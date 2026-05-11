Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εισερχόμεθα σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Η φίλη μου Ντιντί θέλει να παίξουμε στοίχημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα ίσως και απόψε στην εκδήλωση πολιτών στο ρέμα Χαλανδρίου. Λέτε; Την ίδια ώρα ετοιμάζεται να ανακοινώσει και το δικό της κόμμα ή κίνημα -όπως σας αρέσει- η κυρία Μαρία Καρυστιανού. Με τούτα και με εκείνα, φαίνεται πως αναδιαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Κερασάκι στην τούρτα είναι το συνέδριο της ΝΔ στα τέλη της εβδομάδας. Τα… προεόρτια του συνεδρίου τα είδαμε χθες, με τη συνέντευξη Δημητριάδη στην Real News. Σκληρές… σαν γιαούρτι οι ερωτήσεις. Τον λυπήθηκα…

Θυσιάστηκε για τον θείο;

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Προ μηνών βγαίνει ο απόστρατος συνταγματάρχης της ισραηλινής Μοσάντ Ματ Ντίλιαν και απειλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο ότι θα έχει την τύχη του Νίξον με το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα συστήματα του Predator τα πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες. Η απάντηση τότε του Μεγάρου Μαξίμου ήταν πως είναι καταδικασμένος κι ως εκ τούτου μπορεί να λέει ότι θέλει – έχει καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλάκιση! Χθες σε συνέντευξη του στην Realnews ο πρωθυπουργικός ανιψιός κ. Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «από το 2022 που παραιτήθηκα τα πήρα όλα πάνω μου, για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση»! Μάλιστα.

Απορίες

Εχω πολλές απορίες! Ποια είναι όλα αυτά που πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης; Επωμίστηκε ευθύνες για να γλιτώσει κάποιος άλλος; Κι αν ναι, ποιος; Γιατί εμένα αυτή η αναφορά που φαίνεται πως είναι … συμπληρωματική με τη δήλωση του Ντίλιαν περί Γουότεργκεϊτ; Και ουσιαστικά έδωσε τη συνέντευξη μόνο κι μόνο γι΄ αυτό τον λόγο; Για να στείλει το μήνυμα στον … μπάρμπα του;

Κι άλλες απορίες

Καλό είναι λοιπόν να μας πει ο κ. Δημητριάδης τι εννοεί όταν λέει ότι «θυσιάστηκε». Έκανε κάτι παράνομο η κυβέρνηση και έγινε ο ίδιος θυσία για να τη γλιτώσει; Κι αν ναι, για ποιο πράγμα μιλάμε; Τα λέω αυτά, γιατί κατά πως μου θυμίζει η Ντιντί, όταν τον παραίτησαν από το Μαξίμου, τον Αύγουστο του 2022, διέρρεαν πως θέλουν να τον προστατέψουν από το «τοξικό» κλίμα. Τον παρουσίαζαν ως θύμα δηλαδή. Και για να είμαστε ειλικρινείς ο Γρηγόρης -όπως και ο επί των ημερών του διοικητής της ΕΥΠ κ. Κοντολέων- ουδέποτε μπήκαν στη βάσανο της ανάκρισης για τις υποκλοπές. Είναι από τα πρόσωπα που η Δικαιοσύνη θεώρησε περιττό να καλέσει, έστω για τα μάτια του κόσμου. Για τέτοια ποιοτική έρευνα μιλάμε.

Ο κ. Μενουδάκος

Και δεν έφτανε αυτό, ήρθε και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, σε συνέντευξη του προς «Το Βήμα» και ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες» – με άλλα λόγια συμφωνεί με τον Ντίλιαν… – και αναφερόμενος στην αρχειοθέτηση που έκανε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είπε ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση»! Μετά από όλα αυτά πήραν «φωτιά τα τέλια». Εγινε χαμός.

