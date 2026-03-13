Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (12-3-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Τέσσερις συλλήψεις

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -4- άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν -31- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Κατασχέθηκαν -12- κάμερες, καταγραφικό, ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των -400- ευρώ.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -1.500- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.