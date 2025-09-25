Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα ξεβράστηκε σε παραλία στον Κερατόκαμπο
Την υπόθεση έχει αναλάβει ο οργανισμός «ΑΡΙΩΝ»
Νεκρή εντοπίστηκε μια φάλαινα το πρωί της Πέμπτης σε παραλία στον Κερατόκαμπο νότια του Ηρακλείου της Κρήτης.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, κάτοικοι και επισκέπτες του Κερατόκαμπου ήρθαν αντιμέτωποι με το θλιβερό θέαμα και ήρθαν σε επικοινωνία με τις Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Ενυδρείο Κρήτης.
Ο διευθυντής του Ενυδρείου, Δρ. Ιωάννης Παπαδάκης, δήλωσε πως το θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ενυδρείου. Έτσι, οι επιστήμονες ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ».
Ο διευθυντής του Ενυδρείου, δρ. Ιωάννης Παπαδάκης, ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του φορέα, με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία με τον εξειδικευμένο οργανισμό «ΑΡΙΩΝ», που ασχολείται με την προστασία και περίθαλψη κητωδών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την απομάκρυνση και διερεύνηση του θανάτου του ζώου, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της θαλάσσιας ζωής στις ελληνικές ακτές.
