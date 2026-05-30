Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 20:00

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν. Ίσως γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) στην Τουρκία, τουλάχιστον τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, αντιμετωπίζει μια σειρά από διώξεις μελών του. Από τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης μέχρι τις διώξεις άλλων στελεχών, το CHP βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο. Τελευταίο κρούσμα, η ακύρωση των εκλογών στο συνέδριό του με δικαστική απόφαση στις 21 Μαΐου, και η επιβολή ως επικεφαλής του προηγούμενου ηγέτη, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Πλέον, το CHP φοβάται ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι έτοιμος να πάει σε πρόωρες εκλογές. Στόχος του, να παρακάμψει τα συνταγματικά όρια στην εξουσία του και να εξασφαλίσει ακόμη μία θητεία ως πρόεδρος.

O Οζγκιούρ Οζέλ, αποπεμφθείς ηγέτης του CH

Ήδη, η επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του κόμματος έχει προκαλέσει διχόνοιες. Ο νικητής των εσωκομματικών εκλογών, Οζγκιούρ Οζέλ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος να μη συμμορφωθούν με την απόφαση. Ενώ ο Κιλιτσντάρογλου, κάλεσε τα κομματικά στελέχη και τους δημόσιους λειτουργούς να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Επίσης, ζήτησε αποφυγή ενεργειών που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία.

Κινητοποιήσεις και πορείες

Η δικαστική απόφαση έχει προκαλέσει οργή στις τάξεις του CHP, αλλά και των υποστηρικτών του. Ήδη από τις 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν πορείες και κινητοποιήσεις υπέρ του Οζγιούρ Οζέλ σε πολλές τουρκικές πόλεις. Ταυτόχρονα ζητούν την απόσυρση των κατηγοριών που βαραίνουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σε πολλές περιπτώσεις, αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία και αύρες νερού. Την Κυριακή, πραγματοποίησαν πορεία στο μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Το CHP έχει κοσμικό προσανατολισμό, σε αντίθεση με το AKP του Ερντογάν που είναι ισλαμοσυντηρητικό.

«Πάει σε εκλογές»

Ο ενημερωτικός ιστότοπος Euractiv μίλησε με στελέχη του CHP, τα οποία υπό τον όρο της ανωνυμίας, επισήμαναν ότι η δικαστική παρέμβαση στην κούρσα για την ηγεσία της αντιπολίτευσης αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ερντογάν. Υποστηρίζουν ότι θέλει να προκαλέσει εκλογές, ώστε να παρακαμφθεί το Σύνταγμα, που τον εμποδίζει να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία.

«Είναι ένα τεράστιο σημάδι ότι ο Ερντογάν πηγαίνει σε πρόωρες εκλογές», δήλωσαν. «Παραλύει την κύρια αντιπολίτευση».

Αφίσα σε πορεία του CHP: Κάτω από τη μάσκα του Κιλιτσντάρογλου, ο Ερντογάν

Στο συνέδριο του Νοεμβρίου 2023, ο Οζγκιούρ Οζέλ νίκησε τον Κιλιτσντάρογλου στις εκλογές για την ηγεσία. Ο Κιλιτσντάρογλου είχε ήδη χάσει τις προεδρικές εκλογές έναντι του Ερντογάν τον Μάιο. Και υπήρχε αίτημα για αλλαγή.

Το CHP, υπό την ηγεσία του Οζέλ, έχει πετύχει σημαντικές εκλογικές επιτυχίες. Κέρδισε μεγάλους δήμους στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα. Και έδειχνε στις δημοσκοπήσεις ότι θα μπορούσε να κερδίσει ακόμη και τις βουλευτικές εκλογές.

Μετά την ήττα του στο συνέδριο, ο Κιλιτσντάρογλου προσέφυγε κατά της εκλογικής διαδικασίας, καταγγέλλοντας εξαγορά ψήφων. Το δικαστήριο της Άγκυρας ακύρωσε το συνέδριο του κόμματος και επανέφερε τον Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του CHP. Τον Μάρτιο του 2025, ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας και δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, συνελήφθη, πυροδοτώντας μαζικές διαμαρτυρίες. Οι εισαγγελείς ζητούν σωρευτική ποινή φυλάκισης 2.430 ετών για πληθώρα κατηγοριών. Μεταξύ αυτών η «συνεργασία με τρομοκρατικές οργανώσεις», η κατάχρηση και η «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης».

Εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP

Το κλίμα στο CHP δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Ο Κιλιτσντάρογλου δήλωσε ότι το κόμμα θα πραγματοποιήσει συνέδριο για να εκπληρώσει τις νομικές προϋποθέσεις. Οι αποφάσεις του έχουν προκαλέσει τεράστια εσωκομματική σύγκρουση. Οι οπαδοί του Οζέλ βλέπουν «δάκτυλο» Ερντογάν, που θέλει να επιβάλει έναν πιο αδύναμο ηγέτη στο CHP.


Ο Οζέλ και άλλα μέλη του CHP αρνήθηκαν να παραδώσουν την έδρα του κόμματος στην Άγκυρα στον Κιλιτσντάρογλου. Και εκείνος κάλεσε την αστυνομία, η οποία εισέβαλε στο κτίριο.

Η «νευρικότητα» του Ερντογάν

Υπό κανονικές συνθήκες, οι εκλογές (βουλευτικές και προεδρικές) στην Τουρκία θα γίνουν το αργότερο τον Μάιο του 2028. Ο Ερντογάν, βάσει του Συντάγματος, δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Για να το κάνει θα πρέπει να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση –αλλά δεν θα μπορέσει να την περάσει από το κοινοβούλιο. Χρειάζεται 360 βουλευτές σε σύνολο 600. Άρα πρέπει να συναινέσει η αντιπολίτευση. Ο μόνος άλλος δρόμος, είναι οι πρόωρες εκλογές.

Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δίνουν το CHP να προηγείται ελαφρώς του κυβερνώντος Κόμματος Ευημερίας και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Και η αντιπολίτευση πιστεύει ότι το προβάδισμα θα μπορούσε να διευρυνθεί.

Κανόνι νερού εναντίον διαδηλωτών του CHP στη Σμύρνη

Οι λόγοι είναι πολλοί. Μεταξύ αυτών, οι οικονομικές της οικονομίας στην Τουρκία. Η κεντρική κυβέρνηση έχει έλλειμμα 338,7 δισεκατομμυρίων λίρων (περίπου 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ) τον Απρίλιο του 2026. Το ποσό είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο πέρυσι: 174,7 δισεκατομμύρια λίρες. Και αυτό γιατί η αύξηση των δαπανών ξεπέρασε τα έσοδα.

Σύμφωνα με τα στελέχη του CHP, οι κινήσεις του Ερντογάν αποδεικνύουν νευρικότητα. Το υψηλό έλλειμμα περιορίζει τη δυνατότητα του Τούρκου προέδρου να υποσχεθεί παροχές. Και έτσι, προσπαθεί να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση.

Το βλέμμα στην Ευρώπη

Οι πηγές στο CHP ρωτήθηκαν αν η Ευρώπη θα μπορούσε να πιέσει τον Ερντογάν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την παρέμβαση στο συνέδριο του CHP, εξέδωσε μια ανακοίνωση. Σε αυτήν τόνιζε ότι «η πολιτική αντιπολίτευση πρέπει να είναι ελεύθερη να λειτουργεί, να οργανώνεται και να συμμετέχει στην πολιτική διαδικασία χωρίς φόβο καταστολής».

Από την πορεία προς το Μαυσωλείο του Ατατούρκ

Αλλά οι αξιωματούχοι του CHP ανησυχούν ότι η ΕΕ θα συμφωνήσει τελικά με το σχέδιο του Ερντογάν.

Η ΕΕ είναι διχασμένη σχετικά με τη μελλοντική θέση της Τουρκίας στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες υποστηρίζουν ότι η Τουρκία είναι χώρα που δημιουργεί προβλήματα, δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ. Τον Απρίλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έβαλε την Τουρκία μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα στις πηγές αρνητικής επιρροής. Άλλες όμως, εν μέσω γεωπολιτικών κρίσεων, έχουν εντάξει την Τουρκία στους αμυντικούς σχεδιασμούς της Ευρώπης.

Επίσης, η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Πηγή του CHP σχολίασε: «Θα έρθουν στην Άγκυρα τον Ιούλιο, θα του σφίξουν τα χέρια και δεν θα πουν λέξη».

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»
Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν
«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ
Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις
Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Ο Γουόρντ αποχώρησε τραυματίας (vid)
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»
Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές (vid)
Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

