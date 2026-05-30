Σάββατο 30 Μαϊου 2026
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 07:00

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Ακριβώς 30 χρόνια από τότε που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξελέγη πρώτη φορά πρωθυπουργός του Ισραήλ, 29 Μαΐου 1996, το ποσοστό όσων τον απεχθάνονται αυξήθηκε από 28% το 1996 σε 39% το 2025 και εκείνο των ενθουσιασμένων απέναντί του έπεσε στο 15% από 35%. Κι όμως, εξακολουθεί να παραμένει στην εξουσία. Πώς συμβαίνει αυτό;

Η απάντηση σύμφωνα με Ισραηλινούς αναλυτές βρίσκεται ακριβώς σε αυτά τα πολωμένα ποσοστά και στη μεταβαλλόμενη θεωρία του Νετανιάχου για το πώς εξασφαλίζεται μια εκλογική πλειοψηφία.

Όταν έχασε ο Νετανιάχου στις εκλογές του 1999 κατάλαβε το εξής, πως η διακυβέρνηση με στόχο την προσέλκυση των μετριοπαθών ήταν επικίνδυνη για την εξουσία του.

Αυτό υποστηρίζουν σε ανάλυσή τους Foreign Policy οι καθηγητές Πολιτικών Επιστημών Νόαμ Γκίντρον στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και Γιοτάμ Μαρκαλίτ στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

«Ο Νετανιάχου δεν υπήρξε ποτέ κεντρώος. Στον πυρήνα της κοσμοθεωρίας του, που διαμορφώθηκε μέσα σε μια Αναθεωρητική οικογένεια, βρίσκεται μια βαθιά καχυποψία απέναντι στον συμβιβασμό μεταξύ του Ισραήλ και του μουσουλμανικού κόσμου. Ωστόσο, οι προεκλογικές του εκστρατείες τη δεκαετία του 1990 υποδήλωναν ότι κατανοούσε πως, παρότι η δεξιά ήταν το φυσικό του πολιτικό σπίτι, το κέντρο ήταν ο χώρος όπου κερδίζονταν οι εκλογές».

Έτσι, όπως εξηγούν στην προσπάθειά του να κερδίσει τον μέσο ψηφοφόρο, απογοήτευσε τη δεξιά χωρίς να εξασφαλίσει την υποστήριξη της αριστεράς.

Γι’ αυτό και για τον ίδιο «στη νέα θεωρία εκλογικής νίκης που άρχισε να διαμορφώνεται, η μετριοπάθεια δεν ήταν γέφυρα αλλά παγίδα. Αν ο συμβιβασμός αποξένωνε τη βάση και ταυτόχρονα αποτύγχανε να προσελκύσει τους εχθρικούς αντιπάλους, τότε γιατί να υπάρξει συμβιβασμός; Σε μια κοινωνία με φυσική πλειοψηφία αυτοπροσδιοριζόμενων δεξιών ψηφοφόρων, ήταν προτιμότερο να δεθούν οι υποστηρικτές συναισθηματικά και να γίνει η αποσκίρτηση ισοδύναμη με προδοσία — δηλαδή να πειστούν οι ψηφοφόροι ότι η εναλλακτική λύση της αριστεράς δεν ήταν απλώς λανθασμένη αλλά παράνομη και μη νομιμοποιημένη.

Το come back του 2009

Αυτή ήταν η αρχή του Νετανιάχου όταν επανήλθε το 2009 στην εξουσία, δηλαδή να νικήσει όχι μέσω μετακίνησης προς το κέντρο, αλλά μέσω της καταστροφής της κοινωνικής νομιμοποίησης της μετάβασης στην αντίπαλη πλευρά».

Μπορεί να αποδέχθηκε ρητορικά την ιδέα ενός αποστρατιωτικοποιημένου παλαιστινιακού κράτους και να κυβέρνησε ως ένας επιφυλακτικός συντηρητικός, αλλά παράλληλα, όπως λένε οι δύο ειδικοί αντιμετώπιζε όλο και περισσότερο την αριστερά όχι ως έναν φυσιολογικό εκλογικό αντίπαλο αλλά ως μια εχθρική οντότητα: αντιεβραϊκή, αφελή, χρηματοδοτούμενη από ξένους, ευθυγραμμισμένη με τους Άραβες και αδιάφορη για την ασφάλεια. Τα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν πλέον απλώς επικριτικά· ήταν ενεργά στρατευμένα εναντίον του λαού. Οι διαμαρτυρόμενοι της κοινωνίας των πολιτών δεν ήταν δημοκρατικοί διαφωνούντες· ήταν ριζοσπάστες που αρνούνταν να αποδεχθούν τα εκλογικά αποτελέσματα.

Ενδεικτικά πριν τις εκλογές του 2015, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο προειδοποιούσε ότι οι Άραβες ψηφοφόροι προσέρχονταν στις κάλπες «κατά κύματα», με τη βοήθεια αριστερών οργανώσεων. Τελικά επικράτησε.

«Η αποφασιστική του νίκη σηματοδότησε μια αλλαγή που ξεπερνούσε κατά πολύ εκείνο το βίντεο: απομάκρυνση από το κέντρο και στροφή προς τη βάση» σημειώνουν, εξηγώντας πως ο «Μπίμπι» «υιοθέτησε εντονότερη δαιμονοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, μια αντιπλουραλιστική αντίληψη της πολιτικής, απόρριψη των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και ρητορική εναντίον των «ελίτ» που υποτίθεται ότι ενεργούν κατά του «πραγματικού λαού».

Γκίντρον και Μαρκαλίτ δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι το Ισραήλ δεν υπήρξε ούτως ή άλλως ποτέ μια πλήρως φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά το εγχείρημα του Νετανιάχου έπληξε και τα φιλελεύθερα στοιχεία που υπήρχαν: «τη δικαστική ανεξαρτησία, την επαγγελματική δημόσια διοίκηση, την ενεργή κοινωνία των πολιτών και τη βασική αρχή ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι είναι νομιμόφρονες αντίπαλοι και όχι εχθροί του έθνους».

Αξιοποιώντας την 7η Οκτωβρίου

Το 2023, η έκτη κυβέρνηση Νετανιάχου επιχείρησε να προωθήσει μια μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με στόχο τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, αποδυναμώνοντας σοβαρά το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, κυρίως μέσω της υπονόμευσης των δικαστηρίων. Αυτό αποτέλεσε την κορύφωση σχεδόν μιας δεκαετίας κινητοποίησης εναντίον πολιτικών αντιπάλων και κρατικών θεσμών. Σύντομα ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις, καθώς οι βαθιές διαιρέσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την ισραηλινή κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων.

Μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Νετανιάχου όχι μόνο παρέμεινε στην εξουσία, αλλά αξιοποίησε τους επόμενους μήνες για να τελειοποιήσει ακόμη περισσότερο το μοντέλο διακυβέρνησης «εμείς εναντίον αυτών» συμπεριλαμβανομένων και δεξιών πολιτικών που απορρίπτουν την ηγεσία του.

ΕκλογέςΈδρες ΛικούντΈδρες κυβερνητικής πλειοψηφίας
199632 (συμμαχία Likud-Gesher-Tzomet)66 έδρες περίπου στην αρχική κυβέρνηση
20092769 έδρες στην κυβέρνηση που σχημάτισε
201331 (Λικούντ–Yisrael Beiteinu)68 έδρες
20153061 έδρες (οριακή πλειοψηφία)
20203673 έδρες (κυβέρνηση εθνικής ενότητας με Γκαντζ)
20223264 έδρες

Παρά τις διακυμάνσεις, το Λικούντ παρέμεινε σταθερά γύρω από τις 30 έδρες, ενώ ο Νετανιάχου κατάφερνε να σχηματίζει κυβερνητικές πλειοψηφίες μέσω ενός συνεκτικού δεξιού και θρησκευτικού μπλοκ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά την επίθεση το κοινό παραμένει βαθιά πολωμένο απέναντι στον Νετανιάχου. Για τους αντιπάλους του δεν είναι απλώς αντιπαθής αλλά βαθιά απεχθής· για τους υποστηρικτές του εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή αφοσίωση, ακόμη και θαυμασμό. «Το κρίσιμο όμως είναι ότι δεν έχασε τη βάση του. Οι βασικοί του υποστηρικτές παρέμειναν στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας τον ισχυρό έλεγχο που εξακολουθεί να ασκεί στο πολιτικό του στρατόπεδο».

Δίκοπο μαχαίρι

Οι δύο ειδικοί επιστήμονες καταλήγουν πως οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες αυτού του τύπου δεν κερδίζουν πάντοτε πείθοντας την πλειοψηφία ότι είναι αξιοθαύμαστοι, αλλά ότι η εναλλακτική είναι αφόρητη. «Η διατήρηση της εξουσίας τους δεν απαιτεί τη μεγιστοποίηση της συμπάθειας. Αντίθετα, βασίζεται στη δημιουργία ενός ανυπέρβλητου συναισθηματικού χάσματος, έτσι ώστε κανένας ψηφοφόρος της δικής τους πλευράς να μη σκέφτεται να περάσει στην άλλη».

Βέβαια σημειώνουν ότι η περίπτωση του Νετανιάχου δείχνει επίσης ότι αυτά τα έντονα συναισθήματα είναι δίκοπο μαχαίρι: συσπειρώνουν μια βάση, αλλά ταυτόχρονα κινητοποιούν μια αντιπολίτευση που απεχθάνεται με πάθος τον ισχυρό άνδρα ηγέτη.

«Το αν αυτή η ισορροπία των έντονων συναισθημάτων θα λειτουργήσει υπέρ ή κατά του Νετανιάχου θα δοκιμαστεί σύντομα, καθώς οι Ισραηλινοί θα προσέλθουν στις κάλπες τον Οκτώβριο» λένε, υπογραμίζοντας όμως πως όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, ίσως «η βαθύτερη κληρονομιά των 30 ετών του Νετανιάχου στην εξουσία να είναι η μετατροπή του εκλογικού του μπλοκ σε μια ανελεύθερη πολιτική δύναμη».

Wall Street
Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Στρατιωτικός τζόγος 30.05.26

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Διπλωματικό τέλμα 30.05.26

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Σύνταξη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Σύνταξη
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Σύνταξη
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Σύνταξη
