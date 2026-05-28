Απ’ το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ

Confidential

Eμπιστευτικά
 28 Μαΐου 2026, 08:00

Το κόμμα Τσίπρα και οι αντιδράσεις, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά ή το κέντρο. Το Μαξίμου υπολογίζει τον πρώην πρωθυπουργό περισσότερο απ' όσο δείχνει. Τα άγχη του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί ακόμα η γέννηση του νέου κόμματος στη σκιά της Ακρόπολης. Στο Θησείο σηματοδοτήθηκε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική ζωή. Έγινε ένας κακός χαμός με το όνομα. Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το όνομα ΕΛΑΣ έπαιζε σε κάθε τρίτη ή τέταρτη ανάρτηση. Σε σημείο να βαριέσαι να το βλέπεις. Και βέβαια οι βολές έπεφταν πανταχόθεν. Με απλά λόγια, το παιχνίδι άνοιξε….

Το πρωτάθλημα αρχίζει…

Παρά το γεγονός ότι άνοιξε, όλοι οι μεγάλοι παίκτες – για να είμαι ευγενική… – βρίσκονται σε σύγχυση. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι παρών – όχι ως σκιά… αλλά ως δρων πολιτικό πρόσωπο. Και φυσικά η «τράπουλα» άρχισε να ανακατεύεται. Πόσο; Θα το διαπιστώσουμε στις επόμενες ημέρες που θα δημοσιευτούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και θα μετρήσουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για – κατ΄ αρχήν – άνετη δεύτερη θέση και ένα επιπλέον στοιχείο είναι πως «μαζεύει»« από όλους τους αριστερούς χώρους. Ως εκ τούτου οι επιθέσεις είναι αναμενόμενες….

Είδαν όνειρο;

Όμως αρχής γενομένης από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα – τουλάχιστον άμεσα… – τέτοια αντίδραση. Εκτός από την σύγχυση και η ανησυχία είναι εμφανής. Αφού λοιπόν ο πρωθυπουργός Κυριάκος αποφάσισε την ημέρα της πρεμιέρας του κ. Τσίπρα να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο και να μοιράσει – και πάλι – pass, χθες τέσσερις υπουργοί ανέλαβαν να «χτυπήσουν» το νέο κόμμα. Φυσικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο – λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή; – υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκη Κεραμέως. Ολος ο «θίασος» επί σκηνής!

Άλλη πίστα

Γιατί όλη αυτή η φασαρία; Διότι τα μηνύματα που έχουν από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και τα focus groups, κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να ανησυχεί! Όπως μου έλεγαν σοβαροί κυβερνητικοί παράγοντες – και εξόχως νουνεχείς – «είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει ο Τσίπρας είναι άλλη πίστα. Διαθέτει το τάλαντο της επικοινωνίας και είναι αγαπητό πρόσωπο. Θα πλασαριστεί στη δεύτερη θέση γρήγορα. Επίσης διαθέτει κυβερνησιμότητα, διότι υπήρξε πρωθυπουργός, κινήθηκε όπως κινήθηκε, μπορεί να έκανε λάθη, αλλά πλέον η ψήφιση του έχει πολύ μικρότερο ρίσκο απ΄ ότι στο παρελθόν. Και γι΄ αυτό τον λόγο τα όσα λέγονται ή γράφονται για να του ασκήσουν κριτική ή να τον απαξιώσουν, δεν έχουν καμία βάση».

Δύσκολα

Και πρόσθεταν πως «η υπενθύμιση του 2015, αν έκλεισαν οι τράπεζες ή όχι δεν έχει καμία σημασία πλέον ως πολιτική κριτική. Διότι κυβέρνησε έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια, δεν έκλεψε και άφησε και ταμείο 37 δισ. ευρώ». Ως εκ τούτου το παιχνίδι είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα οι ίδιες πηγές έλεγαν πως τα μηνύματα που έχουν από την δημοσκοπική αγορά είναι πως βρίσκεται στη δεύτερη θέση και με ορισμένη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – μάλιστα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο πως κινδυνεύει να «κατρακυλήσει στα ποσοστά της … Φώφης Γεννηματά!

Κόβει το Μαξίμου … ράβει η Χαριλάου Τρικούπη

Στην Χαριλάου Τρικούπη είναι «παραζαλισμένοι». Να σκεφτείτε πως ο ευφυής κατά τα άλλα εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τσουκαλάς έφτασε στο σημείο να αποκαλεί το νέο κόμμα ως «ιδιωτικό κόμμα» επειδή δεν έχει στην «βιτρίνα» του τα στελέχη του … ΣΥΡΙΖΑ! Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος να είναι η … «ηχώ» του Μεγάρου Μαξίμου στην κριτική προς την ΕΛΑΣ. Επαναλαμβάνει δηλαδή τα όσα λέει το «σύστημα Μητσοτάκη» για το 2015. Ο … αναχρονισμός είναι εμφανής! Την ίδια στιγμή που σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας αυτό που προέχει είναι «να φύγει ο Μητσοτάκης»! Και τον κ. Τσίπρα όσοι τον στηρίζουν ότι «αυτός μπορεί να τον διώξει»! Αυτό το αφήγημα θέλει να καταρρίψει το ΠΑΣΟΚ. Το αν μπορεί, θα φανεί.

Βελόνα

Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύς ο καιρός τώρα που το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο στα ίδια ποσοστά με ελάχιστες αυξητικές τάσεις. Το φαινόμενο το είχαν διαπιστώσει και οι αντίπαλοι του κ. Ανδρουλάκη, μιλώντας περί βελόνας που έχει κολλήσει. Κατά συνέπεια είναι πολύ λογικό να πιεστεί αρκετά τώρα, με το κόμμα Τσίπρα στο προσκήνιο. Το αλληλοφάγωμα βέβαια, ευνοεί μόνο τον πρωθυπουργό Κυριάκο, να τα λέμε αυτά.

Βολές εξ αριστερών

Προφανώς ο Τσίπρας και το κόμμα του θα δεχθούν μεγάλη επίθεση από τ’ αριστερά. Ήδη συμβαίνει μέρες τώρα, θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Είδα για παράδειγμα τα όσα είπε ο κ. Σακελλαρίδης εκ μέρους της Νέας Αριστεράς περί Τσίπρα και δεξιού φλας το οποίο θα ανάψει σύντομα. Και αναφέρθηκε στην περίοδο Τσίπρα το 2022, τ0 2023… ουπς, ένα λεπτό. Εάν ενθυμούμαι σωστά, το 2023 και λίγο πριν τις εκλογές ο κ. Σακελλαρίδης επέστρεψε στην πολιτική, συμμαχώντας με τον Αλέξη Τσίπρα. Μπερδεύτηκα… τότε δεν ήταν έτοιμος ν’ ανάψει το δεξί φλας ο πρώην πρωθυπουργός; Γιατί αν ήταν, τί ήθελε μαζί του ο συμπαθέστατος Γαβριήλ;

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
Η Πάρις δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλάει δημόσια για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»

Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες το Ισραήλ λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Οι παιδικές φίλες που έγιναν εχθροί: Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με την Σάρα Φέργκιουσον;

Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς
Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Πορτογαλία σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς

Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας

Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Πότε αναμένεται η απάντηση του Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

