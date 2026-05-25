25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 17:42

Ηνωμένο Βασίλειο: Ιστορικό ρεκόρ ζέστης – «Κοκκίνισε» ο μετεωρολογικός χάρτης

To Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει πρωτοφανές για την εποχή κύμα ζέστης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει την πιο ζεστή μέρα του Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς στο αεροδρόμιο του Χίθροου η θερμοκρασία έφτασε τους 33,5 °C. Ο υδράργυρος αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω φτάνοντας τους 34 °C, καθώς η ζέστη συνεχίζεται σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου και καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944.

Ηνωμένο Βασίλειο: Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 35 °C

Οκτώ περιοχές της νότιας και ανατολικής Αγγλίας μπήκαν επίσημα «σε κατάσταση καύσωνα», μεταδίδει το BBC. Σε ορισμένες περιοχές ισχύουν προειδοποιήσεις λόγω των καιρικών φαινόμενων (κίτρινο επίπεδο) τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

Η Δευτέρα και η Τρίτη προβλέπεται να είναι οι πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες και τις δύο ημέρες να φτάνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου στη νότια Βρετανία.

Η Ουαλία ενδέχεται επίσης να καταγράψει νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο τις επόμενες ημέρες, ξεπερνώντας τους 30,6 °C που είχαν καταγραφεί στο Νιούπορτ το 1944.

 Πόσο θα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την Τετάρτη (27/05) αναμένεται να μειωθεί η ζέστη σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νοτιοανατολικής Αγγλίας. Ψυχρότερος αέρας θα εισχωρήσει προσωρινά από τη Βόρεια Θάλασσα, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας κατά 5 έως 10 βαθμούς.

Ωστόσο, η Ουαλία και η νοτιοδυτική Αγγλία θα παραμείνουν αρκετά ζεστές, καθώς προστατεύονται από το αεράκι της Βόρειας Θάλασσας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην περιοχή αυτή ενδέχεται να φτάσουν τους 30 °C.

Απο την Πέμπτη (28/05) όμως η εισροή ψυχρού αέρα θα σταματήσει και το κύμα ζεστού αέρα από τη Γαλλία θα επιστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και πάλι, με το θερμόμετρο να δείχνει και πάλι τους 30 °C.

Θερμοκρασίες ρεκόρ και στη Γαλλία

Ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης πλήττει και τη Γαλλία. Την Κυριακή (24/05) καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ενώ αναφέρθηκε και ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε για πρώτη φορά φέτος τους 30° Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9° Κελσίου.

Αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα», σύμφωνα με το Météo-France, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη Γαλλία, μια περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

«Ανάσα» το Σαββατοκύριακο

Στη Βρετανία τα περισσότερα μοντέλα πρόγνωσης καιρού δείχνουν ότι η βελτίωση θα αρχίσει το επόμενο Σαββατοκύριακο και θα γίνει πιο αισθητή την επόμενη εβδομάδα.

Οι θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου ήταν κάποτε σπάνιες, ακόμη και στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όμως τώρα φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα πριν καν ξεκινήσει ο Ιούνιος. Στατιστικά, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, οπότε είναι πιθανό να δούμε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

