Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, καθώς δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του σημαντικότερου της αντιπολίτευσης στη χώρα.

Η εν λόγω δικαστική απόφαση συνιστά κλιμάκωση των κυβερνητικών επιθέσεων ενάντια στην αντιπολίτευση στην Τουρκία, κυρίως μετά τη φυλάκιση και καταδίκη του ισχυρότερου αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Επίσης, πολλά στελέχη του CHP έχουν υποστεί διώξεις.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Οζγκιούρ Οζέλ, μιλώντας στη δεύτερη κατά σειρά συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, έπειτα από τη δικαστική απόφαση που τον καθαίρεσε από την ηγεσία του CHP, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Ερντογάν και της δικαιοσύνης.

Ο Οζέλ χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως πολιτική απόπειρα παρέμβασης στο κόμμα, δήλωσε ότι το CHP δεν πρόκειται να αποδεχθεί «διορισμένες λύσεις» και έστειλε μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης, ζητώντας τόσο εσωκομματικό συνέδριο όσο και εθνικές εκλογές.

«Δεν θα επιτρέψουμε το CHP να κυβερνηθεί από παρακλάδια του ΑΚΡ»

Ανεβάζοντας τους τόνους από το βήμα της συγκέντρωσης, με τίτλο «Στηρίζουμε το κόμμα μας, τη βούλησή μας», ο Οζέλ παρουσίασε την υπόθεση όχι ως εσωκομματική κρίση, αλλά ως ζήτημα δημοκρατίας και λαϊκής βούλησης, επιμένοντας ότι το CHP δεν θα δεχθεί εξωτερικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του.

«Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα του έθνους. Οι διορισμένοι επίτροποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν αυτό το κόμμα. Δεν θα επιτρέψουμε το κόμμα μας να κυβερνηθεί από παρακλάδια του ΑΚΡ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις τρέχουσες εξελίξεις ως προάγγελο πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι οι ωδίνες του τοκετού της αυριανής κυβέρνησης» και πρόσθεσε: «Θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, θα πονέσουμε, αλλά θα αντέξουμε. Μετά από 100 χρόνια θα γίνουμε ξανά η ελπίδα αυτού του λαού και θα τον σώσουμε».

«Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε τις εκλογές»

Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας επιχείρησε να δώσει ευρύτερη πολιτική διάσταση στην κρίση, λέγοντας ότι το κόμμα του βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή κερδίζει εκλογές και αμφισβητεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

«Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε τις εκλογές, ότι επιλέγουμε τον υποψήφιο που μπορεί να νικήσει και ότι αμφισβητούμε το κατεστημένο. Γι’ αυτό, το θέμα δεν είναι υπόθεση του CHP. Είναι υπόθεση του έθνους, του λαού», επέμεινε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκονται τόσο ο Εκρέμ Ιμάμογλου όσο και στελέχη που, όπως είπε, «θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον».

«Στόχευσαν τον υποψήφιό μας για την προεδρία Εκρέμ Ιμάμογλου και τα στελέχη που θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον. Περίμεναν να εγκαταλείψουμε. Δεν αφήσαμε ποτέ κανέναν πίσω και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω ούτε στο μέλλον», διεμήνυσε ο Οζέλ.

Συνέδριο, κάλπες, κινητοποιήσεις

Ο Οζέλ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συμβιβασμού, ζητώντας επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών, καθώς και προσφυγή σε εθνικές κάλπες.

«Δεν κάνω καμία υποχώρηση. Θέλουμε συνέδριο το συντομότερο δυνατόν, θέλουμε κάλπες», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ενεργοί στις κινητοποιήσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πιο δυναμικών μορφών πίεσης: «Αν χρειαστεί, μποϊκοτάζ. Αν χρειαστεί, απεργία. Αν χρειαστεί, αντίσταση μέχρι τέλους».

Επίθεση στον Ερντογάν

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Οζέλ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αφήσει την αντιπολίτευση «χωρίς ηγέτη, χωρίς κόμμα και χωρίς επιλογή».

«Μην υποτιμάτε αυτό τον λαό. Μην λέτε ότι είναι μόνος και αδύναμος. Έρχεται η μέρα που τα πιόνια γίνονται βασιλιάδες και εκείνοι που εμπιστεύονται τη δύναμή τους βρίσκονται σε θέση ματ», εόπε χαρακτηριστικά.

Νέα επιχείρηση κατά του CHP – Συνελήφθησαν 13 άτομα

Εν τω μεταξύ, σε νέα φάση πέρασε η εισαγγελική έρευνα για καταγγελίες περί παρατυπιών και παρέμβασης στην ψηφοφορία στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε 7 επαρχίες της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η εισαγγελία για καταγγελίες περί παρέμβασης στην εκλογική βούληση των αντιπροσώπων κατά το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP, με τις επιχειρήσεις να έχουν επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.

Η εισαγγελία, σε συνεργασία με τις μονάδες δίωξης οικονομικού εγκλήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Κωνσταντινούπολης, πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους το πρωί του Σαββάτου σε καθορισμένες διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, την Σμύρνη, την Σανλιούρφα, το Καχραμανμαράς, το Κιλίς και τη Μαλάτια, προχωρώντας στη σύλληψη 13 υπόπτων.

Η εισαγγελική έρευνα φέρεται να έχει καταλήξει σε προκαταρκτικά ευρήματα που αποδίδουν στους υπόπτους σειρά σοβαρών αδικημάτων, τα οποία συνδέονται με τη διαδικασία του κομματικού συνεδρίου και με οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, οι ύποπτοι φέρονται να έχουν διαπράξει τα αδικήματα της «δωροδοκίας», της «παραβίασης του νόμου περί πολιτικών κομμάτων» και της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».