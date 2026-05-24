To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο

Ο αριθμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, καθώς και στα νότια προάστια της Βηρυτού, έχει φτάσει τους 3.123 νεκρούς από τις 2 Μαρτίου, ενώ άλλοι 9.506 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το Σάββατο, πάνω από 40 πόλεις του Λιβάνου σε 6 περιφέρειες δέχθηκαν ισραηλινές επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πολλούς να αναζητούν καταφύγιο σε υπερπλήρη δημόσια σχολεία και πρόχειρα καταλύματα στη Βηρυτό και σε άλλες πόλεις.

Οι ιατρικές εγκαταστάσεις στο νότο έχουν κατακλυστεί από την εισροή τραυματιών, ενώ πολλά νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν μετά από απευθείας χτυπήματα στις εγκαταστάσεις τους από το Ισραήλ.

Τραυματίστηκαν 25 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο

Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων που έπληξαν το νότιο Λίβανο το Σάββατο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

Στις τελευταίες επιθέσεις, πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης που είχε ως στόχο μια πολυκατοικία στην πόλη Σέιρ αλ-Γκαρμπίγια, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου.

Τουλάχιστον 25 μέλη του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του Νοσοκομείου Χιράμ στο νότιο Λίβανο τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στόχευαν πλησίον των εγκαταστάσεων.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι επιδρομές προκάλεσαν «διάφορα τραύματα» μεταξύ των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου στην περιοχή της Τύρου και είχαν ως αποτέλεσμα «σοβαρές ζημιές» στην εγκατάσταση. «Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από δύο μήνες που το νοσοκομείο εκτίθεται σε τέτοιους κινδύνους λόγω των επαναλαμβανόμενων ισραηλινών επιθέσεων», ανέφερε η δήλωση.

Το υπουργείο δήλωσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν «επιπλέον απόδειξη της παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τον ισραηλινό εχθρό, το οποίο ορίζει την προστασία των εγκαταστάσεων υγείας».