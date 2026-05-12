Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, απ’ ότι είδα έκανε επικοινωνιακό γκελ η συνάντηση στη ρεματιά Χαλανδρίου για την ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης. Αυτά βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ και τους ζώνουν τα μαύρα φίδια, αυτά βλέπει και η Δεξιά και χαίρεται, αφού σου λέει πως ό,τι και να γίνει αυτοί θα φαγωθούνε μεταξύ τους στο τέλος και κερδισμένη θα είμαι εγώ. Έτσι είναι. Όταν χάνεις την αυτοδυναμία, συμβιβάζεσαι και με τα λιγότερα. Το βασικό τώρα είναι η προετοιμασία για τις κάλπες. Σας αρέσει ή όχι λατρεμένοι μου, βρισκόμαστε ήδη -έστω και ανεπίσημα- σε προεκλογική περίοδο.

«Τα κεφάλια μέσα»

«Πάμε για εκλογές, τα κεφάλια μέσα!» είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, αλλά θα σταλεί και σε ακόμη υψηλότερους τόνους, στο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας – από την προσεχή Παρασκευή ως την Κυριακή. Τι θέλει να πετύχει μ΄ αυτό; Πρώτον, να συσπειρώσει το κομματικό του δυναμικό και δεύτερον, να κλείσει τα εσωκομματικά μέτωπα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του σχεδίου.

Κεντροαριστερός «εμφύλιος»

Το δεύτερο μέρος αφορά την κεντροαριστερή αντιπολίτευση. Εκεί μέχρι τώρα «κάνει παιχνίδι» μόνος του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης και τα ως τώρα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά! Ενώ η Νέα Δημοκρατία καταρρέει – με το ζόρι βρίσκεται πάνω από το 20% στην πρόθεση ψήφου – το ΠΑΣΟΚ μόλις που κερδίζει κάποια δέκατα της μονάδας. Από την άλλη, είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Και η σύγκρουση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος θα είναι αδυσώπητη – επ΄αυτού δεν χωρεί αμφιβολία. Η ελπίδα του Μεγάρου Μαξίμου είναι τα δύο κόμματα να «καθίσουν» στο 10% – 12% και σε μία σκληρή σύγκρουση, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία έστω και με πχ 25% να φαίνεται … «όαση πολιτικής σταθερότητας»! Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το βασικό χαρτί που θα παίξει ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές θα είναι το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του σχεδίου.

Και το «τυράκι»

Το τρίτο μέρος του σχεδίου είναι το «πακέτο» της ΔΕΘ. Το είχα αναφέρει προ εβδομάδων – πως η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει στη ΔΕΘ παροχές περί τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είναι το «τυράκι» σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπου έχει πάθει ζημιά. Αυτός σε γενικές γραμμές είναι ο κεντρικός σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου.

Εκκρεμότητες

Βέβαια υπάρχουν ωστόσο πολλά θέματα τα οποία μέχρι τον Σεπτέμβριο(;) που πρέπει να διευθετήσει. Εχει να «τακτοποιήσει» τα της ηγεσίας του Αρείου Πάγου – εξαιρετικά κρίσιμο μέγεθος, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο ο κ. Μητσοτάκης – να διαχειριστεί το «μαινόμενο Ντίλιαν» κι από κοντά το ανίψι – να αποτρέψει με νομικούς ακροβατισμούς το ενδεχόμενο νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και να «κλείσει» τις τελευταίες δουλειές του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τουλάχιστον – δεν είναι και λίγα και δεν είναι και μικρά!

Ερώτημα

Τώρα, με τον ανιψιό υπάρχει ένα πρόβλημα. Το έθεσε πολύ κομψά αλλά και συγκεκριμένα ο δικηγόρος κ. Κεσσές, παρουσιάζοντας την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Δικαιοσύνη πριν από δύο χρόνια. Τί έλεγε εκεί ο ανιψιός; Ό,τι όπως παραλάμβανε τα δελτία της ΕΥΠ έτσι τα παρέδιδε στον θείο του και πρωθυπουργό Κυριάκο, ο ίδιος λέει, δεν είχε καμία γνώση. Αν ισχύει λοιπόν αυτό, ποια ακριβώς ευθύνη ανέλαβε με την παραίτησή του από την κυβέρνηση, όπως είπε στη συνέντευξή του στην Real; Καθώς αυτό στα δικά μου αυτιά ακούγεται ως «θυσιάστηκα για τον θείο μου» και όχι για την παράταξη και τη χώρα. Με μια ευρύτερη, ποιητική έννοια ένας πιστός δεξιός θα μπορούσε βέβαια να το δει κι έτσι. Πως όταν θυσιάζεσαι για τον Κυριάκο επιτελείς ύψιστο έργο προς την παράταξη και την πατρίδα…. Άρα;

Από τη Θεσσαλονίκη

Στις 21 Μαΐου – ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης – η κυρία Μαρία Καρυστιανού σκοπεύει από την Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει την δημιουργία του κόμματος της – κίνημα θα το λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση συνίσταται στο γεγονός ότι θα προσπαθήσει να «άχρωμο» – ούτε δεξιά, ούτε αριστερά – και θα βασίζεται στο θυμικό – δηλαδή στη συγκινησιακή φόρτιση που θα προκαλεί το πρόσωπο της αρχηγού του! Και θα απευθύνεται κυρίως σε ένα τμήμα της κοινωνίας που είναι εξαιρετικά απογοητευμένο και επιλέγει – μάλλον – την αποχή! Πρόκειται για πρωτοφανές πολιτικό φαινόμενο γι΄ αυτό και οι όποιες προβλέψεις και εκτιμήσεις κινδυνεύουν να είναι έωλες. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον διότι θα συμβάλει στην αναδιάταξη – προς τα που; – του πολιτικού σκηνικού! Ωστόσο – κι αυτό είναι γεγονός – το προνομιακό της ακροατήριο είναι το δεξιό φάσμα του συστήματος….

Μεγάλη ανησυχία

Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, όπως σας προανέφερα επικρατεί ανησυχία – μεγάλη ανησυχία! Και το πρόβλημα τους έχει ονοματεπώνυμο: Αλέξης Τσίπρας! Η τακτική, λοιπόν, της Χαριλάου Τρικούπη στην προκειμένη περίπτωση χωρίς να «κρύβει» τον κ. Ανδρουλάκη δίνει έμφαση στην προβολή του κόμματος – στις δομές και στη λειτουργία του. Ο στόχος της είναι δείξει ποιο είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Από την άλλη πλευρά η «αχίλλειος πτέρνα» του ΠΑΣΟΚ είναι η Αττική – και η Θεσσαλονίκη – όπου το εκλογικό του ποσοστό το 2023 ήταν 7%. Κι απ΄ ότι φαίνεται η «βελόνα» ελάχιστα κινήθηκε. Αντιθέτως η Αττική και η Θεσσαλονίκη είναι το προνομιακό πεδίο της κίνησης του κ. Τσίπρα – ίσως και η Πάτρα. Εν αντιθέσει με την υπόλοιπη επαρχία που τα πράγματα είναι δύσκολα για τον πρώην πρωθυπουργό. Στην διεκδίκηση, λοιπόν, της Αττικής θα «πέσουν κορμιά»!

Στην πυρά!

Ένα γεγονός το οποίο συνέβη χθες δεν του δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανανέωσε για – μόλις – δύο χρόνια την απόσπαση των τριών ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα ανανέωσε για πέντε χρόνια και το ζήτησε δημοσίως και η κυρία Λάουρα Κοβέσι. Αλλά και πάλι καλά να λέτε, που οι τρεις εισαγγελείς δεν έχουν την τύχη της … κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Την έχουν βάλει σε … «βαθιά κατάψυξη»! Τουλάχιστον για δύο χρόνια κάτι μπορούν να κάνουν. Προβληματίστηκαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου αρκετά, μέχρι και για 6μηνη παράταση είχαν έκαναν λόγο – αλλά προφανώς σκέφτηκαν ότι δεν είναι φρόνιμο μεσούσης της προεκλογικής περιόδου να ανοίξουν νέο μέτωπο με την κυρία Κοβέσι. Και βρήκαν την «σολομώντεια λύση» της διετίας. Είναι φανερό ότι και τους τρεις εισαγγελείς, όπως και την κυρία Τυχεροπούλου το σύστημα του Μαξίμου τους μισεί! Και θέλει να τους εκδικηθεί! Αλλά βλέπετε βρισκόμαστε στο 2026….