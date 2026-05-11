Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια της Γαλλίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της σημερινής ένοπλης επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης, οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα αυτοκίνητο εντός του οποίου ήταν δύο επιβάτες. Ο ένας εξ’ αυτών άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια ετράπησαν σε φυγή με το όχημά τους.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή στην οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν επετράπη στους μαθητές της περιοχής να βγουν από τα σχολεία τους.

Η γαλλική αστυνομία δεν έχει προς το παρόν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, έκανε λόγο για «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών».

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Νίκαιας, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες που σημειώνονται πυροβολισμοί στην πόλη.