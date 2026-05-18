Νέα αλλαγή του καιρού – Πότε έρχονται βροχές και χαλάζι
Από την Τρίτη αναμένεται η νέα αλλαγή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
Διαφορετικό θα είναι από αύριο Τρίτη το σκηνικό του καιρού, καθώς το μοτίβο των τελευταίων ημερών με τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να δώσει σταδιακά τη θέση του σε πιο άστατες συνθήκες.
Αν και το θερμόμετρο δεν θα καταγράψει αισθητή πτώση, θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί αισθητά η θερμοκρασία.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η Τρίτη θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από τις μεσημβρινές ώρες η εικόνα θα αλλάξει, κυρίως στα ηπειρωτικά.
Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα κεντρικά και βόρεια δεν αποκλείονται καταιγίδες. Όμως, προς το βράδυ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, παραμένοντας κυρίως στα βορειοανατολικά.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες μόνο νεφώσεις να αναπτύσσονται στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ωστόσο από το απόγευμα θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 24 και 25 βαθμών.
Αστάθεια την επόμενη εβδομάδα
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα αστάθειας στον καιρό θα διατηρηθούν και την επόμενη εβδομάδα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς σε ανάρτησή του, η Τρίτη θα είναι η ημέρα όπου τα φαινόμενα θα ενταθούν περισσότερο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
Παρόμοια είναι και η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος κάνει λόγο για σταδιακή μετάβαση σε πιο έντονα άστατο καιρικό μοτίβο από την Τρίτη και μετά, εξαιτίας της καθόδου πιο ψυχρών αέριων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη.
Όπως εξηγεί, η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει την αστάθεια, με μπόρες και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
