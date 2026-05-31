Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη

Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ζβερνέτς της Αλβανίας, όταν κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για την υλοποίηση τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Βίαια επεισόδια

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκών μεταξύ διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά, τα οποία οι διαδηλωτές ταυτοποίησαν ως ιδιωτικούς φρουρούς. Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος από τα συγκεκριμένα άτομα.

Στην περιοχή βρίσκονταν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν σχηματίσει κλοιό γύρω από τον χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με καταγγελίες διαδηλωτών, η αστυνομία δεν παρενέβη άμεσα για να αποκλιμακώσει την κατάσταση γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ένταση.

Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση διακοπή των εργασιών και επανεξέταση του έργου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Το επεισόδιο συνδέεται με σχέδια για την ανάπτυξη μεγάλου τουριστικού θέρετρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Κινητοποίηση 28.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα - «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων
Ελλάδα 28.05.26

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων

«Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν.

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
InShorts 26.05.26

Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
InShorts 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Κόσμος 31.05.26

Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση της Γερμανίας για το φοιτητικό επίδομα - «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Ελλάδα 31.05.26

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Συνεχίζεται η έρευνα 31.05.26

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ - Συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)

Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Έρευνα Εισαγγελίας 31.05.26

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Νέα έρευνα 31.05.26

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Με 52% 31.05.26

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
Πόλεμος στην Ουκρανία 31.05.26

Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν να παγώσουν προσωρινά το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο. Και πιθανώς θα το υιοθετήσει το μέτρο, ενώ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις
Αντιπαράθεση 31.05.26

Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις

Εξώδικο από την ακτιβίστρια Χρύσα Δουζένη κατά του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ μετά τις δημόσιες αναφορές του - Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31.05.26

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Υποστηρικτικός 31.05.26

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων
Κόσμος 31.05.26

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων

Ανάμεσα στους γνωστούς ιδιοκτήτες γατών στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