Αρχίζουν τα … κόλπα

Υπάρχει όμως ένα timing το οποίο επίσης με προβληματίζει. Και δεν είναι το timing του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οχι. Είναι το timing της συζήτησης στη Βουλή της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την συγκρότηση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να χαρακτηρίσει το θέμα ως θέμα «εθνικής ασφάλειας» προκειμένου να απαιτηθούν 151 ψήφοι για να γίνει η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής κι όχι 120 που είναι σε διαφορετική περίπτωση. Ετσι έχει πιέσει (;) τον πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμψει το θέμα στο Επιστημονικό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει επ΄αυτού. Δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κακλαμάνης «θα σφυρίζουν κλέφτικα» και θα παραπέμπουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Παρακαλάει τον κ. Σαμαρά;

Το μήνυμα, λοιπόν, που στέλνει ο ανεψιός είναι μη τυχόν και γίνει … «καμία στραβή» και συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Ουαί και αλίμονο σας! Γιατί φαίνεται πως τα ίδια έλεγαν και στον Ντίλιαν και του «ήρθε ο ουρανός σφοντύλι» – μέχρι που προσέλαβε κι έναν από τους διαπρεπέστερους ποινικολόγους της Αθήνας για το Εφετείο, που είναι στις 11 Δεκεμβρίου. Μήνυμα όμως έστειλε και στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά που αποκαλεί «φίλο του». Ομως ο κ. Σαμαράς ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων – τι θέλει να πει; Μήπως ότι δεν φταίει ο ίδιος, αλλά κάποιος άλλος; Και ποιος είναι αυτός; Η μήπως ήταν μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό να μην καταθέσει μήνυση;

Βενιζέλος vs Τζαβέλλας

Επίσης δε νομίζω ότι ο κ. Τζαβέλλας θα ξεμπερδέψει τόσο εύκολα – ακόμη περιμένω μία … τόση δα ανακοινωσούλα, από την λαλίστατη Ενωση Εισαγγελέων, έχει χάσει την μιλιά της…. Στο παιχνίδι μπήκε και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Toν «καταχέριασε» με την γνωστή επιστημοσύνη που τον διακρίνει – μιλούσε το περασμένο Σάββατο σε νομικό συνέδριο – πρώτον γιατί δεν αυτοεξαιρέθηκε και δεύτερον, διότι αγνόησε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και μάλιστα με απαξιωτικό τρόπο. Αλλά το θέμα θα έχει συνέχεια όταν θα συζητηθεί στη Βουλή η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής….

Ανασχηματισμός γιοκ!

Επίσης θέλω να σας πως ότι ακόμη κι αν οι εκλογές δεν γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου, αλλά με έναν … «μαγικό τρόπο» κατορθώσει ο κ. Μητσοτάκης να τις κάνει την άνοιξη του 2027, ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνει: ανασχηματισμό! Γιατί να τον κάνει; Για να βάλει έναν ακόμη μπελά στο κεφάλι του; Με την κατάσταση που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, το τελευταίο που έλειπε του κ. Μητσοτάκη είναι ένας ανασχηματισμός – να μην μείνει κεραμίδι για κεραμίδι….

«Γεννητούρια»

Κατά τα άλλα το πολιτικό σύστημα «ετοιμάζεται» για τα … «γεννητούρια»! Μάλλον για … «τρίδυμα» πρόκειται. Φαίνεται πως πρώτη θα κάνει το βήμα η κυρία Μαρία Καρυστιανού με το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών (;). Στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν οι εξαγγελίες. Και πλέον επισήμως θα καταγραφεί κανονικά στις δημοσκοπήσεις. Τότε θα δούμε από ποιο κόμμα κερδίζει και ποιο κόμμα είναι … «αδιάφορο». Κατά πάσα πιθανότητα έπεται ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Λένε ότι η διαδικασία – τεχνική και πρακτική – έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πότε θα γίνουν και οι εξαγγελίες, δεν είναι σαφές. Θα είναι μέχρι το τέλος Μαΐου; Θα είναι στις αρχές του Ιουνίου; Δε νομίζω να πάει αργότερα…. Σήμερα όμως ο κ. Τσίπρας θα είναι στο Χαλάνδρι όπου και θα μιλήσει στην πρώτη εκδήλωση μετά από τον κύκλο της «Ιθάκης». Θα έχει ενδιαφέρον! Και τρίτο κατά σειρά θα προκύψει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Σαμαρά. Κι αυτό επίσης είναι έτοιμο οργανωτικό-τεχνικά.