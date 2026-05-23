Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ πετάει τον Κόλμπερτ στα σκουπίδια σε deepfake ανάρτηση – «Είμαστε κλόουν»
Viral 23 Μαΐου 2026, 14:10

Η αυλαία για το The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ έπεσε έπειτα από 11 χρόνια στο CBS και ο αντίκτυπος της ακύρωσής του συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό σεισμό

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Μόλις μία ημέρα μετά το φινάλε, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε έναν πρωτοφανή και άκρως προκλητικό τρόπο για να «αποχαιρετήσει» τον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ, αναρτώντας στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Instagram ένα deepfake βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Στο κλιπ, ο 79χρονος πρόεδρος εμφανίζεται να πετάει τον Κόλμπερτ μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων πάνω στη σκηνή του θεάτρου Ed Sullivan και στη συνέχεια να χορεύει τον χαρακτηριστικό του fist-dance υπό τους ήχους του Y.M.C.A., σφραγίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο μια από τις πιο άγριες κόντρες μεταξύ της αμερικανικής προεδρίας και της late-night τηλεόρασης.

Λίγες μόλις ώρες μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του The Late Show, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση μέσω του Truth Social, γράφοντας:

«Ο Κολμπέρ επιτέλους τελείωσε στο CBS. Μηδέν ταλέντο, μηδέν τηλεθέαση, μηδέν ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε άνθρωπο από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον απόλυτο βλάκα. Δόξα τω Θεώ που επιτέλους έφυγε!»

Ωστόσο, η αντίδραση δεν περιορίστηκε στα λόγια. Το επίσημο προφίλ του Λευκού Οίκου στο Instagram δημοσίευσε ένα ψηφιακά κατασκευασμένο βίντεο, όπου ο Τραμπ πλησιάζει τον Κόλμπερτ από πίσω, τον σηκώνει και τον πετάει σε έναν παρακείμενο κάδο σκουπιδιών, πριν ξεκινήσει να χορεύει στην πίστα.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε απλώς: «Bye-bye».

Το παρασκήνιο της ακύρωσης

Αν και το CBS είχε ανακοινώσει από τον Ιούλιο του 2025 ότι η διακοπή της εκπομπής ήταν «καθαρά οικονομική απόφαση», το χρονικό σημείο της ακύρωσης είχε πυροδοτήσει έντονες υποψίες.

Η απόφαση ελήφθη τη στιγμή που η μητρική εταιρεία του CBS, Paramount, ολοκλήρωνε τη συγχώνευσή της με τη Skydance —μια συμφωνία που απαιτούσε την τελική έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η κατάσταση ήταν ήδη τεταμένη, καθώς ο Κόλμπερτ ασκούσε δριμεία κριτική στην Paramount επειδή είχε δεχτεί να καταβάλει συμβιβασμό ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τραμπ, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει ο ίδιος ο πρόεδρος κατά του δικτύου για το μοντάζ μιας συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις στην εκπομπή 60 Minutes.

Ο Τραμπ είχε σπεύσει να καρπωθεί την επιτυχία της απόλυσης ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, δηλώνοντας: «Όλοι λένε ότι ήμουν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την απόλυση του Στίβεν Κόλμπερτ. Αυτό δεν είναι αλήθεια! Ο λόγος που απολύθηκε ήταν η καθαρή έλλειψη ΤΑΛΕΝΤΟΥ».

«Είμαστε απλώς κλόουν»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό PEOPLE, ο Στίβεν Κόλμπερτ κράτησε μια πιο ψύχραιμη και ειρωνική στάση απέναντι στην εμμονή του Αμερικανού προέδρου με το πρόσωπό του.

«Αφήνοντας στην άκρη το τέλος της εκπομπής, για το οποίο ο κόσμος μπορεί να κάνει όσες εικασίες θέλει… είμαστε απλώς κλόουν», δήλωσε.

«Πόσο πολύ υποβαθμίζει το αξίωμα της προεδρίας το να προσέχει κανείς έστω και στο ελάχιστο τι λέμε εμείς; [Ο Τραμπ] πρέπει να μάθει να επιλέγει τις μάχες του, μεταφορικά και κυριολεκτικά».

Συνέχισε, «[Ο Τραμπ] πρέπει να ξέρει πώς να επιλέγει τις μάχες του, μεταφορικά και κυριολεκτικά».

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να νοιάζομαι για τη χώρα μου», πρόσθεσε. «Μου αρέσω αλλά δεν είμαι της άποψης ότι αν η φωνή μου λείπει από την εθνική συζήτηση, η δημοκρατία θα στραφεί στραβά».

Ενώ δεν περίμενε ποτέ ότι έτσι θα τελείωνε η ​​εκπομπή, αναρωτιέται αν το CBS «έσωσε» τη ζωή του.

«Εννοώ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για πάντα», είπε ο Colbert στο PEOPLE. «Πρέπει να σκεφτείς, λοιπόν, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τερματίσεις τη θητεία σου; Δεν το σκέφτηκα τόσο σύντομα, αλλά εννοώ, ποιος ξέρει;»

«Ίσως το CBS μου έσωσε τη ζωή επειδή αποχωρώ έχοντας αρκετό χρόνο, αρκετή ενέργεια για να κάνω άλλα πράγματα που θέλω να κάνω» κατέληξε.

Ο Τραμπ και τα σκουπίδια

Ο Τραμπ επιστρέφει στο επικοινωνιακό κόλπο που εργαλειοποίησε πριν τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ που τον ανέδειξαν νικητή.

Το 2024 ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε μια γκάφα του Τζο Μπάιντεν όπου εμφανίστηκε να χρησιμοποιεί τη λέξη «σκουπίδια» για να περιγράψει τους υποστηρικτές του.

Ο σόουμαν Τραμπ –άλλοτε σταρ σε τηλεριάλιτι σόου– δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη δύναμη της εικόνας.

Επιβιβάστηκε σε απορριμματοφόρο για να φτάσει στη συγκέντρωσή του στο Ουισκόνσιν και απευθύνθηκε στο πλήθος των υποστηρικτών του φορώντας γιλέκο ασφαλείας εργαζομένου στην καθαριότητα και τη συλλογή των σκουπιδιών.

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral
Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται συχνά ως τεχνικό πρόβλημα, κάτι που μπορούν να διορθώσουν καλύτεροι αλγόριθμοι ή αυστηρότερη εποπτεία. Ωστόσο, η έρευνα υποδεικνύει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

