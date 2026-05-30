Σάββατο 30 Μαϊου 2026
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 07:00

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα θησαυροφυλάκιο σπάνιων κρασιών, τα οποία ανήκαν στον πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν, αποσφράγισαν οι αρχές στη Γεωργία. Η κυβέρνηση στην Τιφλίδα αποφάσισε να βγάλει σε πλειστηριασμό τα περίπου 40.000 μπουκάλια γαλλικά και γεωργιανά κρασιά.

Κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια και πραγματικά πολύ παλαιά. Ο Ιωσήφ Στάλιν, γνωστός για τη σκληρότητα με την οποία αντιμετώπισε τους πολιτικούς αντιπάλους του, είχε στη συλλογή του κάποια που χρονολογούνται ακόμη και στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο Στάλιν γεννήθηκε στη Γεωργία και ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1924 μέχρι τον θάνατό του το 1953. Υπηρξε ενθουσιώδης οινολάτρης και συλλέκτης.

Ο θησαυρός του περιλαμβάνει κρασί από τα πιο διάσημα κτήματα του Μπορντό, τα οποία κάποτε ανήκαν στον Τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο Γ΄ και τον γιο του Νικόλαο Β΄.

Η συλλογή κρασιών του Ιωσήφ Στάλιν στην Τιφλίδα

Η συλλογή κρασιών του Ιωσήφ Στάλιν στην Τιφλίδα / REUTERS/Irakli Gedenidze

Η συλλογή του προέρχεται από την Αυτοκρατορική Συλλογή των Ρομανόφ. Οι Σοβιετικοί την κατέσχεσαν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917. Έτσι ο Στάλιν έγινε ο φύλακάς της. Και στη συνέχεια προσέθεσε σιγά σιγά τις αγαπημένες του γεωργιανές ποικιλίες.

Για καλό σκοπό

Στόχος της κυβέρνησης στην Γεωργία είναι χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τον πλειστηριασμό. Θα ανοίξει μια σχολή οινολογίας και οινικής εκπαίδευσης στη χώρα, η οποία έχει μεγάλη οινική παράδοση.

Η Γεωργία αυτοαποκαλείται ως η γενέτειρα του κρασιού. Αρχαιολογικά ευρήματα καταδεικνύουν μια συνεχή παράδοση οινοποίησης που φτάνει πολύ πίσω: 8.000 χρόνια πριν.

Αραχνιασμένα μπουκάλια κρασί στο «κελάρι» του Στάλιν

Αραχνιασμένα μπουκάλια κρασί στο «κελάρι» του Στάλιν / REUTERS/Irakli Gedenidze

Ιστοί αράχνης και Ιντιάνα Τζόουνς

Το «κελάρι» του Στάλιν –ένα τεράστιο αποθετήριο, για την ακρίβεια- είναι τώρα γεμάτο ιστούς αράχνης. Αλλά ο θησαυρός που περιέχει είναι πραγματικά πολύτιμος. Και η Γεωργία θα τον εκμεταλλευθεί στο έπακρο

Ο οινοποιός Ηρακλί Γκιλαούρι, που συνεργάστηκε με το υπουργείο Γεωργίας στην Τιφλίδα, εξήγησε ότι η δημοπρασία θα βοηθήσει να «βάλει τη Γεωργία στον χάρτη των συλλεκτών».

Ο Αμερικανός συλλέκτης Βίκτορ Τσεν, που πήγε στην Τιφλίδα από το Ντάλας, είναι ενθουσιασμένος.

«Νιώθω σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς που ανοίγει μια σπηλιά: μπορεί να μην είναι τίποτα, μπορεί να είναι κάτι», είπε ο Τεξανός στο Reuters. «Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που εξακολουθούν να αποτελούν ιστορικές στιγμές σε αυτό το σημείο. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά».

  • Με στοιχεία από το Reuters

Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης .
Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Στρατιωτικός τζόγος 30.05.26

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Ζοφερό επίτευγμα 30.05.26

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Διπλωματικό τέλμα 30.05.26

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Σύνταξη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Σύνταξη
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Σύνταξη
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

