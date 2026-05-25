Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την υπόθεση του κακοποιημένου 3χρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο το οποίο νοσηλεύεται ακόμα στο ΠΑΓΝΗ σε σταθερή αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Τόσο η μητέρα της 3χρόνης όσο και ο πακιστανικής καταγωγής σύντροφός της συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες μέχρι την έκδοση ενταλμάτων για τη βαρύτερη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού. Ωστόσο πλέον οι δύο εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Την ίδια στιγμή υπό προστασία στο νοσοκομείο Χανίων βρίσκονται τρία ακόμη παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι της οικογένειας.

Οι Αρχές θεωρούν πως οι αυτόφωρες συλλήψεις αποτέλεσαν το πρώτο βήμα ώστε να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία για την υπόθεση της βαριάς κακοποίησης του παιδιού, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για καλά “δεμένη” υπόθεση κακοποίησης.

Κομβικό βήμα στην εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε η σημερινή λήψη δειγμάτων DNA τόσο από τα παιδιά όσο και από τους δύο φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να γίνουν γενετικές εξετάσεις και να εξακριβωθεί η πραγματική οικογενειακή σχέση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ένα σύνθετο και θολό οικογενειακό τοπίο.

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση των τριών παιδιών που βρέθηκαν σε θερμοκήπιο.

Όπως αναφέρει το patris.gr η νεαρή Ρομά φέρεται αρχικά να απέκρυψε από τους αστυνομικούς την ύπαρξή τους. Όταν ρωτήθηκε αν είχε άλλα παιδιά, φέρεται να απάντησε ότι είχε γεννήσει δύο παιδιά τα οποία πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού.

Ωστόσο, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, εντόπισαν τρία ακόμη ανήλικα παιδιά, για την ύπαρξη των οποίων –σύμφωνα με πληροφορίες– δεν υπήρχε μέχρι τότε καμία ενημέρωση στις αρχές.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένουν υπό τη φροντίδα της κοινωνικής υπηρεσίας και της διοίκησης του ιδρύματος.

Παράλληλα, η Ασφάλεια Χανίων έχει προχωρήσει στη λήψη γενετικού υλικού, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει βιολογική συγγένεια με τη μητέρα και τον πακιστανικής καταγωγής άνδρα που εμφανίζεται ως πατέρας της 3χρονης.