Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reutrers και πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν είναι επίσης μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Θα συζητήσει την πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Πού επικεντρώνονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με το Ιράν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι οι έμμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στον τερματισμό της επιθετικότητας σε όλα τα μέτωπα και ότι το πυρηνικό ζήτημα ή η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν αποτελούν μέρος των διαπραγματεύσεων.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

🚨BREAKING

Iran’s Foreign Ministry spokesman says the indirect talks with the United States are centered on ending aggression on all fronts and that the nuclear issue or the management of the Stratif of Hormuz are not part of the negotiations. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) May 25, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι αυτές εξελίσσονται «ομαλά», ενώ κάλεσε όλες τις χώρες που διαμεσολαβούν να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ και να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.