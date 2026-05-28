Απ’ το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί ακόμα η γέννηση του νέου κόμματος στη σκιά της Ακρόπολης. Στο Θησείο σηματοδοτήθηκε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική ζωή. Έγινε ένας κακός χαμός με το όνομα. Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το όνομα ΕΛΑΣ έπαιζε σε κάθε τρίτη ή τέταρτη ανάρτηση. Σε σημείο να βαριέσαι να το βλέπεις. Και βέβαια οι βολές έπεφταν πανταχόθεν. Με απλά λόγια, το παιχνίδι άνοιξε….

Το πρωτάθλημα αρχίζει…

Παρά το γεγονός ότι άνοιξε, όλοι οι μεγάλοι παίκτες – για να είμαι ευγενική… – βρίσκονται σε σύγχυση. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι παρών – όχι ως σκιά… αλλά ως δρων πολιτικό πρόσωπο. Και φυσικά η «τράπουλα» άρχισε να ανακατεύεται. Πόσο; Θα το διαπιστώσουμε στις επόμενες ημέρες που θα δημοσιευτούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και θα μετρήσουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για – κατ΄ αρχήν – άνετη δεύτερη θέση και ένα επιπλέον στοιχείο είναι πως «μαζεύει»« από όλους τους αριστερούς χώρους. Ως εκ τούτου οι επιθέσεις είναι αναμενόμενες….

Είδαν όνειρο;

Όμως αρχής γενομένης από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα – τουλάχιστον άμεσα… – τέτοια αντίδραση. Εκτός από την σύγχυση και η ανησυχία είναι εμφανής. Αφού λοιπόν ο πρωθυπουργός Κυριάκος αποφάσισε την ημέρα της πρεμιέρας του κ. Τσίπρα να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο και να μοιράσει – και πάλι – pass, χθες τέσσερις υπουργοί ανέλαβαν να «χτυπήσουν» το νέο κόμμα. Φυσικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο – λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή; – υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκη Κεραμέως. Ολος ο «θίασος» επί σκηνής!

Άλλη πίστα

Γιατί όλη αυτή η φασαρία; Διότι τα μηνύματα που έχουν από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και τα focus groups, κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να ανησυχεί! Όπως μου έλεγαν σοβαροί κυβερνητικοί παράγοντες – και εξόχως νουνεχείς – «είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει ο Τσίπρας είναι άλλη πίστα. Διαθέτει το τάλαντο της επικοινωνίας και είναι αγαπητό πρόσωπο. Θα πλασαριστεί στη δεύτερη θέση γρήγορα. Επίσης διαθέτει κυβερνησιμότητα, διότι υπήρξε πρωθυπουργός, κινήθηκε όπως κινήθηκε, μπορεί να έκανε λάθη, αλλά πλέον η ψήφιση του έχει πολύ μικρότερο ρίσκο απ΄ ότι στο παρελθόν. Και γι΄ αυτό τον λόγο τα όσα λέγονται ή γράφονται για να του ασκήσουν κριτική ή να τον απαξιώσουν, δεν έχουν καμία βάση».

Δύσκολα

Και πρόσθεταν πως «η υπενθύμιση του 2015, αν έκλεισαν οι τράπεζες ή όχι δεν έχει καμία σημασία πλέον ως πολιτική κριτική. Διότι κυβέρνησε έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια, δεν έκλεψε και άφησε και ταμείο 37 δισ. ευρώ». Ως εκ τούτου το παιχνίδι είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα οι ίδιες πηγές έλεγαν πως τα μηνύματα που έχουν από την δημοσκοπική αγορά είναι πως βρίσκεται στη δεύτερη θέση και με ορισμένη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – μάλιστα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο πως κινδυνεύει να «κατρακυλήσει στα ποσοστά της … Φώφης Γεννηματά!

Κόβει το Μαξίμου … ράβει η Χαριλάου Τρικούπη

Στην Χαριλάου Τρικούπη είναι «παραζαλισμένοι». Να σκεφτείτε πως ο ευφυής κατά τα άλλα εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τσουκαλάς έφτασε στο σημείο να αποκαλεί το νέο κόμμα ως «ιδιωτικό κόμμα» επειδή δεν έχει στην «βιτρίνα» του τα στελέχη του … ΣΥΡΙΖΑ! Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος να είναι η … «ηχώ» του Μεγάρου Μαξίμου στην κριτική προς την ΕΛΑΣ. Επαναλαμβάνει δηλαδή τα όσα λέει το «σύστημα Μητσοτάκη» για το 2015. Ο … αναχρονισμός είναι εμφανής! Την ίδια στιγμή που σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας αυτό που προέχει είναι «να φύγει ο Μητσοτάκης»! Και τον κ. Τσίπρα όσοι τον στηρίζουν ότι «αυτός μπορεί να τον διώξει»! Αυτό το αφήγημα θέλει να καταρρίψει το ΠΑΣΟΚ. Το αν μπορεί, θα φανεί.

Βελόνα

Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύς ο καιρός τώρα που το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο στα ίδια ποσοστά με ελάχιστες αυξητικές τάσεις. Το φαινόμενο το είχαν διαπιστώσει και οι αντίπαλοι του κ. Ανδρουλάκη, μιλώντας περί βελόνας που έχει κολλήσει. Κατά συνέπεια είναι πολύ λογικό να πιεστεί αρκετά τώρα, με το κόμμα Τσίπρα στο προσκήνιο. Το αλληλοφάγωμα βέβαια, ευνοεί μόνο τον πρωθυπουργό Κυριάκο, να τα λέμε αυτά.

Βολές εξ αριστερών

Προφανώς ο Τσίπρας και το κόμμα του θα δεχθούν μεγάλη επίθεση από τ’ αριστερά. Ήδη συμβαίνει μέρες τώρα, θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Είδα για παράδειγμα τα όσα είπε ο κ. Σακελλαρίδης εκ μέρους της Νέας Αριστεράς περί Τσίπρα και δεξιού φλας το οποίο θα ανάψει σύντομα. Και αναφέρθηκε στην περίοδο Τσίπρα το 2022, τ0 2023… ουπς, ένα λεπτό. Εάν ενθυμούμαι σωστά, το 2023 και λίγο πριν τις εκλογές ο κ. Σακελλαρίδης επέστρεψε στην πολιτική, συμμαχώντας με τον Αλέξη Τσίπρα. Μπερδεύτηκα… τότε δεν ήταν έτοιμος ν’ ανάψει το δεξί φλας ο πρώην πρωθυπουργός; Γιατί αν ήταν, τί ήθελε μαζί του ο συμπαθέστατος Γαβριήλ;