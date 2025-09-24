«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Καθώς ο Τζίμι Κίμελ έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην τηλεόραση την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Μπεν Στίλερ και άλλες διασημότητες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής.

Ο Στίλερ εξήρε τον συγκινητικό μονόλογο του Κίμελ, στον οποίο ο παρουσιαστής μίλησε για πρώτη φορά στην τηλεόραση για την προσωρινή διακοπή της εκπομπής του. «Τι υπέροχος μονόλογος από τον Τζίμι Κίμελ» έγραψε ο Στίλερ στο X.

Ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον σχολίασε τον μονόλογο, λέγοντας ότι ο Κίμελ βρήκε τον σωστό τόνο στην επιστροφή του. «Ήταν φανταστικό. Νομίζω ότι ήταν σωστός, βρήκε τον σωστό τόνο, και αυτό είναι επαγγελματικό. Ένας πραγματικός επαγγελματίας», είπε ο Λέμον σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. «Όλοι όσοι φώναζαν να απολυθεί ή να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ντροπή τους».

Ο Λέμον μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο κλιπ με ένα αστείο από τον μονόλογο του Κίμελ σχετικά με το πώς η διαμάχη μπορεί να ωθήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δημοσιεύσει τα αρχεία Έπσταϊν, με τη λεζάντα «Δημοσιεύστε τα αρχεία Έπσταϊν!» γραμμένη με κεφαλαία γράμματα.

«Καλώς ήρθες πίσω, αδερφέ»

Στα σχόλια της πρώτης ανάρτησης του Jimmy Kimmel Live στο Instagram μετά τη διακοπή, στην οποία ο Κίμελ εμφανιζόταν μπροστά από μια πινακίδα «On Air», ο παρουσιαστής έλαβε επαίνους από διάφορους διασημότητες, όπως οι Γουόλτον Γκόγκινς, Μέλανι Γκρίφιν και Τζέιμι Φοξ.

«Πάμε, Τζίμι…» έγραψε ο Γκόγκινς.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, του οποίου η εκπομπή The Late Show With Stephen Colbert στο CBS ακυρώθηκε λίγες μέρες μετά την κριτική του για τη συμφωνία ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων της μητρικής εταιρείας Paramount με τον Τραμπ, καλωσόρισε τον Κίμελ πίσω στην ομάδα.

«Καλώς ήρθες πίσω, αδερφέ», έγραψε ο Κόλμπερτ από τον επίσημο λογαριασμό του Late Show.

Η βουλευτής των ΗΠΑ, Τζασμίν Κρόκετ, έδειξε επίσης την υποστήριξή της στα σχόλια. «Σ’ αγαπάμε!», έγραψε.

Εμφανώς συγκινημένος

Η έκφραση υποστήριξης έρχεται μετά από σχεδόν μια εβδομάδα αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον του Jimmy Kimmel Live. Στις 17 Σεπτεμβρίου, το ABC ανακοίνωσε αόριστα ότι θα θέσει το Jimmy Kimmel Live! σε διακοπή μετά τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ.

Η απόφαση αυτή ήρθε λίγο μετά την απειλή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιστροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, να κινηθεί νομικά εναντίον του δικτύου για την κριτική του προς τον Τραμπ.

Η ABC αργότερα αναίρεσε την απόφασή της, αναφέροντας ότι η εταιρεία θεώρησε ότι ορισμένα από τα σχόλια του Κίμελ ήταν «ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, χωρίς ευαισθησία».

«Την περασμένη Τετάρτη, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας» ανέφερε η δήλωση της εταιρείας.

Στον μονόλογο της επιστροφής του, ο Κίμελ δεν ζήτησε συγγνώμη για αυτά τα σχόλια, αλλά ήταν εμφανώς συγκινημένος καθώς περιέγραφε τον αντίκτυπο της επίθεσης και τις συνέπειες της διαμάχης που ακολούθησε.

Ο Τραμπ δεν ενθουσιάστηκε

«Δημοσίευσα ένα μήνυμα στο Instagram την ημέρα που σκοτώθηκε, στέλνοντας αγάπη στην οικογένειά του και ζητώντας συμπόνια, και το εννοούσα και το εννοώ ακόμα», είπε ο Κίμελ. «Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις ενός ατόμου που ήταν προφανώς βαθιά διαταραγμένο. Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω».

Ο Τραμπ ήταν λιγότερο ενθουσιώδης για την επιστροφή του Κίμελ, γράφοντας στο Truth Social ότι μπορεί αυτή η απόφαση να «δοκιμάσει το ABC».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. «Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, γιατί το κοινό του έχει εξαφανιστεί και το “ταλέντο” του δεν υπήρξε ποτέ».

Αν και το Jimmy Kimmel Live! επέστρεψε στο ABC την Τρίτη το βράδυ, δεν μεταδόθηκε από τους συνεργαζόμενους σταθμούς που ανήκουν στις Nexstar και Sinclair.

*Με στοιχεία από people.com