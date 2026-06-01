Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Πολιτική Γραμματεία 01 Ιουνίου 2026, 18:41

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»

Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Σε προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα προχώρησε, άμεσα, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, έπειτα από την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στο Ζβέρνετς υποστηρίζοντας ότι τα επεισόδια προκάλεσε μια ομάδα ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Ράμα, ήταν ένα απομονωμένο περιστατικό, στο οποίο -λανθασμένα από την ελληνική πλευρά σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό- δόθηκε ευρύτερη πολιτική σημασία. «Οι ημί-αλήθειες, οι οποίες συχνά αποτελούν τη πιο παραπλανητική μορφή ψέματος – ιδιαίτερα όταν εμποτίζονται με εθνικιστική γεύση» συμπλήρωσε.

Όπως υπογράμμισε ο Αλβανός πρωθυπουργός, που νωρίτερα είχε απαντήσει πλαγίως και με με προκλητικές δηλώσεις στο ελληνικό ΥΠΕΞ, ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε άμεσα λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα. «Οι συνθήκες διευκρινίστηκαν γρήγορα, οδηγώντας στη σύλληψη του προσωπικού ιδιωτικής φύλαξης που ευθύνεται, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους, και την απόλυση του διευθυντή της αστυνομίας της Vloras» πρόσθεσε.

«Η δέσμευση της Αλβανίας στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ιδιοκτησίας, και στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων δεν είναι ζήτημα πολιτικής ευκολίας. Είναι συνταγματική υποχρέωση, ευρωπαϊκή δέσμευση, και πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία και τους θεσμούς μας» συμπληρώνει ο Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι «η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία απολαμβάνει δικαιώματα και προστασίες που δεν είναι ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από αυτά που απολαμβάνουν όλοι οι Αλβανοί πολίτες».

Η ανάρτηση Ράμα:

«Αγαπητέ μου Αλέξη Τσίπρα,

Ελπίζω να είσαι σε εξαιρετική κατάσταση.

Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά ήθελα να μοιραστώ την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη και το νέο σας κόμμα συνέβαλε στη μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηριωμένα γεγονότα ενώ παράλληλα έδινε έμφαση στις μισές αλήθειες, οι οποίες συχνά αποτελούν την πιο παραπλανητική μορφή ψεύδους – ειδικά όταν εμποτίζονται με εθνικιστική χροιά, πρέπει να πω!

Το ατυχές και λυπηρό περιστατικό στο Ζβέρνετς δεν συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Πραγματοποιήθηκε σε ένα πλαίσιο αυξημένης έντασης που τροφοδοτήθηκε από εκτεταμένη παραπληροφόρηση, συνοδευόμενη από επανειλημμένες προσπάθειες παρεμπόδισης των νόμιμων δραστηριοτήτων διεθνών ιδιωτών επενδυτών υψηλής αξιοπιστίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτικές εκτάσεις που απέκτησαν από νόμιμους ιδιοκτήτες που κατείχαν έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας, σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο, Αλβανό, Έλληνα ή μη, είναι λυπηρή. Οι περιστάσεις διευκρινίστηκαν γρήγορα, οδηγώντας στη σύλληψη του υπεύθυνου προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους και στην απόλυση του διευθυντή της αστυνομίας της Αυλώνας.

Τι περισσότερο θα περίμενες, Αλέξη, και ποια πρόσθετα μέτρα θα είχες λάβει ως πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες; Η ανάμνησή μου υποδηλώνει ότι, αν οι θέσεις μας είχαν αντιστραφεί, η απάντησή σας πιθανότατα θα ήταν πολύ λιγότερο αποφασιστική. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα.

Το θέμα είναι ότι δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε υπεύθυνο να μετατρέπεται ένα μεμονωμένο περιστατικό σε απόδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου. Αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι άδικο, ανεύθυνο και αντίθετο με τις ευρωπαϊκές αξίες που ισχυριζόμαστε ότι μοιραζόμαστε. Καμία επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια συμπεριφορά, ειδικά από ένα νέο κόμμα που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή αριστερά του εικοστού πρώτου αιώνα.

Η δέσμευση της Αλβανίας στο κράτος δικαίου, στην προστασία της περιουσίας και στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων δεν είναι θέμα πολιτικής ευκολίας. Είναι συνταγματική υποχρέωση, ευρωπαϊκή δέσμευση και πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία και τους θεσμούς μας.

Όπως έχω τονίσει σε προηγούμενες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απάντησής μου στις ανησυχίες σας σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας σε θέματα που αφορούν Έλληνες, συμφωνώ απόλυτα ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι απαραίτητος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ωστόσο, τα γεγονότα πρέπει να διαπιστώνονται από αρμόδιους θεσμούς και δικαστήρια, όχι από πολιτικές δηλώσεις που εκδίδονται από άλλη χώρα και διαμορφώνονται από εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες.

Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι ένας θησαυρός που εκτιμώ απεριόριστα. Απολαμβάνει δικαιώματα και προστασίες που δεν είναι ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες από αυτές που απολαμβάνουν όλοι οι Αλβανοί πολίτες και εργάζομαι καθημερινά για την ενίσχυσή τους, χάρη και στη στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Γι’ αυτό ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας εξυπηρετούνται καλύτερα από γεγονότα και όχι από υποθέσεις, και από σεβασμό στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς των γειτονικών χωρών και όχι από πολιτικές εικασίες.

Εύχομαι επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές και ελπίζω ειλικρινά ότι το νέο σας κόμμα θα καταδείξει ότι τα νέα πολιτικά κινήματα δεν χρειάζεται να εμπίπτουν στα ίδια γνωστά πρότυπα δημόσιας συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του πειρασμού να συσπειρώσουν τους οπαδούς τους γύρω από τη σημαία μέσω βιαστικών συμπερασμάτων για τους γείτονες και τους κυρίαρχους θεσμούς τους.

Άλλωστε, η Ευρώπη χρειάζεται λιγότερα αντανακλαστικά από το παρελθόν και περισσότερη εμπιστοσύνη στα γεγονότα, τους θεσμούς και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Με τις καλύτερες ευχές μου, φίλε μου».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είχε προχωρήσει σε ανακοίνωση για τα γεγονότα στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, όπου σημειώθηκε τραυματισμός Έλληνα πολίτη κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα.

Από την ΕΛΑΣ σημειώνουν ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας».

«Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

