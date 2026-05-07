Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…

Confidential

Eμπιστευτικά
 07 Μαΐου 2026, 08:00

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, κατά πως βλέπω τα πράγματα, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τα σπουδαία, γι’ αυτό και τώρα διανύουμε μέρες προετοιμασίας. Προφανώς το σοβαρό γεγονός που έπεται -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- είναι το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, της ΝΔ. Και είναι σημαντικό όχι επειδή αναμένουμε κάποια εντυπωσιακή αποκάλυψη -τα συνέδρια των κομμάτων πάνω, κάτω τα ίδια είναι- αλλά το παρασκήνιο είναι εκείνο που μετράει. Και εδώ, κατά πως φαίνεται, υπάρχει μπόλικο.

Όπως μαθαίνω από έμπιστες πηγές, δεν είναι το παρασκήνιο μόνο που είναι έντονο ενόψει του συνεδρίου. Είναι και η γκρίνια. Βλέπετε, αρκετοί βουλευτές της ΝΔ το έχουν πάρει απόφαση -κάποιοι άλλοι παλεύουν να το καταπιούν- πως στις επόμενες κάλπες δεν πρόκειται να εκλεγούν, με βάση τα ποσοστά που συγκεντρώνει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ορισμένοι βέβαια βρίσκονται στον κόσμο τους και θέλουν να πιστεύουν πως το παιχνίδι θα γυρίσει, οι έμπειροι όμως ξέρουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό. Κι αυτό ξέρετε τους απελευθερώνει. Και τους κάνει ομιλητικούς σε σημείο ενοχλητικό για το Μαξίμου. Έχουν ν’ ακουστούν πολλά έως την άλλη εβδομάδα…

Σας έχω ένα εξαιρετικό παραλειπόμενος από την προχθεσινή συνάντηση της πρώην υπουργού Εξωτερικών κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Σας υπενθυμίζω ότι η συνάντηση έγινε προκειμένου να ενημερώσει η κυρία Μπακογιάννη τον κ. Καραμανλή για το σκέλος των αναμνήσεων της ως υπουργού της κυβέρνησης του, που καταγράφει στο βιβλίο της. Και με αυτή την ευκαιρία θέλησε να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις του και να ασκήσει όλη της την επιρροή στον πρώην πρωθυπουργό για να συμμετάσχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει από τις 15 ως τις 17 Μαΐου. Ολη η συζήτηση μεταξύ τους κινήθηκε ευλόγως σε εξαιρετικό κλίμα και στο τέλος της συνάντησης διημείφθη ο εξής διάλογος:

– Ντ. Μπακογιάννη: Λυπάμαι όμως Κώστα που θα είναι το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο δεν θα είμαστε μαζί.

– Κ. Καραμανλής: Ντόρα, αυτό είναι και μία καλή ευκαιρία για να μην πάς ούτε εσύ!

«Κόκκαλο» η κυρία Μπακογιάννη! Και το επισήμανε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Καιρίδης – μιλώντας στα Παραπολιτικά fm – πως η μη συμμετοχή του κ. Καραμανλή «στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο, είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος». Ανευ σχολίων….

Μου έλεγαν πάντως πως η στάση του πρώην πρωθυπουργού συνιστά «δήλωση» αποστασιοποίησης του κ. Καραμανλή από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και παράλληλα έμμεσης στήριξης στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά! Περιττό να σας πως ότι ο κύκλος του κ. Σαμαρά πανηγύριζε – όχι πως είχε καμία ψευδαίσθηση πως ο κ. Καραμανλής θα πάει στο συνέδριο, αλλά όπως και να το κάνουμε άλλο να το προεξοφλούν κι άλλο να «βλέπουν»….

Να σας επισημάνω ακόμη ότι η μη συμμετοχή του κ. Καραμανλή είναι και μία «αβάντα» προς τον κ. Σαμαρά για να προχωρήσει. Το ερώτημα είναι πότε θα κάνει την κίνηση. Ρώτησα επιμόνως και η στερεότυπη απάντηση που έλαβα ήταν «όταν έρθει η ώρα»! Τώρα ποια είναι αυτή η ώρα δεν γνωρίζω κι ότι κι αν σας πω θα είναι ψέματα…. Πάντως μου είπαν ότι τα πρόσωπα που θα είναι στη «βιτρίνα» του νέου κόμματος δεν θα είναι μόνο της «βαθιάς δεξιάς», αλλά θα υπάρχουν και πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς – στον οποίο ο κ. Σαμαράς είχε παραδοσιακά καλές προσωπικές σχέσεις. Κάτι δηλαδή σαν τον μακαρίτη τον Ανδρέα Λεντάκη όταν δημιούργησε την Πολιτική Ανοιξη. Κι όσον αφορά τους δεξιούς πολιτευτές, μου είπαν πως δεν σκοπεύει να πάρει τον «κάθε πικραμένο», που επειδή δεν πρόκειται να εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία θα πάει μαζί του. Θα υπάρχουν κριτήρια. Ενα από αυτά θα είναι η στάση ενός εκάστου στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κατ΄ αρχήν….

Εν τω μεταξύ σήμερα είναι η «μεγάλη μέρα» για την … κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας! Της έκανε την … «τιμή» ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης να την καλέσει σε συνεδρίαση. Θέλει, λέει, να μιλήσει στους βουλευτές του για την … συνταγματική αναθεώρηση – έχουν ένα καημό οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συζητήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν κρατιούνται με τίποτα…. Αφού να σκεφτείτε κοιμούνται και ξυπνούν με την συνταγματική αναθεώρηση στη σκέψη τους. Τι να κάνει κι αυτός τους φώναξε για να τους τα πει, να τους φύγει ο καημός! Τους φροντίζει….

Στα σοβαρά τώρα είναι κρίσιμη για έναν και μόνο λόγο. Διότι θα αναδείξει όσα γίνονται και λέγονται κρυφίως ή ιδιωτικώς μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – όλη αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της αναστάτωσης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα το «επιτελικό κράτος», οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί – με προτίμηση τον κ. Ακη Σκέρτσο, ο οποίος έχει αρκετούς … «θαυμαστές» στην κοινοβουλευτική ομάδα – και το ενδεχόμενο του ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, θα είναι τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι περισσότερες ομιλίες. Αλλά δεν ξέρω μήπως κάποιος πιο θαρραλέος κάνει το «απονενοημένο διάβημα» και ανοίξει το θέμα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – θα το δούμε αύριο.

Πάντως καλού – κακού το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαμορφώσει έναν κύκλο προστασίας του πρωθυπουργού με «βαρύ πυροβολικό» τους κκ – Μάκη Βορίδη – που έχει επανακάμψει εντός του συστήματος – Αδωνι Γεωργιάδη, Θάνο Πλεύρη – η τριάδα η αχτύπητη… – και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη. Θα υπάρχουν βέβαια και δευτεροκλασάτοι «πραίτορες», αλλά η βασική «ασπίδα» θα είναι οι τέσσερις προαναφερόμενοι!

Μου το θύμισε η φίλη μου η Ντιντί και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Τις ημέρες που θα κορυφώνεται το συνέδριο της ΝΔ στη Βιέννη θα διεξάγεται ο τελικός της Γιουροβίζιον. Το λέω επειδή το θυμήθηκε πρώτος και καλύτερος  ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος ανήμερα της Πρωτομαγιάς και θεώρησε σωστό να παίξει μπάλα με την ιστορική μέρα και το «Φέρτο», το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό. Πλάκα, πλάκα μαθαίνω ότι στην κυβέρνηση έχουν φτάσει στο σημείο να ποντάρουν πολύ στην πρωτιά του τραγουδιού, μπας και αλλάξει λίγο η ατζέντα. Με τα ντοκιμαντέρ δεν φαίνεται να τσιμπά πολύ ο κόσμος…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Κόσμος
Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Σύνταξη
Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Σύνταξη
Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Σύνταξη
Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Σύνταξη
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

