Λεπτομέρειες για την άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ένας 41χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, την ώρα που στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους.

Ήταν γύρω στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές μέσα στη νύχτα από διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Ολγας και Κανάρη και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της 39χρονης.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι σε άλλο υπνοδωμάτιο του σπιτιού βρίσκονταν τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας περίπου 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.