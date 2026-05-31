Νέο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε στην Κρήτη

Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τους πολίτες ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η πρώτη εκτίμηση των Αρχών αναφέρει ότι πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα.

Δείτε το αντικείμενο:

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση το Λιμενικό και η Ελληνική Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο, ενώ το αντικείμενο αναμένεται μέχρι το βράδυ της Κυριακής να απομακρυνθεί.