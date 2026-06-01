Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου
- Πότε είναι το επόμενο τριήμερο μετά του Αγίου Πνεύματος
- Οι κάστορες επιστρέφουν για να σώσουν τη Βρετανία από πλημμύρες και ξηρασίες
- Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
- Απίστευτες βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε σε φάρμα, ενώ αγελάδες τρέχουν να σωθούν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Πυκνώνουν τα σύννεφα για επανέναρξη του πολέμου αφού το Ιράν προειδοποίησε ότι θα πλήξει το Ισραήλ αν αυτό επιτεθεί στη Βηρυτό ή στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στην περιοχή Νταχίγιε που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τις δυνάμεις των IDF να πλήξουν τη Βηρυτό.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🇮🇷🇱🇧🇮🇱 Iran’s Khatam al-Anbiya Central Headquarters, senior military command, just told residents of northern Israel to evacuate
Major General Ali Abdullah: if Israel bombs Beirut, residents of northern settlements should leave “if they do not want to be harmed.”
Every single… https://t.co/OmI6VXGnqO pic.twitter.com/iNdPVd3xvf
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026
Η εντολή εκκένωσης του Ισραήλ οδήγησε πολλούς κατοίκους της Βηρυτού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Δείτε φωτογραφίες:
Περισσότερα σε λίγο…
- Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
- Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
- Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
- ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
- Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
- Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
- Συλλυπητήρια για τον Μάριο Οικονόμου από ΕΠΟ και Super League
- Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις