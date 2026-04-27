Αχαρνές: Συνελήφθη 25χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Το ηχοσύστημα μεγάλης ισχύος στο αυτοκίνητό του

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες χτες (26-4-2026) οδηγό οχήματος που προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή των Αχαρνών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν σήματος του Κέντρου εντόπισαν όχημα στην περιοχή των Αχαρνών, εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής.

Συνελήφθη ο οδηγός

Το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.