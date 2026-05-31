Έμπολα: Η εξάπλωση του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι βαθιά ανησυχητική, λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί «τόσα πολλά κρούσματα» Έμπολα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δρ Άλαν Γκονζάλες
Η ταχεία εξάπλωση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει δημιουργήσει μια «εξαιρετικά ανησυχητική» κατάσταση, προειδοποίησε η ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).
Η Ουγκάντα έχει ανακοινώσει εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα και έναν θάνατο
Δύο εβδομάδες μετά την κήρυξη της επιδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο αναπληρωτής διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δρ Άλαν Γκονζάλες, δήλωσε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί «τόσα πολλά κρούσματα» σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι δηλώσεις του αυτές έγιναν την ώρα που ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επισκεπτόταν την επαρχία Ιτούρι στην ανατολική πλευρά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό – την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο – για να επιβλέψει τις προσπάθειες περιορισμού του ιού.
Πόσα είναι τα κρούσματα και οι θάνατοι εξαιτίας του Έμπολα
Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπάρχουν πλέον πάνω από 1.000 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και τουλάχιστον 246 θάνατοι.
Η γειτονική Ουγκάντα έχει ανακοινώσει εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα και έναν θάνατο.
«Δύο εβδομάδες μετά την αναγγελία της επιδημίας του ιού Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», τόνισε ο Γκονζάλες σε ανακοίνωσή του το Σάββατο.
«Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει καταγραφεί έξαρση του Έμπολα με τόσα πολλά κρούσματα τόσο σύντομα μετά την κήρυξή της», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι ομάδες του επί τόπου «παρατηρούν μια αντίδραση που δεν έχει ακόμη προλάβει την ταχεία εξάπλωση της επιδημίας».
«Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική κλίμακα και σοβαρότητα αυτής της έξαρσης. Καθημερινά αναφέρονται νέα ύποπτα κρούσματα, ωστόσο εκατοντάδες δείγματα παραμένουν χωρίς να έχουν εξεταστεί», πρόσθεσε.
Ο Γκονζάλες πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης και οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας καθυστερούσαν λόγω «σημαντικών εμποδίων», όπως το κλείσιμο των συνόρων και των αεροδρομίων.
Ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παρεμποδίζει επίσης σημαντικά την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα.
