Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο

Πυροβολισμοί με «ενεργό σκοπευτή» (σ.σ. Δηλαδή δεν έχει ακόμα συλληφθεί) σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί ανταποκρίνονται στο περιστατικό και έχουν αποκλείσει δρόμους. Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή και να καταφύγουν σε κλειστούς χώρους.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν για νεκρούς και τραυματίες, παρότι ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις.

The scene at 7050 Eckstrom Ave is still active but contained. We have significant resources on scene at this time. We have established a reunification location at 4125 Hathaway Street, SD, CA 92111 #SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Τι αναφέρει το γραφείο του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on an evolving situation in Clairemont community of San Diego, near the Islamic Center. The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is coordinating with local law enforcement. We are grateful to the first responders on the… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 18, 2026

«Ο Γκάβιν Νιούσομ ενημερώθηκε για την εξελισσόμενη κατάσταση στην κοινότητα Κλερμόντ του Σαν Ντιέγκο, κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο», σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Κυβερνήτη.

Στην συνέχεια ανέφερεαν ότι «το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Κυβερνήτη συντονίζεται με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου. Είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας και καλούμε όλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών αρχών».

Τι αναφέρει ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο

I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area. — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) May 18, 2026

Ο Τοντ Γκλόρια, δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, προέτρεψε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

«Είμαι ενήμερος για την κατάσταση με τον ενεργό σκοπευτή στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στο Κλερμόντ και συνεχίζω να λαμβάνω ενημερώσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο δήμαρχος σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και εργάζεται ενεργά για την προστασία της κοινότητας και την ασφάλεια της περιοχής», όπως συμπλήρωσε