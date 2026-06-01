Πότε είναι το επόμενο τριήμερο μετά του Αγίου Πνεύματος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έφτασε στο τέλος του και πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται, ήδη, ποιο είναι το επόμενο.

Πολλοί ήταν εκείνοι που αξιοποίησαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026 και έφυγαν από τις πόλεις, έχοντας σύμμαχό τους τον καλό καιρό.

Ωστόσο, όσοι αναζητούν την επόμενη ευκαιρία για ένα τριήμερο, θα χρειαστεί να κάνουν αρκετή υπομονή.

Οι ημέρες για το επόμενο τριήμερο

Και αυτό γιατί το επόμενο τριήμερο του 2026 βρίσκεται μακριά στο ημερολόγιο αφού αναμένεται στο τέλος του έτους, τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, το επόμενο τριήμερο μετά του Αγίου Πνεύματος, είναι την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα Χριστούγεννα 2026, 25 Δεκεμβρίου, πέφτουν Παρασκευή φέτος, δημιουργώντας ένα τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.

Επίσης, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσημη αργία, όμως συμπίπτει με Σάββατο.

Έτσι, η αργία «πέφτει» πάνω στο Σαββατοκύριακο και δεν προσφέρει επιπλέον ημέρα ξεκούρασης στους εργαζόμενους.

Πάντως, μέχρι τότε, υπάρχουν μεμονωμένες αργίες μέσα στη χρονιά για τους εργαζομένους, αν και δεν είναι εφικτό να γίνουν τριήμερα.

Οι μεμονωμένες αργίες 2026 που απομένουν, είναι: