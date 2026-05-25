Ακροδεξιοί υπουργοί στον Νετανιάχου: «Χτύπα το χέρι στο τραπέζι του Τραμπ, επέστρεψε στον πόλεμο στον Λίβανο»

Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ ζητούν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να επιστρέψει στον πόλεμο στον Λίβανο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχουν τον πιέζουν για κλιμάκωση

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, οι ακροδεξιοί υπουργοί απαιτούν από τον Νετανιάχου να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο ως απάντηση στις επιθέσεις με drones φορτωμένα με εκρηκτικά από της Χεζμπολάχ, εν όψει μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που θα μπορούσε να περιορίσει τη δράση του Ισραήλ κατά της λιβανικής οργάνωσης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρέπει να «ενημερώσει» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στον Λίβανο ξαναρχίζει.

«Δεν πρέπει να εξοικειωθούμε με την πραγματικότητα των drones με εκρηκτικά. Έχει έρθει η ώρα ο πρωθυπουργός να χτυπήσει το χέρι στο γραφείο του Τραμπ και να τον ενημερώσει ότι επιστρέφουμε στον πόλεμο στο Λίβανο», σημείωσε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανακοίνωσή του, λίγες ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Η ανάρτηση του Μπεν – Γκβιρ:

אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהראני ולחזור למלחמה עצימה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 25, 2026

«Να επιστρέψουμε σε πόλεμο υψηλής έντασης», ζητά από τον Νετανιάχου ο Σμότριχ

«Πρέπει να διακόψουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον Λίβανο, να κατακτήσουμε το Ζαχράνι και να επιστρέψουμε σε πόλεμο υψηλής έντασης», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε έναν ποταμό βόρεια του Λιτάνι, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του να επεκταθεί η περιοχή όπου διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ ζητά επιθέσεις στη Βηρυτό σε ξεχωριστή δήλωση, ανακοινώνοντας την έγκρισή του για προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων NIS (692,8 εκατομμύρια δολαρίων) για «τεχνολογικές λύσεις στην απειλή των drones».

«Μια στρατηγική απειλή δεν αντιμετωπίζεται μόνο με άμυνα· για κάθε drone με εκρηκτικά, δέκα κτίρια στη Βηρυτό πρέπει να καταρρέουν», δήλωσε ο Σμότριχ.