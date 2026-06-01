Πότε είναι το επόμενο τριήμερο μετά του Αγίου Πνεύματος
Όσοι αναζητούν την επόμενη ευκαιρία για ένα τριήμερο, θα χρειαστεί να κάνουν αρκετή υπομονή.
- Πότε είναι το επόμενο τριήμερο μετά του Αγίου Πνεύματος
- Οι κάστορες επιστρέφουν για να σώσουν τη Βρετανία από πλημμύρες και ξηρασίες
- Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
- Απίστευτες βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε σε φάρμα, ενώ αγελάδες τρέχουν να σωθούν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έφτασε στο τέλος του και πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται, ήδη, ποιο είναι το επόμενο.
Πολλοί ήταν εκείνοι που αξιοποίησαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026 και έφυγαν από τις πόλεις, έχοντας σύμμαχό τους τον καλό καιρό.
Ωστόσο, όσοι αναζητούν την επόμενη ευκαιρία για ένα τριήμερο, θα χρειαστεί να κάνουν αρκετή υπομονή.
Οι ημέρες για το επόμενο τριήμερο
Και αυτό γιατί το επόμενο τριήμερο του 2026 βρίσκεται μακριά στο ημερολόγιο αφού αναμένεται στο τέλος του έτους, τον Δεκέμβριο.
Συγκεκριμένα, το επόμενο τριήμερο μετά του Αγίου Πνεύματος, είναι την περίοδο των Χριστουγέννων.
Τα Χριστούγεννα 2026, 25 Δεκεμβρίου, πέφτουν Παρασκευή φέτος, δημιουργώντας ένα τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
Επίσης, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσημη αργία, όμως συμπίπτει με Σάββατο.
Έτσι, η αργία «πέφτει» πάνω στο Σαββατοκύριακο και δεν προσφέρει επιπλέον ημέρα ξεκούρασης στους εργαζόμενους.
Πάντως, μέχρι τότε, υπάρχουν μεμονωμένες αργίες μέσα στη χρονιά για τους εργαζομένους, αν και δεν είναι εφικτό να γίνουν τριήμερα.
Οι μεμονωμένες αργίες 2026 που απομένουν, είναι:
- Δεκαπενταύγουστος, Σάββατο
- 28η Οκτωβρίου, Τετάρτη
- Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στην Αττική
- Η μυθική κίνηση των οπαδών της Άρσεναλ για τον Γκάμπριελ
- Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
- Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
- Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
- ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
- Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
- Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις