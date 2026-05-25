Σοβαρό αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην πόλη Zell am See, στην Αυστρία όταν αλεξίπτωτο πλαγιάς συγκρούστηκε στον αέρα με μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 172.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 44χρονη χειρίστρια του αλεξίπτωτου πλαγιάς είχε απογειωθεί από τη Schmittenhöhe με κατεύθυνση προς το Piesendorf. Περί τις 13:15 τοπική ώρα, πάνω από την περιοχή της Pinzgauer Hütte, το αλεξίπτωτο συγκρούστηκε με το μονοκινητήριο αεροσκάφος που πιλοτάριζε ένας 28χρονος άνδρας.

Αεροσκάφος συγκρούστηκε με αλεξίπτωτο πλαγιάς στον αέρα – Δείτε το βίντεο

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See. The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday. According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Μετά τη σύγκρουση η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ενεργοποιήσει εγκαίρως το εφεδρικό αλεξίπτωτο ασφαλείας. Λίγα λεπτά αργότερα προσγειώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, αποφεύγοντας κυριολεκτικά τα χειρότερα.

Η ίδια περιέγραψε τη σοκαριστική εμπειρία μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Ο 28χρονος πιλότος του Cessna 172, το οποίο εκτελούσε πτήση από την κοιλάδα Glemm προς το Zell am See, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους παρά τη σύγκρουση και να πραγματοποιήσει ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο της περιοχής.

Οι αυστριακές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.