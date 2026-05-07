Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Τρεις νεκροί
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν άγνωστες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Συναγερμός σήμανε στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, μετά από πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε την γυναίκα και την κόρη του μπροστά από το κατάστημα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε.
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ενώ oι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν άγνωστες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
«Ακούστηκαν τόσοι πολλοί πυροβολισμοί»
Πελάτες, κάτοικοι και περαστικοί βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Όπως δήλωσε η ιδιοκτήτρια του εσιατορίου «ακούστηκαν τόσοι πολλοί πυροβολισμοί.
