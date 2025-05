Αλεξιπτωτιστής πλαγιάς παρασύρθηκε από ανέμους και πάγωσε σε υψόμετρο 8.000 μέτρων

Μια σοκαριστική περιπέτεια βίωσε ένας αλεξιπτωτιστής πλαγιάς, όταν κατά τη διάρκεια πτήσης του στα βουνά Κίλιαν στην Κίνα παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και βρέθηκε σε υψόμετρο 8.000 μέτρων, σε συνθήκες ακραίου ψύχους και μειωμένου οξυγόνου.

Το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση του Λιού Γκε από τα 3.000 μέτρα, όταν έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου.

Βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει τον Λιού να προσπαθεί να επανακτήσει τον έλεγχο του αλεξιπτώτου του, ενώ το σώμα του είναι καλυμμένο από πάγο. Ο ίδιος δήλωσε στους Global Times πως μπορούσε να νιώσει την έλλειψη οξυγόνου και ότι τα χέρια του είχαν παγώσει, ωστόσο παρέμεινε σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα του.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιο υψόμετρο η θερμοκρασία μπορεί να πέσει έως και στους -40°C, ενώ τα επίπεδα οξυγόνου είναι τόσο χαμηλά που καθιστούν την αναπνοή σχεδόν αδύνατη. Παρά τις ακραίες συνθήκες, ο Λιού διατήρησε τις αισθήσεις του και κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια. Ωστόσο, υπέστη σοβαρά κρυοπαγήματα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως ο αλεξιπτωτιστής δεν είχε λάβει επίσημη άδεια για την πτήση.

Το βίντεο στα social media μετρά χιλιάδες προβολές και σχόλια, με ορισμένους χρήστες να αμφισβητούν την αυθεντικότητά του. «Είναι fake», «Απλώς περιπλανήθηκε για λίγο;», «Είναι τρελό», «Τρελή ιστορία! Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς ένιωσε», είναι κάποια από τα σχόλια στο X.

NEW: Chinese paraglider nearly froze to de*th after being pulled 5 miles up into an icy cloud vortex

Liu Ge was paragliding over the Qilian Mountains in northern China when he lost control

«I felt oxygen deficiency and my hands were freezing… But I kept communicating via the… pic.twitter.com/EDczIhTxlh

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 27, 2025