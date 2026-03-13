Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13 Μαρτίου 2026, 23:18

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (12-3-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Τέσσερις συλλήψεις

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -4- άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν -31- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Κατασχέθηκαν -12- κάμερες, καταγραφικό, ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των -400- ευρώ.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -1.500- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί
Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή όταν ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που επέβαινε στη μηχανή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Σύνταξη
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν

«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
