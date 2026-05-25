Το Ισραήλ εξέδωσε σήμερα εντολές εκκένωσης για περισσότερα από δέκα χωριά στον νότιο Λίβανο, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Οι IDF συνεχίζουν τις φονικές επιθέσεις

Στην πρώτη ανακοίνωσή του, ο Αβιχάι Αντράεε, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατονόμασε δέκα κοινότητες, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στον τομέα της Ναμπάτιε, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός ήταν υποχρεωμένος «να ενεργήσει με βία» εναντίον της Χεζμπολάχ που «παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Στη συνέχεια κάλεσε τους κατοίκους ενός κτιρίου στη Ρασιντίγια και δύο κτιρίων στο Μπουρζ αλ Σαμάλι, στην περιοχή της Τύρου, να τα εγκαταλείψουν επίσης. Τα κτίρια αυτά «χρησιμοποιούνται» από τη σιιτική Χεζμπολάχ, ανέφερε.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا لسكان منطقة العباسية – صور 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/Y5W4llB6Em — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2026

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا لسكان منطقة المعشوق – صور 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/1DMw5zHI0K — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2026

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 3.100 ανθρώπους το τελευταίο τρίμηνο στον Λίβανο

Ο εκτεταμένος πόλεμος στον Λίβανο ξέσπασε στις 2 Μαρτίου, μετά τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν, το οποίο είχε δεχτεί αμερικανοϊσραηλινή επίθεση τρεις ημέρες νωρίτερα.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις καθημερινές ανταλλαγές πυρών.

Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.100 ανθρώπους το τελευταίο τρίμηνο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την Κυριακή.