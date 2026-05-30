Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα θησαυροφυλάκιο σπάνιων κρασιών, τα οποία ανήκαν στον πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν, αποσφράγισαν οι αρχές στη Γεωργία. Η κυβέρνηση στην Τιφλίδα αποφάσισε να βγάλει σε πλειστηριασμό τα περίπου 40.000 μπουκάλια γαλλικά και γεωργιανά κρασιά.

Κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια και πραγματικά πολύ παλαιά. Ο Ιωσήφ Στάλιν, γνωστός για τη σκληρότητα με την οποία αντιμετώπισε τους πολιτικούς αντιπάλους του, είχε στη συλλογή του κάποια που χρονολογούνται ακόμη και στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο Στάλιν γεννήθηκε στη Γεωργία και ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1924 μέχρι τον θάνατό του το 1953. Υπηρξε ενθουσιώδης οινολάτρης και συλλέκτης.

Ο θησαυρός του περιλαμβάνει κρασί από τα πιο διάσημα κτήματα του Μπορντό, τα οποία κάποτε ανήκαν στον Τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο Γ΄ και τον γιο του Νικόλαο Β΄.

Η συλλογή του προέρχεται από την Αυτοκρατορική Συλλογή των Ρομανόφ. Οι Σοβιετικοί την κατέσχεσαν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917. Έτσι ο Στάλιν έγινε ο φύλακάς της. Και στη συνέχεια προσέθεσε σιγά σιγά τις αγαπημένες του γεωργιανές ποικιλίες.

Για καλό σκοπό

Στόχος της κυβέρνησης στην Γεωργία είναι χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τον πλειστηριασμό. Θα ανοίξει μια σχολή οινολογίας και οινικής εκπαίδευσης στη χώρα, η οποία έχει μεγάλη οινική παράδοση.

Η Γεωργία αυτοαποκαλείται ως η γενέτειρα του κρασιού. Αρχαιολογικά ευρήματα καταδεικνύουν μια συνεχή παράδοση οινοποίησης που φτάνει πολύ πίσω: 8.000 χρόνια πριν.

Ιστοί αράχνης και Ιντιάνα Τζόουνς

Το «κελάρι» του Στάλιν –ένα τεράστιο αποθετήριο, για την ακρίβεια- είναι τώρα γεμάτο ιστούς αράχνης. Αλλά ο θησαυρός που περιέχει είναι πραγματικά πολύτιμος. Και η Γεωργία θα τον εκμεταλλευθεί στο έπακρο

Ο οινοποιός Ηρακλί Γκιλαούρι, που συνεργάστηκε με το υπουργείο Γεωργίας στην Τιφλίδα, εξήγησε ότι η δημοπρασία θα βοηθήσει να «βάλει τη Γεωργία στον χάρτη των συλλεκτών».

Ο Αμερικανός συλλέκτης Βίκτορ Τσεν, που πήγε στην Τιφλίδα από το Ντάλας, είναι ενθουσιασμένος.

«Νιώθω σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς που ανοίγει μια σπηλιά: μπορεί να μην είναι τίποτα, μπορεί να είναι κάτι», είπε ο Τεξανός στο Reuters. «Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που εξακολουθούν να αποτελούν ιστορικές στιγμές σε αυτό το σημείο. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά».