησυχήσετε ότι είμαι κάπου σε κώμα ή έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο, γιατί μόνο έτσι δεν θα πάω», όπως είπε, μάλλον για να αποδείξει ότι δεν φοβάται.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι «ο Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά γιατί ο ίδιος και η οικογένειά του ενοικίασε μια εβδομάδα πριν το πρώτο μνημόνιο επί ΠΑΣΟΚ ένα ακίνητο στο Δημόσιο για 10.000 το μήνα. Το ενοίκιο μειώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους και επανήλθε στη συνέχεια. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι παίρνει 1.000 ευρώ μετά τους φόρους ανά μήνα, αλλά αυτό πολιτικά είναι τελείως αδιάφορο για μένα και θα κριθεί στο δικαστήριο, αν έχουμε ελευθερία γνώμης. Φτάσαμε στον παραλογισμό Ανδρουλάκη για το αν έχουμε ελευθερία γνώμης», ανέφερε μάλιστα ο υπουργός που κοντεύει να… απαγορεύσει το δικαίωμα γνώμης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση τον ζημιώνει πολιτικά. «Το θέμα του ακινήτου του τον βλάπτει, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς για τους φτωχούς», ανέφερε, προσθέτοντας μάλιστα πως «όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι την κλάψα».

Εκτίμησε επίσης ότι η μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εναντίον του επανέφερε στην επικαιρότητα ένα θέμα που, όπως είπε, είχε αρχίσει να ξεχνιέται. «Ένα θέμα που εξ αντικειμένου τον βλάπτει σε μία προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτήν τη δουλειά», σχολίασε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.