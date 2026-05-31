Αχαΐα: Συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας – Είχε τη μουσική στη διαπασών μέχρι τα ξημερώματα

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχείο, το οποίο είχε τοποθετήσει σταθερά στο χώρο αποσκευών αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του και αναπαρήγαγε μουσική σε μεγάλη ένταση, (διαπασών), με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο του, έναν ενισχυτή ήχου και ένα ηχείο ως μέσα διατάραξης της κοινής ησυχίας.