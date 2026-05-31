Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά του Θεολόγου στον Βόρειο Ευβοϊκό – Δείτε βίντεο
Ίσως είναι η πρώτη φορά που στη συγκεκριμένη περιοχή στον Βόρειο Ευβοϊκό κάνει την εμφάνισή του θαλάσσιο κήτος
Μια φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων εθεάθη να κάνει βόλτες την Κυριακή (31/5/26) το μεσημέρι ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο.
Η παρουσία του θαλάσσιου κήτους δεν πέρασε απαρατήρητη από πολίτες που με σκάφη αναψυχής έψαχναν για κοντινές θαλάσσιες αποδράσεις με την ευκαιρία της αργίας.
Μεγαλύτερη από 8 μέτρα
Ειδικότερα όπως αναφέρει το lamiareport.gr η παρέα που μπόρεσε να τραβήξει και το βίντεο κατάφερε να διακρίνει, από μια απόσταση ασφαλείας το μέγεθος του θαλάσσιου θηλαστικού, διαπιστώνοντας ότι ήταν μεγαλύτερο από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν και ήταν μήκους οκτώ μέτρων.
Για αυτό δεν παραπέμπει στο είδος του ζιφιού που είναι πιο μικρό και έχει εμφανιστεί – σπάνια βέβαια – στον Ευβοϊκό (αναφορές κοντά στη Χαλκίδα), αλλά σε φυσητήρα που έχει και το πλέον χαρακτηριστικό φύσημα, το οποίο διακρίνεται και στο στιγμιότυπο που καταγράφηκε.
@lamiareport.gr Φάλαινα κάνει την εμφάνιση της ανοιχτά του Θεολόγου 🐳 #whale #lr #lamia #lamiareport #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
