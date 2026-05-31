Νέο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε στην Κρήτη
Το συγκεκριμένο εύρημα εντοπίστηκε σε παραλία του Αγίου Νικολάου
- Τρόμος για έγκυο - Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της
- Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές - Επιχείρησε να διαφύγει
- Ανεξέλεγκτος ο Νετανιάχου - Διέταξε την επέκταση της εισβολής του Ισραήλ στον Λίβανο
- Ντετέκτιβ ξετρυπώνουν υπαλλήλους που προσποιούνται τους άρρωστους – Νέα «μόδα» εργοδοτών στο Λονδίνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τους πολίτες ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο.
Όπως αναφέρει το patris.gr, η πρώτη εκτίμηση των Αρχών αναφέρει ότι πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα.
Δείτε το αντικείμενο:
Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο.
Και σε αυτή την περίπτωση το Λιμενικό και η Ελληνική Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο, ενώ το αντικείμενο αναμένεται μέχρι το βράδυ της Κυριακής να απομακρυνθεί.
- Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
- Μια νέα καριέρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Hollywood είναι η επόμενη μεγάλη… μπίζνα του CR7
- Ο Σταύρος Φλώρος δίνει μεγάλη μάχη και στέλνει συγκλονιστικό μήνυμα ελπίδας
- Ράμα για επεισόδια στην Αλβανία: Συγχαρητήρια στην αστυνομία, μηδενική ανοχή στην «άμυαλη συμμορία με τους μύες»
- Μουντιάλ 2026: Με Πελίστρι η αποστολή της Ουρουγουάης (pic)
- Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
- Νέο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε στην Κρήτη
- Έφυγε από τη ζωή ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις