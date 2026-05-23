Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ πετάει τον Κόλμπερτ στα σκουπίδια σε deepfake ανάρτηση – «Είμαστε κλόουν»

Μόλις μία ημέρα μετά το φινάλε, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε έναν πρωτοφανή και άκρως προκλητικό τρόπο για να «αποχαιρετήσει» τον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ, αναρτώντας στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Instagram ένα deepfake βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Στο κλιπ, ο 79χρονος πρόεδρος εμφανίζεται να πετάει τον Κόλμπερτ μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων πάνω στη σκηνή του θεάτρου Ed Sullivan και στη συνέχεια να χορεύει τον χαρακτηριστικό του fist-dance υπό τους ήχους του Y.M.C.A., σφραγίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο μια από τις πιο άγριες κόντρες μεταξύ της αμερικανικής προεδρίας και της late-night τηλεόρασης.

Λίγες μόλις ώρες μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του The Late Show, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση μέσω του Truth Social, γράφοντας:

«Ο Κολμπέρ επιτέλους τελείωσε στο CBS. Μηδέν ταλέντο, μηδέν τηλεθέαση, μηδέν ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε άνθρωπο από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον απόλυτο βλάκα. Δόξα τω Θεώ που επιτέλους έφυγε!»

Ωστόσο, η αντίδραση δεν περιορίστηκε στα λόγια. Το επίσημο προφίλ του Λευκού Οίκου στο Instagram δημοσίευσε ένα ψηφιακά κατασκευασμένο βίντεο, όπου ο Τραμπ πλησιάζει τον Κόλμπερτ από πίσω, τον σηκώνει και τον πετάει σε έναν παρακείμενο κάδο σκουπιδιών, πριν ξεκινήσει να χορεύει στην πίστα.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε απλώς: «Bye-bye».

Το παρασκήνιο της ακύρωσης

Αν και το CBS είχε ανακοινώσει από τον Ιούλιο του 2025 ότι η διακοπή της εκπομπής ήταν «καθαρά οικονομική απόφαση», το χρονικό σημείο της ακύρωσης είχε πυροδοτήσει έντονες υποψίες.

Η απόφαση ελήφθη τη στιγμή που η μητρική εταιρεία του CBS, Paramount, ολοκλήρωνε τη συγχώνευσή της με τη Skydance —μια συμφωνία που απαιτούσε την τελική έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η κατάσταση ήταν ήδη τεταμένη, καθώς ο Κόλμπερτ ασκούσε δριμεία κριτική στην Paramount επειδή είχε δεχτεί να καταβάλει συμβιβασμό ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τραμπ, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει ο ίδιος ο πρόεδρος κατά του δικτύου για το μοντάζ μιας συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις στην εκπομπή 60 Minutes.

Ο Τραμπ είχε σπεύσει να καρπωθεί την επιτυχία της απόλυσης ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, δηλώνοντας: «Όλοι λένε ότι ήμουν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την απόλυση του Στίβεν Κόλμπερτ. Αυτό δεν είναι αλήθεια! Ο λόγος που απολύθηκε ήταν η καθαρή έλλειψη ΤΑΛΕΝΤΟΥ».

«Είμαστε απλώς κλόουν»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό PEOPLE, ο Στίβεν Κόλμπερτ κράτησε μια πιο ψύχραιμη και ειρωνική στάση απέναντι στην εμμονή του Αμερικανού προέδρου με το πρόσωπό του.

«Αφήνοντας στην άκρη το τέλος της εκπομπής, για το οποίο ο κόσμος μπορεί να κάνει όσες εικασίες θέλει… είμαστε απλώς κλόουν», δήλωσε.

«Πόσο πολύ υποβαθμίζει το αξίωμα της προεδρίας το να προσέχει κανείς έστω και στο ελάχιστο τι λέμε εμείς; [Ο Τραμπ] πρέπει να μάθει να επιλέγει τις μάχες του, μεταφορικά και κυριολεκτικά».

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να νοιάζομαι για τη χώρα μου», πρόσθεσε. «Μου αρέσω αλλά δεν είμαι της άποψης ότι αν η φωνή μου λείπει από την εθνική συζήτηση, η δημοκρατία θα στραφεί στραβά».

Ενώ δεν περίμενε ποτέ ότι έτσι θα τελείωνε η ​​εκπομπή, αναρωτιέται αν το CBS «έσωσε» τη ζωή του.

«Εννοώ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για πάντα», είπε ο Colbert στο PEOPLE. «Πρέπει να σκεφτείς, λοιπόν, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τερματίσεις τη θητεία σου; Δεν το σκέφτηκα τόσο σύντομα, αλλά εννοώ, ποιος ξέρει;»

«Ίσως το CBS μου έσωσε τη ζωή επειδή αποχωρώ έχοντας αρκετό χρόνο, αρκετή ενέργεια για να κάνω άλλα πράγματα που θέλω να κάνω» κατέληξε.

Ο Τραμπ και τα σκουπίδια

Ο Τραμπ επιστρέφει στο επικοινωνιακό κόλπο που εργαλειοποίησε πριν τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ που τον ανέδειξαν νικητή.

Το 2024 ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε μια γκάφα του Τζο Μπάιντεν όπου εμφανίστηκε να χρησιμοποιεί τη λέξη «σκουπίδια» για να περιγράψει τους υποστηρικτές του.

Ο σόουμαν Τραμπ –άλλοτε σταρ σε τηλεριάλιτι σόου– δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη δύναμη της εικόνας.

Επιβιβάστηκε σε απορριμματοφόρο για να φτάσει στη συγκέντρωσή του στο Ουισκόνσιν και απευθύνθηκε στο πλήθος των υποστηρικτών του φορώντας γιλέκο ασφαλείας εργαζομένου στην καθαριότητα και τη συλλογή των σκουπιδιών.