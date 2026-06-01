Πυκνώνουν τα σύννεφα για επανέναρξη του πολέμου αφού το Ιράν προειδοποίησε ότι θα πλήξει το Ισραήλ αν αυτό επιτεθεί στη Βηρυτό ή στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στην περιοχή Νταχίγιε που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τις δυνάμεις των IDF να πλήξουν τη Βηρυτό.

🇮🇷🇱🇧🇮🇱 Iran’s Khatam al-Anbiya Central Headquarters, senior military command, just told residents of northern Israel to evacuate Major General Ali Abdullah: if Israel bombs Beirut, residents of northern settlements should leave “if they do not want to be harmed.” Every single… https://t.co/OmI6VXGnqO pic.twitter.com/iNdPVd3xvf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026

Η εντολή εκκένωσης του Ισραήλ οδήγησε πολλούς κατοίκους της Βηρυτού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

